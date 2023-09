Spøker og ler av påkjørt kvinne

Kroppskameraet politibetjenten Daniel Auderer har på seg fanger opp telefonsamtalen han har med en kollega.

Auderer er på ulykkesstedet der en annen politibil under utrykning nettopp har kjørt på og drept den 26 år gamle studenten Jaahnavi Kandula, like ved universitetet hun gikk på i den amerikanske storbyen Seattle.

– Hun hadde lav verdi

I samtalen beskriver politibetjenten først hva som har skjedd.

– Han kjørte i 120 kilometer i timen. Han hadde kontroll. Det er ikke uansvarlig av en erfaren sjåfør, sier han om påkjørselen.

Han forteller videre at et vitne har forklart at den påkjørte kvinnen var på vei over et fotgjengerfelt, hvordan bilen har truffet henne og hvor langt hun fløy gjennom luften etter sammenstøtet.

DØDE: Et bilde av Jaahnavi Kandula er satt opp på stedet der hun døde etter ha blitt påkjørt av en politibil. Foto: AP

Så kommer uttalelsene som har vakt sterke reaksjoner:

– Hun er død, sier han og ler høyt.

Så fortsetter han i en spøkefull tone:

– Nei, det er en vanlig person. Bare skriv ut en sjekk. Bare 11.000 dollar. Hun var uansett 26. Hun hadde begrenset verdi, sier han lattermildt.

Samtalen, som ble tatt opp 23. januar, ble oppdaget under rutinearbeid av en ansatt i politiet. Vedkommende ble opprørt, og varslet oppover i systemet, skriver Seattle-politiet i en uttalelse.

Politiet startet i august intern granskning av saken.

Auderer meldte seg selv til granskningsenheten da han innså at uttalelsene hans var tatt opp av kroppskameraet. Han skjønte at omtale av saken ville skade tilliten til politiet.

Avviser ondskapsfullhet

Selv sier politibetjenten at samtalen er tatt ut av kontekst, og at de spøkefulle kommentarene var ment å etterligne hvordan byens advokater ville prøve å minimere det offentliges ansvar for ulykken.

– Jeg prøvde å gjøre narr av advokater. Jeg lo av hvor latterlige rettsprosessene er i slike saker, og hvordan jeg har sett partene kjøpslå over tragedier, sier Auderer i en skriftlig uttalelse gitt til radiokanalen KTTH-AM.

Han skriver videre at han forstår at de som bare hører hans side av telefonsamtalen vil tro at han var ufølsom, men at kommentarene ikke var sagt for å være ondskapsfull eller hjerteløs – heller tvert imot.

SJOKKERT: Joel Merkel sitter i en kommisjon som fører tilsyn med politiet. Han reagerer sterkt på kommentarene i opptaket. Foto: AP

– Å spøke om hvor mye livet hennes kan være verdt, selv om det var for å gjøre narr av advokater, er virkelig bare hjerteskjærende og sjokkerende, sier Joel Merkel, som er medformann i politikommisjonen.

Kvinnen som ble påkjørt skulle etter planen være ferdig med en mastergrad i informasjonssystemer i desember.

Etter å ha blitt påkjørt og drept, ble hun sendt hjem til moren i India i en kiste.

– Familien har ikke noe å si, bortsett fra at jeg lurer på om disse mennenes døtre har noen verdi. Et liv er et liv, sier Kandulas onkel, Ashok Mandula, til The Seattle Times.