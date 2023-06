Spøkelsesfly utløste terroralarm

VRAKET FUNNET: Sent søndag kveld amerikansk tid ble vraket av privatflyet funnet i et skogområde nær Montebello, Virginia. Ingen om bord hadde overlevd. Foto: Randall K. Wolf/NTB.

TV 2s reporter ble selv vitne til hendelsen som skapte tilløp til panikk i Washington D. C. søndag ettermiddag.

Like etter klokken 15 kunne lyden av det som fremsto som en enorm eksplosjon høres over hele byen.

I løpet av sekunder var sosiale medier fylt med nervøse innlegg, der folk lurte på om det hadde skjedd et terrorangrep.

Årsaken viste seg imidlertid straks etter på himmelen, der to små gjenstander beveget seg sørover i svært høy hastighet.

Smellet stammet fra jagerfly som brøt lydmuren, en svært sjelden hendelse over amerikanske storbyer.

TERRORALAM: Hele seks jagerfly av typen F-16 ble satt på vingene da privatflyet nærmet seg Washington. Foto: Kevin Gruenwald/NTB.

Spøkelsesfly



I løpet av den neste timen bekreftet amerikanske myndigheter at årsaken til smellet var F-16 jagerfly med hastverk.

Og grunnen til hastverket var et tilsynelatende førerløst fly som passerte gjennom forbudssonen over Washington D. C.

Etter terrorangrepene 11. september 2001, har det vært svært strenge restriksjoner i luftrommet over storbyer som Washington og New York.

Jagerfly står klare til å håndheve flyforbudet.

Og det var det som skjedde søndag. Et privatfly av typen Cessna Citation manøvrerte merkelig og svarte ikke på flykontrollens radioanrop.

Skjøt ut bluss

Jetflyet, som har plass til sju til tolv passasjerer, var på vei fra Tennessee til Long Island utenfor New York.

I stedet for å lande der, gjorde maskinen plutselig en 180 graders sving og satte kursen rett for Washington. Dette ifølge åpne data fra Flightradar24.

Den amerikanske kongressen satte da terrorberedskap og president Joe Biden ble brifet.

Minutter senere var F-16 flyene på vingene. Ifølge amerikanske medier forsøkte kampflyene å avskjære maskinen.

Ifølge luftovervåkningstjenesten NORAD, brukte de ikke våpen, men avfyrte såkalte bluss for å få pilotens oppmerksomhet.

Dette er små, glødende magnesiumkuler som ellers brukes til å avlede luftvernmissilier.

Men fyrverkeriet skapte heller ingen respons fra Cessnaen.

Surstoffmangel

Privatflyet styrtet litt senere i et skogområde vest i Virginia.

PRIVATFLY: Cessna Citation er et tomotors jetfly med plass til opptil tolv mennesker. Foto: Nicholas.T.Ansell / NTB.

Redningsmannskaper har nå funnet vraket og fastslått at de fire menneskene om bord er omkommet.

Men fortsatt gjenstår mange spørsmål.

Hvem førte egentlig flyet og hva hadde skjedd?

Det er det nå opp til den amerikanske flyhavarikommisjonen å fastslå.

En av teoriene som blir fremmet, er et plutselig trykkfall i kabinen, noe som ville ha ført til surstoffmangel om bord.

Står om sekunder

I luftfartøyer som ferdes over 3000 meter, er det viktig å ha surstoff tilgjengelig. Ellers kan piloten og alle om bord bli rammet av såkalt hypoksi.

HAVARISTEDET: Etterforskere fra amerikanske NTSB undersøker nå vrakrestene av flyet for å finne årsaken til ulykken. Foto: Randall K. Wolf

Spøkelsesflyet over Washington fløy i en høyde av 10.300 meter, og var utstyrt med en trykksatt kabin. Det vil si at oksygenbeholdere sørger for at alle om bord kan puste.

Men hvis tilførselen svikter i slike høyder, kan bevisstløshet inntreffe i løpet av 30-60 sekunder. Og de første symptomene kan være små, slik som blå fingernegler og hodepine.

Piloten blir trent til å takle slike situasjoner, men har altså bare sekunder på seg til å ta flyet ned i en høyde der det er nok luft til at alle om bord kan overleve.