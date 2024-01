Splid mellom Ukrainas viktigste ledere

Mandag ettermiddag begynte det å summe i flere ukrainske Telegram-kanaler og på meldingstjenesten X (tidligere Twitter) om at president Zelenskyj var i ferd med å bytte ut landets forsvarssjef, Valerij Zaluzjnyj.

Noen timer senere postet det ukrainske forsvarsdepartementet denne kommentaren på Telegram: «Kjære journalister, vi svarer dere alle med én gang. Nei, dette er ikke sant».

Men til magasinet The Economist bekreftet kilder at Zelenskyj på et møte den kvelden ga Zaluzjnyj tilbud om en annen jobb, som sekretær i Det nasjonale sikkerhetsrådet. Dette takket Zaluzjnyj nei til.

DEN GANG DA: På dette bildet fra juli i fjor ser vi president Volodymyr Zelenskyj sammen med forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj. Førstnevnte har akkurat gitt Zaluzjnyj en bursdagspresang. Foto: Det ukrainske presidentkontoret

– Presidenten ba Zaluzjnyj om å trekke seg, men han nektet, sier opposisjonspolitikeren Oleksii Gontsjarenko til den britiske avisen The Guardian.



Gontsjarenko regnes som en alliert av Zaluzjnyj.

– Personlig syns jeg det er en dårlig idé. Det er ingen fundamentale problemer mellom dem, men Zelenskyjs kontor har vært urolige for at Zaluzjnyj har kommet med politiske uttalelser, sier Gontsjarenko.

Enormt press

Ryktene om et anstrengt forhold mellom Zelenskyj og Zaluzjnyj har svirret i mange måneder. Det forverret seg etter sommerens mislykkede motoffensiv, og da Zaluzjnyj i et intervju med The Economist i november beskrev krigen som fastlåst.

Ikke lenge etter gikk Zelenskyj ut og korrigerte forsvarssjefens uttalelse: «Dette er ikke en fastlåst situasjon», kontret presidenten.

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser til to omtalte forklaringer på hvorfor forholdet mellom Zelenskyj og Zaluzjnyj skal være anstrengt.

EKSPERT: Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsintitutt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Den ene forklaringen er at det er uenighet om hvordan krigen skal føres og hva som var årsaken til at offensiven i fjor ikke lyktes, sier Bukkvoll.



– Den andre forklaringen er politisk, at Zaluzjnyj er veldig populær og at Zelenskyj ønsker å kvitte seg med en potensiell politisk motstander.



Selv er ikke Bukkvoll overrasket over slitasje i forholdet mellom Ukrainas øverste sivile og militære lederskap etter nesten to år med fullskalakrig.

– Ukraina og ledelsen har vært under kontinuerlig press i to år. De kjemper en krig om egen eksistens. Når du er under et slikt press, så er det ikke rart det går ut over forholdet, sier Bukkvoll.

Populær forsvarssjef

General Valerij Zaluzjnyj har vært forsvarssjef siden juli 2021. Måten han organiserte forsvaret av Kyiv og de nordøstlige delene av landet i starten av fullskalainvasjonen, gjorde ham nærmest til en kultfigur i Ukraina.

– Han er en god militær leder som har vist at Ukraina kan stå imot og med tilstrekkelige virkemidler, endog nedkjempe Russland, sier hovedlærer Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.



POPULÆR: Noen har malt Zaluzjnyj som gjør V-tegnet på en bygning i byen Bakhmut. Bildet er tatt 10. januar 2023. Foto: Aage Aune / TV 2

Ifølge Røseths kilder i det ukrainske militæret, nyter Zaluzjnyj stor tillit.

– Han har ikke gjort noen alvorlige feilsteg, og det er et imponerende stykke arbeid som er gjort under hans ledelse. Han respekteres stort både med tanke på sin kompetanse, men også de lederegenskapene han har fremvist, sier Røseth.

Større tillit enn presidenten

Mens meningsmålinger den siste tiden har vist fallende oppslutning for Zelenskyj, har Zaluzjnyj fortsatt svært høy tillit blant ukrainere flest.

I en måling utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) i desember sa 18 prosent av de spurte at de ikke lenger har tillit til Zelenskyj, en kraftig økning fra ett år tidligere, da fem prosent sa det samme.

Andelen som sa at de fortsatt har tillit til den ukrainske presidenten, falt på samme tid fra 84 til 62 prosent.

FALL: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har falt på meningsmålingene, men er fortsatt en populær leder i Ukraina. Foto: PETER NICHOLLS/AFP

88 prosent av de spurte sa i samme måling at de har tillit til Zaluzjnyj og bare to prosent sa at de ville støtte en beslutning om å skifte ut forsvarssjefen.

Røseth er ikke overrasket over Zaluzjnyj er mer populær enn presidenten.

– Ukrainere er per definisjon skeptiske til politikere. Det har vært mange dårlige politikere opp gjennom. Når det er sagt, representerer Zelenskyj noe annet og han er fortsatt veldig populær, understreker Røseth.

– Er det noe som tyder på at Zaluzjnyj har politiske ambisjoner da?

– Nei, jeg syns han har holdt seg mye unna politikk, sier Røseth.

EKSPERT: Tom Røseth arbeider som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole /Stabsskolen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Russland følger med

Avisen The Times siterer høytstående kilder på at Zelenskyj har måttet gjøre retrett i sitt ønske om å avsette forsvarssjefen, da andre kandidater til posten nektet å overta.



Røseth mener det uansett er risikabelt å skulle erstatte Zaluzjnyj.

– Zelenskyj bør vokte seg for å sparke en forsvarssjef som er så populær i egne våpenstyrker og i befolkningen. Det kan gi uheldige effekter og signaler, sier Røseth.

– Militæret vil lure på årsaken, og det må virkelig være en viktig grunn når man har en så populær forsvarssjef som fremstår som at han gjør jobben sin på en veldig god måte.



SPLID: President Zelenskyj skal ha forsøkt å bytte ut forsvarssjef Zaluzjnyj (i bakgrunnen), men lyktes ikke. Foto: AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service

Uroen skjer på et tidspunkt der Vesten vakler i sin støtte til Ukraina.

I USA blokkerer republikanere i Kongressen en hjelpepakke på 60 milliarder dollar, i overkant av 650 milliarder kroner. I EU skaper Ungarn problemer for finansieringen av ny hjelpepakke på 50 milliarder euro over fire år.

Langs fronten rapportere soldatene om mangel på militært utstyr, særlig artillerigranater.

Både Bukkvoll og Røseth mener rapporter om splid innad i Ukrainas øverste sivile og militære lederskap, ikke er godt nytt.

GODT LIKT: Forsvarssjefen er populær i Ukraina for måten han har ledet landets militære styrker på etter fullskalainvasjonen. Foto: COMMANDER-IN-CHIEF OF UKRAINE

– Kan det gagne Russland på noe vis?

– Ja, de har spilt opp denne konflikten mange ganger. De prøver å dra nytte av intern ukrainsk splittelse og forsøker å slå mynt på det, sier Røseth.

Seniorforsker Bukkvoll sier meldinger om uenighet uansett er uheldig.

– Det er en fordel at de som fatter beslutninger, er enige. Hvis det er uenighet, kan det føre til forsinkelser og mindre konsekvent ledelse av landet, inkludert krigen, sier Bukkvoll.