Spiser gress og drikker forurenset vann

Omtrent halvparten av de rundt 2,3 millioner innbyggerne på Gazastripen har blitt tvunget på flukt til den sørlige byen Rafah. Der bor de i provisoriske teltlandsbyer.



I et område som knapt er større enn Stord kommune, oppholder altså mer enn 1 million mennesker seg, ifølge FN.

TETT I TETT: Ifølge FN bor det nærmere en million mennesker i provisoriske teltbyer i Rafah. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Det er en kamp for tilværelsen, og overlevelsen. Mens matforsyningene blir stadig færre, har prisene på grunnleggende matvarer skutt til værs.

Flere må derfor ty til drastiske tiltak for å kunne brødfø familien sin.

Må selge gull for å ha råd til mat

Said Hamouda er blant palestinerne i Rafah som nå må veksle inn verdigjenstander for å ha råd til mat.

Han forteller at bare det å få et tak – eller klede om du vil – over hodet, er for dyrt for mange.

– Bare de minste teltene som er laget av nylon, koster mellom 1500 og 2000 shekels (4300-5700 norske kroner, red.anm.), sier han til nyhetsbyrået AFP.



IKKE BILLIG: Man må ut med minst 4000 kroner for å kjøpe de minste teltene. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Hamouda kommer opprinnelig fra Nord-Gaza, men har blitt tvunget på flukt til Rafah i sør, på grunn av Israels stadige angrep.

– Det er en helt umulig situasjon vi står i, sier han.

Men en ting han gjør for å kunne betale for den dyre maten, er å selge gull og andre gjenstander.

– Vi er tvunget til å selge gull og det vi har. Vi har i hvert fall noe gull å selge, det er mange som ikke har det.

DYRT: Said Hamouda (venstre) må selge verdigjenstandene sine til kjøpmann Mohamed Abu Harb (høyre), for å få råd til mat. Foto: AFP

Han bekymrer seg for hva de som ikke har noe veksle inn, nå gjør for å få penger.

Mohamed Abu Harb eier butikken hvor Hamouda veksler inn gull og verdigjenstandene sine. Kjøpmannen synes det er trist at situasjonen er slik den har blitt.

– Alle som vil sette opp et telt eller kjøpe mat må selge eiendelene sine for å få råd, forklarer han.

Han forteller imidlertid at gullet palestinerne leverer inn til han dessverre ikke har samme verdi som før. Dermed får ikke kundene like mye for gjenstandene sine som tidligere.

FÅR IKKE SÅ MYE: Til tross for at flere nå velger å selge verdigjenstandene sine, får de ikke så veldig mye for det. Foto: AFP

– Prisen for gull har falt med 10 til 20 prosent siden krigen begynte, poengterer han.

Spiser gress og drikker forurenset vann

Internasjonale hjelpeorganisasjoner advarer om katastrofale nivåer av sult.

En rapport fra The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) plasserte hele Gazas befolkning i en situasjon med akutt matusikkerhet, som den definerer som «krise eller verre».

Ifølge FN utgjør palestinerne på Gaza nå 80 prosent av alle mennesker i hele verden som opplever hungersnød eller katastrofal sult.

Palestinere nord på Gazastripen har fortalt CNN at de spiser gress og drikker forurenset vann, fordi hjelpen ikke når frem til dem.



– Jeg tror det hadde vært bedre å dø av bombene, i det minste blir vi martyrer. Men nå dør vi av sult og tørst, forteller sjubarnsmoren Hanadi El Jamara til avisen.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), uttalte tidligere denne måneden at «humanitær hjelp alene ikke kan dekke de grunnleggende behovene til Gazas folk».

Flere vestlige land har den siste tiden kuttet støtten til UNRWA, etter at Israel kom med påstander om at tolv av 13.000 ansatte i Gaza deltok i terrorangrepet mot Israel den 7. oktober.

Norge er imidlertid blant landene som fastholder sin støtte.

FORTSETTER Å STØTTE: Norge fortsetter å støtte UNRWA. Her er utenriksminister Espen Bart Eide under et besøk til Egypt i januar. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Utenriksminister Espen Barth Eide sa til TV 2 forrige uke at han jobbet for å få andre land til å reversere avgjørelsen om å kutte støtten.

– Vi er enig om at dersom anklagelsene stemmer, er det svært alvorlig og må få konsekvenser. Men det er helt urimelig å straffe millioner av palestinere som er svært avhengig av UNRWAs daglige tjenester ved å kutte støtten.

Han mener støttekuttet ligner på kollektiv avstraffelse.

Israelere blokkerer nødhjelp

De siste ukene har dusinvis av israelske demonstranter – med en viss suksess – forsøkt å blokkere innførselen av den minimale hjelpen Israel har godkjent at kan leveres til Gazastripen via Israel.

BLOKADE: - Drivstoff til Gaza er en gavepakke til Hamas, mener demonstrantene som prøver å hindre nødhjelpen i å komme frem. Foto: Menahem Kahana / AFP / NTB

Demonstrantene sier ifølge nyhetsbyrået AP at nødhjelpen kan bli brukt som forhandlingsbrikke i gisselsamtalene.



Israel erklærte raskt grenseovergangen ved Kerem Shalom for en lukket militærsone, i et forsøk på å holde demonstrantene unna.

Men protestaksjonene fortsatte, og forrige uke var rundt 300 demonstranter samlet ved grenseovergangen.

– Jeg er mor selv, og synes synd på hvert eneste barn inne på Gaza. Men dette er ikke min skyld, sa en av demonstrantene til Times of Israel.

Svogeren hennes er blant israelerne som ble tatt til fange av Hamas under terroraksjonen 7. oktober i fjor, og holdes fortsatt som gissel på Gaza.