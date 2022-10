Spion-saken: – Det finnes flere i Norge

Mandag ble en brasiliansk statsborger pågrepet på vei til arbeidsplassen sin på universitetet i Tromsø.

Han er mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, og ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

PST mistenker at mannen opererer under falsk identitet, at han egentlig er russisk og jobber for russisk etterretningstjeneste.

– Det er ikke noe overraskelse, sier Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant i Høyre og tidligere etterretningsoffiser til TV 2.

– Fulgt med over lengre tid

PST mener at mannen er en såkalt «illegalist». Det er en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

– Det handler om å nå frem til posisjoner som gir tilgang til informasjon man søker eller muligheten til å påvirke beslutninger. Dette kan ta flere år. Det tar mer tid jo sjeldnere posisjonene er, sier Farahmand.

Mannens profil på Universitetet i Tromsøs hjemmesider viser at han er del av en forskningsgruppe som forsker på hybrid krigføring.

– Han kan ha vært til stede over en lengre periode, og forsøkt å posisjonere seg i samfunnet ved å etablere tilgangene som trengs. Tilgang til nettverk, mennesker og objekter, og dermed informasjon og innflytelse, forteller Farahmand.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste mener at mannen som er internert er en såkalt «illegalist» Foto: Aage Aune / TV 2

Slike prosesser er svært tidkrevende og krever nøysomhet og tålmodighet, ifølge Farahmand.

– Det er nærliggende at sikkerhetstjenesten har fulgt med over lengre tid. Man må legge til grunn at sikkerhetstjenesten har kunnskap om personen, og vedkommende nettverk, sier Farahmand.

Forsvarsadvokaten til den siktede sier mannen stiller seg uforstående til anklagene.

Ikke noe nytt

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier til TV 2 at dette ikke er noe nytt.

– Illegalistene er opptatt av tilgangen til sensitiv informasjon, men enda mer av å bygge sosiale nettverk som kan utnyttes for å påvirke politiske beslutninger. Dette er en del av russisk etterretning, sier Godzimirski til TV 2.

Ifølge PST har flere av etterretningstjenestene som opererer i landet som oppgave å påvirke politiske beslutninger, står det i PST sin rapport om trusselvurdering.

Jakub forteller om flere tilfeller i vesten der russere har blitt tatt for spionasje. Eksempelvis avslørte nederlandsk etterretning et russisk forsøk på å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– De skaffer seg nettverk, og prøver å påvirke politiske beslutninger ved å snakke med folk i nøkkelposisjoner, sier Jakub.

Den mistenkte mannen skal tidligere ha studert ved Centre for Military, Security and Strategic Studies i Canada.

– Flere i Norge

Ifølge Godzimirski er illegalistene ofte høyt utdannede folk som har lært språket og har mye kunnskap om landet de befinner seg i.

– Det fins flere i Norge, sier Jakub.

I PSTs trusselrapport står det at nordmenn på reise i Russland kan også bli utsatt for rekrutteringsforsøk.

– Russisk etterretning vil nok prøve å presse flere til samarbeid, sier Jakub.

PST: Norske virksomheter vil bli utsatt for fordekte anskaffelsesforsøk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Tillitt

Ifølge Farahmand er dette utbredt hos sterke nasjoner som Kina, Russland og Iran.

PST skriver at spesielt nettverksoperasjoner har blitt en integrert del av aktiviteten til andre lands etterretningstjenester.

– Noe av det viktigste til etterretningspersonale er at de må skape tillit, få innpass og på kort tid kunne skaffe kunnskap, sier Farahmand.

Ifølge PST vil Norske virksomheter bli utsatt for fordekte anskaffelsesforsøk. Virksomheter som arbeider med norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, vil være særlig utsatte for nettverksoperasjoner.

– Jeg har tillitt til etterretnings- og sikkerhetstjenestene våre i Norge, og at de ivaretar vår sikkerhet. Det som er like viktig er at de mennesker, institusjoner og bedrifter som sitter på verdifull informasjon og beslutningsprosesser, er klar over verdien de har for fremmed etterretning og iverksetter forebyggende tiltak, sier Farahmand.