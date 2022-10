Spilte død i et helt år – nå har drømmen gått i oppfyllelse

Amerikaneren Josh Nalley (42) gikk drastisk til verks for å oppfylle en livslang drøm.

Hver eneste dag i nesten et år publiserte den 42 år gamle amerikaneren Josh Nalley fra Kentucky noen helt spesielle videoer på TikTok.

I løpet av året har han klart å få over fire millioner likerklikk. Og dedikasjonen til Nalley har nå ført til at han har oppnådd sin største drøm.

– Jeg mistet telefonen i gulvet av sjokk, sier han i et intervju med New York Post.

Tilbudt drømmerolle

I andre enden av røret var nemlig serieskaperne av den svært populære krimserien «CSI: Vegas».

De ønsket å tilby han en svært spesiell rolle. Nemlig som død mann.

Men det var selvfølgelig ikke uten grunn at 42-åringen ble tilbudt nettopp denne rollen.

For i hele 321 dager i strekk hadde Nalley publisert videoer av seg selv som spiller død.

– Etter å ha spilt en død mann i 321 dager, kan jeg stolt fortelle at jeg har blitt tilbudt rollen som død i sesong to av CSI:Vegas, skrev Nalley da drømmerollen var et faktum.

Lå på båre i fem timer

I intervjuet med New York Post sier amerikaneren at han i utgangspunktet hev seg på trenden fordi han kjedet seg til døde.

– Det handler mye om å holde pusten, og unngå å bevege deg – spesielt hvis du ligger i en ukomfortabel posisjon, forteller han.

Erfaringen av å spille død i nesten et år, kom godt med da han møtte opp på settet til «CSI»-innspillingen.

– Jeg var på sett i rundt fem timer. Men alt handlet om å ligge nede. Jeg lå på en båre i alle de fem timene, sier Nalley.

– Profesjonell

Men 42-åringen imponerte stort.

– Vi har sjeldent sett en skuespiller som har vært så godt forberedt til å spille et lik som Josh. Det var en glede å jobbe med ham. Han er virkelig profesjonell på dette døds-opplegget, sier serieskaper Jason Tracey til The Post.