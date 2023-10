Spillereglene er endret i polsk politikk. Hva skjer nå?

Dette valget kan være avgjørende for demokratiets fremtid i Polen, og landet som splittes mellom to partier befinner seg ved et veiskille.

– PiS har sittet med makten de siste åtte årene. I den tiden har de endret flere spilleregler i polsk politikk.

Det forteller Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han er nå sterkt kritisk til hvordan politikken drives i Polen.

Han får støtte fra generalsekretæren i Den norske helsingforskomiteen, Berit Lindeman.

– Valgkampen vi har sett har vært veldig giftig. Dette blir et retningsvalg. Hvilken retning skal Polen ta?



Regjeringspartiet og opposisjonspartiet Lov- og rettferdighetspartiet (PiS): Konservativt og nasjonalistisk parti med sterke anti EU-holdninger. Partiet ble etablert i 2001, og har siden 2003 vært ledet av Jaroslaw Kaczynski.

Regjeringsparti siden 2015 Borgerplattformen (PO): Borgerplattformen: Liberalt-konservativt og kristendemokratisk politisk parti. Deres økonomiske politikk er basert på markedsøkonomiske prinsipper. Partiet har i motsetning til PiS en pro-europeisk holdning. Siden 2021 har Donald Tusk vært fungerende leder av partiet. Fram til parlamentsvalget i 2007 var PO et opposisjonsparti. I perioden 2007-2015 hadde partiet regjeringsmakten sammen med det polske Bondepartiet.



Svekket tillit

I løpet av PiS sin regjeringstid har partiet innført ulike reformer i rettssystemet for å få kontroll over domstolene. Disse førte til at domstolene ble fylt med mennesker som er lojale overfor PiS.

Det skapte store reaksjoner, spesielt knyttet til borgernes tillit.

NYE SPILLEREGLER: NUPI-forsker Jakub R. Godzimirski sier at spillereglene for polsk politikk har blitt endret de siste åtte årene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det oppstår en uklarhet om riktig dom er gitt fordi man ikke vet om riktige personer har avgitt dem. Mange mener derfor at disse reformene har undergravd maktbalansen og tillit til domstolene.



Også internasjonalt har de såkalte «rettsreformene» fått oppmerksomhet.

– Det har kommet en del nokså godt dokumenterte anklager fra EU om at disse reformene ikke er i samsvar med rettsstatens prinsipper, sier Godzimirski.

RETNINGSVALG: Generalsekretær i Den norske helsingforskomiteen, Berit Lindeman, hevder at årets valg i Polen blir et valg der Polen kan velge en ny retning for landet. Foto: Gorm Kallestad

Lindeman ved Helsingsforskomiteen forteller at PiS dermed ikke støtter demokratiet.

– De har bygget ned rettigheter og friheter, og brukt udemokratiske metoder helt konkret i denne valgkampen.



Propaganda

PiS har gjennom sin regjeringstid tatt kontroll over statlige medier, og de har satt opp en propaganda som påvirker folks meninger.

– Hadde du sett på de polske nyhetene og hørt hva som sies, så hadde du hoppet i stolen, sier NUPI-forskeren, Godzimirski.

Og spesielt av denne grunnen mener Lindeman at årets valg ikke er rettferdig, nettopp fordi mediene er så kontrollerte av PiS som de er.



Dersom Borgerplattformen skulle komme til makten, har de lovet at de skal rydde opp i «polske NRK».

Penger Polen ikke har

Ved forrige valgkamp var PiS motstand mot LGBTQ høyt på agendaen. Partiet hevdet at dette var en trussel mot polsk identitet. Under årets valgkamp er innvandring og sikkerhet i fokus.



– Noen mener at PiS er redningen for Polen. De har reversert pensjonsalderen slik at den er 60 år for kvinner og 65 år for menn, de har sikret bedre barnebidrag, og de satser stort på å styrke landets forsvarsevne.

Denne politikken har imidlertid kostet penger, og det er det flere innbyggere i Polen stiller spørsmål ved.

– Det er brukt penger landet i utgangspunktet ikke har, og det kommer de som får makten etter valget til å slite med, forteller NUPI-forskeren.

PiS` leder, Kaczynski, har en retorikk som tilsier at landet er imot EU, men Polen er avhengige av de økonomiske godene som kommer med unionen. PiS har i sin regjeringsperiode nytt godt av en god økonomisk periode. Nå mister de drivkraften som verdensøkonomien har gitt dem.

HØY PENGEBRUK: Jaroslaw Kaczynski har i sin regjeringstid satset stort på forsvar, økt barnebidrag og lavere pensjonsalder. Det har blitt dyrt, for dyrt, ifølge NUPI-forsker. Foto: Czarek Sokolowski

Dersom Borgerplattformen går av med valgseieren, tror Godzimirski at partiet vil glatte over problemene med EU, og reversere «reformene» som PiS har fått igjennom.

– De vil nok beholde PiS sin pensjonsalder og det økte barnebidraget som ble innført under PiS for å unngå misnøye blant befolkningen.

Dessuten vil forholdet til Tyskland kunne forbedres. Økonomi vil likevel stå som en utfordring.

Hva er best for Europa?

– For EU er det opplagt at det er bedre å forholde seg til EU-vennlig regjering, enn å forholde seg til de som beskylder EU for å drive politikk som ikke samsvarer med polsk interesse. Derfor vil Borgerplattformen være å ønske, mener NUPI-forskeren.

FORDEL: Det vil være en fordel for Europa at Borgerplattformen (PO) med Donald Tusk i spissen vinner valge, mener Jakub Godzimirski. Foto: AP

Akkurat nå kjennetegnes politikken i Polen av veldig sterk polarisering der to store partier kniver om å få mest støtte. Så er det flere små partier som prøver å finne sin plass i det polariserte landskapet.

Et skummelt scenario ifølge Lindeman vil være dersom PiS får danne regjering med partier fra ytterste høyrefløy. Der finnes det holdninger generalsekretæren ikke verdsetter.

– Det er krefter i de partiene som har uttalt blant annet «anti jøder» og «anti EU». Det er egentlig vanskelig å vite hva de er for.

En annen ting Lindeman vil legge til, er retorikken PiS har brukt i valgkampen.

– Den har vært enormt hatefull der PiS truer med å sette motstandere i fengsel.

Hun påpeker at dette foreløpig kun er ord, men stiller spørsmålet hvordan partiet eventuelt vil gå fram i etterkant av valget dersom de vinner.

Godzimirski sammenligner tidligere president i USA, Donald Trump og lederen av PiS. Jaroslaw Kaczynski, er av samme type krefter, mener Godzimirski.

– De er av samme type krefter. De er populister som polariserer samfunnet.

SAMME TYPE: NUPI-forsker mener at Donald Trump og PiS leder Jaroslaw Kaczynski er sammenlignbare. Foto: SCOTT MORGAN

Godzimirski mener at tilfellet med polarisering i Polen ikke er unikt.

– Det skjer i Ungarn og USA også. Det kan by på mange problemer.

Lindeman er også bekymret for at Polen vil følge samme spor som Ungarn, der de vil ende opp med å få sanksjoner fra EU.

Landets største utfordring

Polen har tatt imot en million flyktninger fra Ukraina.



Lindeman understreker at uansett hvem som ender opp med roret i Polen, vil støtten til Ukraina være viktig. Det er Godzimirski enig i.



– Russland oppfattes som landets største utfordring, fordi de er en indirekte trussel mot Polen. Det er lite som tyder på at støtten til Ukraina skal undergraves nettopp på grunn av denne trusselen mot eget land.

Lindeman påpeker likevel at når trettheten av krigen brer seg på lengre sikt, kan populismen i Polen ta overhånd.

Lav valgdeltakelse

I Polen er det, ifølge Godzimirski, sjeldent mer enn 55 prosent av de med stemmerett som stemmer. Og årsaken til det er skepsis, mener norsk-polakken.

Folk har ikke troen på at deres stemme er til noe.

Han hevder også at det handler om at folk må stemme annerledes for at det skal skje endringer, og at det er viktig å få folk til å begynne å stemme.