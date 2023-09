Spent før Zelenskyjs FN-tale

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på plass i New York for å delta på FNs hovedforsamling. Her ber han alle vurdere «russiske terroristers» plass i FN.

– Hvis det fortsatt er en plass for russiske terrorister i FN, så er det ikke et spørsmål for meg. Jeg mener det er et spørsmål for alle medlemmene av FN, sa han etter et sykehusbesøk hvor han møtte skadde ukrainske soldater.

KRITISK: Under sykehusbesøket stilte Zelenskyj spørsmål om Russlands medlemskap i FN: Foto: Bryan Woolston

Feilaktig uttalelse

Zelenskyj kommer til å gjøre alt for å sette Ukrainas situasjon på dagsordenen i løpet av høynivåuka i FNs hovedforsamling. Men bakteppet er nok annerledes enn han skulle ønske seg.

Tirsdag skriver nemlig The New York Times at det kan ha vært en ukrainsk luftvernrakett på avveie som forårsaket eksplosjonen som drepte 17 personer på et marked i Kostjantynivka i Donetsk 6. september.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte eksplosjonen en «russisk terror» på sin X/Twitter-konto. Spørsmålet om hva ukrainske myndigheter visste eller ikke visste når de la skylden på Russland, vil blir reist.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2023

En talsperson for det ukrainske forsvaret sier at landets sikkerhetstjeneste etterforsker hendelsen, og har derfor ikke anledning til å kommentere saken ytterligere.

Zelenskyjs uttalelse kan slå tilbake på Ukraina hvis det viser seg at de har delt feilaktig informasjon.

BOMBA: Et marked i byen Konstiantynivka øst i Ukraina ble bombet, trolig av en ukrainsk luftvernsrakett på avveie. Foto: Evgeniy Maloletka

Zelenskyjs FN-besøk skjer samtidig som ukrainske soldater kjemper for å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene.

Etter flere uker med blodige kamper uten et stort gjennombrudd, er det svært viktig å sikre seg flere våpen fra USA og andre vestlige land.

Samler støtte på toppmøte

Dette er første gang Zelenskyj deltar på FNs hovedforsamling etter at Russland innledet angrepskrigen mot Ukraina i februar i fjor.



Her håper Zelenskyj å forsikre verden om viktigheten av ukrainsk seier, og sikre støtte videre i krigen.

HØYNIVÅKEN: Toppmøte for FNs mål for bærekraftig utvikling i New York City gikk av stabelen 18. september og varer i to dager. Foto: Timothy A. Clary

Torsdag er Zelenskyj ventet å besøke både Kongressen og Det hvite hus.

Tirsdag, skal han tale i FNs hovedforsamling, og onsdag taler han på et eget møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd, der også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er ventet å være til stede.



Til stede på møtet er også Jonas Gahr Støre og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Også FNs generalsekretær António Guterres, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Irans president Ebrahim Raisi er blant talerne tirsdag, melder NTB.

HØYNIVÅUKE: Hvert år holder FN høynivå uke. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med FNs generalsekretær Antonio Guterres på høynivåuka i fjor. Foto: Pontus Höök

For Zelenskyj er det derfor svært viktig å sikre seg flere våpen fra USA og andre vestlige land.

Amerikansk splittelse

Under den amerikanske utenriksminister Anthony Blinkens besøk til Ukraina forrige uke, understreket han det stadig tettere forholdet mellom de to landene.

Men Ukraina-støtten har skapt splittelse i amerikansk politikk, særlig innad i det republikanske partiet. Flere republikanere har sagt at de vil stemme nei til ytterligere støttepakker.



Hvis republikanerne tar over i Det hvite hus neste år, kan dette føre til endringer i amerikansk støtte til Ukraina, ifølge The New York Times.

Samtidig har Russland innledet et tettere samarbeid med Nord-Korea, noe som skaper stor vestlig bekymring.

Kritiserte FN

Zelenskyj har også tidligere kritisert FN og verdensorganisasjonens evne til å sikre fred og sikkerhet så lenge et land som Russland har vetorett.

Da han i 2021 deltok på høynivåuken i New York, kalte han FN for en «pensjonert superhelt», som har glemt hvor stor og viktig organisasjonen en gang var.