Spent før Putins årlige tale

Dette er Putins årlige tale til Russlands føderasjonsforsamling, men denne gangen skjer det to uker før han skal «gjenvelges» for femte gang.



Artikkelen vil oppdateres løpende under talen.



Urolig tid

I talen vil Putin gjøre rede for den politiske retning han ønsker å ta landet de neste seks årene.

Dette skjer i en svært urolig og usikker tid, der den russiske økonomien lider, hundretusenvis av unge menn er blitt skadet eller drept i krigen, opposisjonen er kneblet, og mange russere er bekymret for framtiden.

Det forventes at krigen i Ukraina blir et sentralt tema, og kan gi viktige signaler om hvordan Putin ser for seg krigen videre, og hva som er det endelige målet.

Det kan også komme signaler om hvordan han vil møte den tilspissede situasjonen i forhold til Nato.

Moldova-spørsmålet

Et annet tema det knyttes spenning til, er om Putin vil kommentere hvordan de forholder seg til resolusjonsvedtaket til den moldovske utbryterregionen, Transistria torsdag.

Separatistmyndighetene vil be russiske myndigheter om å «innføre tiltak for å beskytte Transnistria i møte med økt press fra Moldova», noe som kan bane vei for en russisk annektering av området som ligger inneklemt mellom Ukraina og Moldova.



Fakta om krigen i Ukraina * Starten på Russlands militære aggresjon mot Ukraina fant sted 20. februar 2014. I løpet av en måned tvang russiske spesialstyrker ukrainske militære ut av Krym og annekterte området. * Krym hadde da, per dekret i Det øverste sovjets presidium, vært del av Ukraina siden 1954. * Russland sto i april 2014 bak et opprør i de østlige ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk. Det utviklet seg til en lavintensitets-krig som pågikk frem til februar 2022. Anslagsvis 14.000 mennesker ble ifølge FN drept i kampene disse årene. * 24. februar 2022 gikk russiske styrker til fullskalainvasjon av Ukraina. * Tapstallene i den pågående krigen holdes hemmelig av partene. Men ifølge FN er minst 10.000 sivile drept. Russland påstår å ha drept eller skadd opp mot 400.000 ukrainske soldater. Ukraina hevder de russiske samlede tapstallene er minst like høye. * De vestlige NATO-landene har i kjølvannet av den russiske invasjon innført omfattende økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland. * Russiske styrker besetter per i dag rundt 20 prosent av det ukrainske landterritoriet. Krigen har drevet anslagsvis 6,5 millioner ukrainere på flukt. Kilder: FN/Det russiske forsvarsdepartementet/Ukrainas forsvarsdepartement/Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Frykter ny front

Siden Russland innledet sin invasjon av Ukraina i 2022 har myndighetene i Moldova vært bekymret for at Russland kan ta Transnistria i bruk for å åpne en ny front i sørvest, mot Odesa.

Det er ikke kjent hvor lang talen blir. Putin er kjent for sine lange taler, og i fjor varte den i 105 minutter.