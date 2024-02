Spent før Putin-tale: – Konsekvensene kunne blitt mye større

Den russiske presidenten Vladimir Putin signerte mandag to nye dekret som offisielt gjenoppretter militærdistriktene Moskva og Leningrad.

Disse to distriktene har ikke eksistert som egne militærdistrikt siden 2010, ifølge Institute for the Study of War (ISW), og de mener at omorganiseringen tyder på at Putin har langsiktige mål om å posisjonere seg mot Nato og samtidig kunne opprettholde kommandolinjene for Ukraina-krigen.

MILITÆRE DISTRIKTER: Russland omfordeler sine militærdistrikt. Foto: ISW

«Dette kan bety at Moskva forbereder seg på en potensiell storskala konvensjonell krig mot Nato på sikt» skriver de, og henviser til en tidligere rapport med samme analyse.

Presset fra Vesten

Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, er ekspert på militær strategi og operasjoner. Han er ikke overrasket over omorganiseringen.

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner og har en lang karriere som offiser i Forsvaret bak seg. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Russland gjenoppretter de to militærdistriktene fordi de opplever at trusselen fra vest har blitt større. En av grunnene til det er Nato-utvidelsen med Finland og Sverige, og et stadig sterkere amerikansk fotavtrykk i de nordøstlige områdene mot Kolahalvøya, sier Heier til TV 2.



– Skal Russland fremstå som en troverdig motmakt, holder det ikke med den gamle militærdistrikt-inndelingen.

Nå blir Russlands tidligere vestlige militærdistrikt delt i to, og det nordlige militærdistriktet, som inkluderer nordflåten, legges inn under Leningrad militærdistrikt.

Krigen i Ukraina tapper Russland for folk og utstyr, og det er grenser for hvor mye en omorganisering kan effektivisere de militære ressursene.

– Ingen mulighet mot Nato

– Det russiske handlingsrommet er ikke så veldig stort. De har ingen mulighet til å utøve noe press mot 32 av verdens rikeste land som står sammen i Nato, betrygger han.

NATO: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, måtte tirsdag tilbakevise en uttalelse fra Emmanuel Macron, som sa at han ikke kunne utelukke å sende bakkestyrker til Ukraina. Her er Stoltenberg på besøk i Kyiv april 2023. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

For å sette maktforholdet i perspektiv forklarer han at Russland har et BNP på størrelse med den amerikanske delstaten Texas.

– Bare de europeiske Nato-landene alene har dobbelt så mange soldater, tre ganger så stor befolkning og en økonomisk produktivitet som er seks ganger høyere enn Russlands, sier han.

– I den grad Vesten har noe å frykte fra Russland, er det intensivering av såkalte hybride angrep som vi har sett i flere tiår allerede.

Ukrainske fylker innlemmet

Putin signerte også et dekret som innlemmer de fire delvis okkuperte ukrainske fylkene Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk i Russlands sørlige militærdistrikt. I tillegg har Krym vært innlemmet siden 2014.

Heier forklarer at Russland gjør dette for å gjenoppbygge organiseringen som eksisterte under den kalde krigen. Men det er en omfattende prosess som vil ta år å gjennomføre.

– Kommandolinjene og kontrollpostene må gås opp på nytt, og samtidig skal det settes opp nye avdelinger. Det vil ta mange år før de fylles opp med troverdige militære styrker, mener Heier.

Moldova-spørsmålet

ISW følger Russlands krigføring mot Ukraina tett. De har over tid skrevet at Kreml er særlig interessert i Moldova.

Moldova er verken Nato- eller EU-medlem, men er en nær samarbeidspartner av Nato, og søker spesielt vestover etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022.

– Moldova er et symptomatisk mønster på det Russland opplever. De ser at at bufferstatene vender seg mer og mer bort fra russisk kontroll. Landet står på mange måter geopolitisk ribbet tilbake, og blir mer og mer avhengig av Kina, Nord-Korea og Iran for holde momentumet oppe i Ukraina.

Russland og Moldova har en pågående territorial tvist over Transnistria-regionen, der Moskva har beholdt militære styrker siden Sovjetunionens fall.

Transnistria er en region i Moldova som i 1990 erklærte seg som en egen republikk. Denne republikken er imidlertid ikke anerkjent internasjonalt.

Tette bånd til Russland

Regionen ligger inneklemt mellom Moldova og Ukraina, men de har allikevel nære politiske og økonomiske forbindelser med Russland.

Russere er ifølge SNL den største folkegruppen med cirka 34 prosent, mens moldovere og ukrainere utgjør henholdsvis 33 og 27 prosent. Tiraspol er den største byen.

Det har versert påstander om at utbryterrepublikken ønsker å be om å bli en del av Russland under en kongressamling i Tiraspol onsdag.

Transnistrienske kilder har imidlertid nylig uttalt til den uavhengige russiske avisen Verstka at de ikke har slike planer, skriver ISW.

Spent før Putin-tale

Derfor knyttes det stor spenning til president Vladimir Putins tale torsdag. Mange forventer at han vil nevne Transnistria i talen. Skulle han annonsere en annektering, kan dette bety en alvorlig oppskalering av krigen.

TRANSNISTRIA: Russland har hatt styrker i Transnistria siden Sovjetunionens fall. Foto: Dmitri Lovetsky

Heier tror ikke Russland ønsker å gjøre det nå.

– Jeg tror sannsynligheten er ganske liten. Bevisstheten i befolkningen er mye større nå enn den var i 2014 da Krym ble annektert, og konsekvensene for Russland ville blitt mye større, sier han.

Informasjonskrig

I Russland pågår det en intens informasjonskrig mot Moldova, blant annet for å undergrave demokratiets legitimitet og regjeringen til president Maia Sandu, som i fjor hevdet at Kreml muligens forberedte et kupp.

I flere år har det sirkulert påstander om at Russland ønsker å ta kontroll på Transnistria, men at de i 2022 heller prioriterte Ukraina.