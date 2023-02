Spent før avgjørende Biden-tale

WASHINGTON D. C. (TV 2): De svarte stålgjerdene er blitt et tilbakevendende syn i den amerikanske hovedstaden etter opptøyene 6. januar 2021.

Og nå er de tilbake rundt Capitol Hill, som en beredskap før president Joe Bidens viktige tale til nasjonen natt til onsdag.

Ifølge TV-kanalen CNN tilsier poltiets etterretningsinformasjon at det nå er en «... forhøyet trussel mot myndighetspersoner.»

Demokratene i Kongressen er bekymret og krever nå at det i tillegg til gjerde ute, settes opp metalldetektorer inne i bygningen for å hindre at noen av deres politikerkolleger tar med våpen inn i salen.

Misfornøyde velgere

To år inn i embetet, viser ferske meningsmålinger at velgerne langt i fra er fornøyd med jobben Biden har gjort.

På et gjennomsnitt av målingene svarer bare 42,5 prosent at de er positive til presidentens prestasjoner.

Enda mer urovekkende for Biden er nok at et flertall av befolkningen - 62 prosent - mener han ikke bør stille til valg igjen.

På Capitol Hill kommer vi i snakk med småbarnsmoren Marianne (37) fra Tennessee, som er i Washington på besøk. Hun stemte på Biden ved forrige valg, men er ikke sikker på om hun vil gjøre det igjen.

– Jeg vet ærlig talt ikke. Det kommer helt an på hvem motkandidaten blir, sier hun til TV 2.

Spesielt er det Bidens håndtering av økonomien hun ikke liker.

SIGHTSEEING: Marianne (t.h.) besøker storesøsteren i Washington. Hun er lunken til seks nye år med Biden. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Det er alle de tingene som betyr noe i hverdagen. Prisstigningen. Jeg skjønner at det ikke bare hans feil, men likevel.

Zaheer på 62, en annen velger vi treffer er også lunken. Først og fremst mener han Biden er blitt for gammel til å ha denne jobben.

– Både Biden og Trump er for gamle.

– Tror du likevel Biden vil stille til valg igjen?

– Jeg synes det hele er litt forvirrende. Selv ikke Demokratene ønsker jo at han skal stille igjen, sier han til TV 2.

FOR GAMMEL? Joe Biden, som fylte 80 før jul har ennå ikke villet si om han tar gjenvalg. Foto: Evan Vucci /NTB.

Dårlig start på året

I talen, som sendes direkte kl 03 natt til onsdag, norsk tid, vil Joe Biden oppsummere året som er gått og stake ut den politiske kursen videre.

Biden, som ennå ikke har bekreftet at han tar gjenvalg i 2024, ventes også å gi signaler om dette under talen i Kongressen.

Begynnelsen på året har vært alt annet enn god for presidenten.

Funnet av graderte dokumenter lagret i flere av hans boliger har ført til kritikk også fra egne rekker. Og sagaen om den kinesiske spionballongen dekkes fortsatt omfattende i amerikanske medier.

BALLONG TIL BESVÆR: Den kinesiske spionballongen ble skutt ned av et amerikansk jagerfly like øst for Sør-Carolina lørdag kveld. Foto: Randall Hill / Reuters

Konservative politikere og kommentatorer raser fordi ballongen fikk fly uhindret over hele det amerikanske kontinentet før den lørdag kveld ble skutt ned utenfor østkysten av landet.

Nå tegner også våren til å bli stormfull for presidenten.

Republikanerne i Kongressen har sagt nei til øke det såkalte gjeldstaket, noe som kan bety at statskassen blir tom og USA står i fare for å bli erklært betalingsudyktig.

Det kan ifølge ekspertene få katastrofale følger for økonomien til folk flest, med mulig børskrasj, enda høyere renter og millioner drevet ut i arbeidsløshet.