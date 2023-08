Speiderne måtte evakuere: – Måtte pakke sammen med en gang

– Det å møte nye speidere er fra andre land er noe av det jeg liker best.

Det forteller speider Ingrid Thielemann (14). Hun, Sindre Syljeset Branem (16) og nesten 680 andre speidere fra den norske kontingenten har siden 1. august deltatt på verdensspeiderleir 7713 kilometer hjemmefra, i Sør-Korea.

PÅ TUR: Den norske speiderkontingenten bestående av 680 personer er på leir i Sør-Korea. Her fra utflukt med noen av troppene. Sindre Seljeset Branem (16) står helt til venstre med solbriller. Foto: Privat

Men oppholdet i Asia ble ganske annerledes enn det de hadde sett for seg på forhånd.

Værbitt

Verdensspeiderleir arrangeres hvert fjerde år. På leiren kommer speidere fra hele verden.

Den dagen speiderne ankom leiren hadde det vært flom. Derfor sov de på et velkomstsenter den første dagen før de fikk dra til selve speiderleiren.

– Den flommen merket vi ikke noe til, for det var veldig tørt, forteller Ingrid.

ENKLE FORHOLD: Speiderne kom etter hvert inn i rutinene i Sør-Korea, til tross for varierende vær. Her står Ingrid Thielemann med oppvasken. Foto: Privat

Speiderne trodde varmen skulle bli den største utfordringen, for på grunn av høy luftfuktighet, kunne de 39 varmegradene føles som 50.

Heldigvis hadde speiderne blitt forberedt på det. Og nestleder i den norske kontingenten, Martine Branem, forteller at nordmennene taklet varmen godt.

– Ingen ble sykehusinnlagt som følge av heten, og etter et par dager begynte både speidere og ledere å føle at ting stabiliserte seg.

– Leiren begynte rett og slett å gå på skinner.

Tyfonvarsel

Men så kom beskjeden om at en tyfon var på vei.

– Jeg ble etter hvert nesten litt redd hver gang en leder sa noe, i tilfelle det kom til å være at vi måtte dra fra leiren, forteller Ingrid.

Mandag kom beskjeden; på grunn av tyfonen måtte de norske speiderne evakuere, sammen med alle de andre speiderne.

– Da måtte vi pakke sammen med en gang, fordi vi skulle reise samme kveld, sier Ingrid.

EVAKUERING: Mandag kveld evakuerte de norske speiderne til et hotell i Seoul for å fortsette speiderleiren derfra. Foto: Sten Roar Høgli

Sindre Syljeset forteller at alt skjedde veldig raskt.

– Det var veldig trist. Akkurat da vi hadde begynt å venne oss til varmen.

Både Sindre og Ingrid har vært en del av speidermiljøet hele livet, og de hadde derfor gledet seg til leiren lenge.

Siden verdensspeiderleir kun arrangeres hver fjerde år for speidere mellom 14 og 18 år, får speiderne kun oppleve en slik leir én gang.

Speiderleir: «Urban versjon»

De norske speiderne evaluerte raskt for å få mulighet til å være samlet på ett sted. Siden mandag kveld har de derfor vært innlosjert på et hotell i Seoul.

Siden da har leiren fått en mer urban vri enn vanlige speiderleirer.

– Vi har hatt opplegg og ulike aktiviteter også her på hotellet. Men på grunn av været har det vært perioder der vi ikke har fått lov til å være ute.

Da tyfonen først ble varslet, var det snakk om vinder med kast på over 35 meter per sekund. Uværet endte likevel opp med å utspille seg lenger øst enn antatt, og Branem sammenligner været de fikk oppleve med «norsk ruskevær».

Likevel, med en speiderleir som har bydd på både flom, hetebølge, tyfonvarsel og evakuering, er det ikke rart at både Ingrid og Sindre er enige om én ting:

– Dette blir en leir vi husker!

BYTTELEIK: På speiderleiren byttet de ulike speiderrekvisitter med speidere fra de andre landene. Denne «tunnelen» av planter trekker Sindre og Ingrid fram som et av høydepunktene med leiren før de måtte evakuere. Foto: Sten Roar Hgli

Og de sitter igjen med flere gode minner:

– Å bli kjent med andre kulturer, møte folk og ha god stemning til tross for at forholdene ikke var de beste, forteller Sindre.

Utfordrende

Å være ledere på speiderleir under slike omstendigheter har heller ikke vært uten utfordringer. Nestleder Martine Branem sier det har gått mye tid til møter og diskusjoner med lederne fra de andre landene som deltok.

Den ene dagen satt de elleve timer i møter.

MØTETID: Hetebølge, tyfonvarsel, flom og standarden på leiren gjorde at det ble mange timer i møter for ledelsen fra de ulike landene. Foto: Geir Harbak

– Derfor var det ekstra fint å se at speiderne, til tross for utfordringene, klarte å gjøre det beste ut av situasjonen. Det gjør det det verdt det.

«Prisgitt naturkreftene»

De forskjellige troppene i speidergjengen reiser hjem i løpet av helgen og i begynnelsen av neste uke. De har fått beskjed om at tyfonen på det tidspunktet skal være over, men de er forberedt på at det kan blir forsinkelser.

Når speiderne til slutt vil lande i Norge igjen, er det nok flere foreldre som puster lettet ut. Jens Thielemann, Ingrids far, er blant dem.

– Det skal bli fantastisk å få Ingrid hjem igjen, sier han.

SAMLET FAMILIEN: Pappa Jens Thielemann forteller at det skal bli godt å få Ingrid hjem igjen. I midten står lillebror Sigurd som også drømmer om å bli speider en dag. Foto: Privat

Til TV 2 forteller Thielemann at det har vært litt voldsomt å ha datteren på andre siden av jorden, og «prisgitt naturkreftene».

Han trekker likevel fram at den norske kontingenten har vært i forkant hele veien, og legger til:

– Det roet oss veldig. Vi har også fått informasjon hele veien.

Og til tross for at turen ble litt annerledes enn familien hadde sett for seg, er ikke Thielemann i tvil om at speiderne har fått læring for livet, og han ser fram til å høre om det.

– Nå gleder jeg meg til å høre om eventyret og ekspedisjonene de har vært med på!

Han ønsker også å rette en takk til den norske kontingenten:

– De har stått på og gjort at denne reisen har gått så fint.