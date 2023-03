Spår dominoeffekt for kampfly til Ukraina

Polen og Slovakia svarer nå på Ukrainas bønn om kampfly. Det åpner for at andre land kan følge etter, mener militærekspert Per Erik Solli.

Polen sender nå fire MiG-29-fly til Ukraina, mens Slovakia gir 13 kampfly av samme type.

– Nå har ballen begynt å rulle, sier Per Erik Solli, og viser til at Danmark nylig vakte oppsikt:

Den danske statsministeren, Mette Frederiksen, erklærte at Danmark vurderer å donere F-16-kampfly til Ukraina.

– Vi har sagt fra starten at vi løpende vurderer hvilke donasjoner som er riktig å gi til Ukraina. Alle kan se hvordan grensene har flyttet seg, sa Frederiksen torsdag forrige uke.

– Russlands brutale og hensynsløse krigføring, har gjort at Nato og vestlige land har vært villig til å gå stadig lenger for å støtte Ukraina, sier Solli.

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og pensjonert oberst fra Luftforsvaret, og spår nå en dominoeffekt:

– Polen er en politisk døråpner, og nå vil flere følge etter slik vi så i spørsmålet om stridsvogner. Terskelen for å donere kampfly til Ukraina, har blitt lavere.

– Det gjelder spesielt for stater som fremdeles har MiG-29, men på sikt også andre land som besitter vestlige og bedre kampfly som F-16, påpeker Solli.

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker ved NUPI og pensjonert oberst fra Luftforsvaret.

Flere vurderer å gi

Per Erik Solli mener det er flere aktuelle kandidater og ramser opp i fleng:

1. Frankrike har diskutert å donere Mirage 2000 kampfly.

2. Sverige: Ledende eksperter ved den britiske tenketanken RUSI mener at det svenske Gripen jagerflyet egner seg best for Ukraina.

3. Finland: Den finske statsministeren, Sanna Marin, luftet nylig en ide om å overdra deres F-18-fly til Ukraina, når disse om noen år skal erstattes.

4. Polen, Danmark og Nederland har diskutert overføring av amerikanskproduserte F-16.

Norge har F-16 til overs

Donasjon av amerikanskproduserte F-16 vil kreve godkjennelse av USA.

USAs president, Joe Biden, har flere ganger avvist dette og begrunnet med at det på nåværende tidspunkt ikke ansees nødvendig.

USAs president, Joe Biden, har flere ganger avvist dette og begrunnet med at det på nåværende tidspunkt ikke ansees nødvendig.

Dersom USA åpner for donasjon av F-16 kan blikket fort rettes mot Norge, som har pensjonert sine 57 F-16-fly til fordel for oppgradering til F-35.

– Ifølge norske myndigheter skal flyene være i god stand. Norge har inngått avtale om salg av 44 av dem, mens to er stilt ut på museum. 32 er solgt til Romania og tolv til det private amerikanske selskapet Draken International, sier Solli og legger til:

– Men Forsvaret har enda ikke offentliggjort hva som skjer med de resterende elleve F-16-flyene.

Norge har byttet ut F-16-flyene fra 1980-tallet til nyere F-35.

Hvor viktig er vestlige kampfly for Ukraina?

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har til CNN uttalt at donasjon av vestlige kampfly vil være avgjørende for krigens utfall.

Det amerikanske flyvåpenet samarbeider nå med to ukrainske piloter i USA.

Blant annet ved trening i simulator, skal det vurderes hvor lang tid det potensielt vil ta å gjøre ukrainske piloter kapable for F-16-fly.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har flere ganger appellert til USAs president, Joe Biden, om donasjon av vestlige kampfly.

– Hvorfor ønsker Ukraina så sterkt vestlige kampfly, og eksplisitt F-16?

– Amerikanske F-16 ble utviklet på samme tid som sovjetiske MiG-29, men ansees å være mer moderne på grunn av kontinuerlig oppgradering og modifisering, forklarer Per Erik Solli.

Han understreker at de som donasjon til Ukraina begge har en verdifull rolle:

– Etter krigen startet har MiG-29 med sukess blitt utstyrt med vestlige våpen, både missiler og bomber. Flyene er viktig på kort sikt, ettersom de er umiddelbart kampklare og allerede brukes av Ukrainas flyvåpen.

MiG-29: ble utviklet i Sovjetunionen på 1970-tallet som et motsvar til amerikanske jagerfly som F-15 og F-16. Nå donerer flere tidligere sovjetiske land slike til Ukraina.

– Vestlige kampfly har en mer langsiktig betydning. Det vil ta flere år å utdanne ukrainske piloter og støtteapparatet på bakken, samt å få på plass nødvendig infrastruktur, sier Solli og legger til:

– Men fly som Mirage, Eurofighter, Gripen og F-16 vil være sentrale i neste fase av krigen: Når kamphandlingene en dag tar slutt.

Slike moderne kampfly vil bli viktig for å unngå krig i fremtiden, mener forsvarsanalytiker Solli:

– Sammen med andre tiltak kan vestlige jagerfly med avanserte våpen, øke terskelen for Russland til å angripe Ukraina igjen. De kan bidra til avskrekking.

– Hver eneste ukrainske pilot venter på vestlige kampfly. F-16 er en klar prioritet, sa Vodym Voroshylov til TV 2 i mars. Han ble krigshelt da han tok denne selfien etter å ha skutt ned fem iranske kamikazedroner, og unnslapp så vidt selv. – Det er mamma som liker medaljen best. Det ville ha vært bedre med et F-16-fly, sa Vodym Voroshylov til TV 2 i mars.

Forsvarsministeren svarer

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil ikke svare på spørsmål om hva han tenker om Polen og Slovakias donasjoner, eller hvordan han stiller seg til Danmarks uttalelse om at de nå vurderer å donere F-16.

På spørsmål om det nå er mer aktuelt for Norge å donere kampfly til Ukraina, skriver forsvarsministeren følgende til TV 2:

– Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina etter invasjonen, og vil fortsette med det i årene som kommer. Ukraina har tatt opp behovet for jagerfly bredt tidligere, blant annet i det internasjonale donasjonsmøtet IDCG. Vi vurderer hele tiden nye donasjoner til Ukraina, men kommenterer ikke konkrete fremtidige bidrag.

Da forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte Ukraina 10. mars, ble norske kampfly fort et tema.

– Hva er status for de F-16-flyene som er solgt til Romania og Draken International? Avtalene er foreløpig ikke godkjent amerikanske eller norske myndighter. Kan det bli aktuelt at salgene stanses og da blir aktuell som donasjon til Ukraina?

– Det er riktig at Norge har inngått kontrakt om salg av 32 fly til Romania. Det er også inngått kontrakt med Draken International om salg av inntil tolv F-16 fly. Begge salgene er avhengig av godkjenning fra amerikanske og norske myndigheter, skriver Gram i sin e-post til TV 2 og viser igjen til at eventuelle fremtidige bidrag ikke kommenteres.

En mann går forbi ruinene av en boligblokk ødelagt i et russisk angrep. Ukraina mener flere og bedre kampfly vil sikre luftrommet deres bedre.

Forsvaret med ny info: – De egner seg ikke

Forsvarsmateriell har ansvaret for salg av Norges 57 F-16.

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg kommer med en til nå ukjent opplysning til TV 2:

– De resterende elleve flyene som ikke er solgt, er vurdert å ikke være egnet for videre operativ bruk. For disse vil det vil bli tatt en samlet vurdering når det gjelder mulighetene for utstilling på museum eller andre formål.

Flere av de norske F-16-flyene har nå en fremtid på museum, ifølge Forsvarsmateriell.

– Lite sannsynlig

Når TV 2 igjen snakker med militærekspert Per Erik Solli, som selv var pilot for F-16, er han ikke overrasket:

– Våre F-16 har siden 1980-tallet vært godt vedlikeholdt grunnet dyktige, norske flyteknikere, men er også noen av F-16-flyene i Europa med størst belastning og flest flytimer per skrog.

– Det er naturlig at noen av dem dermed må endelig pensjoneres, men også ganske imponerende at så mange kan selges.

Norske F-16-fly har blant annet blitt brukt i Nato-styrker til Jugoslavia. Her før avreise i 1999.

Forsvarsanalytikeren har ingen tro på at salgsavtalen til Romania og Draken International ikke vil fullbyrdes.

– Prosessen med salg, klargjøring og overlevering til Romania og Draken International har etter det jeg erfarer, kommet for langt til at det er sannsynlig at salgene stanses av noen parter, sier Solli.

Flyene som Draken International kjøper fra Norge, skal brukes i trening mot amerikanske kampfly og er ment for å gagne USAs flyvåpen.

– Mange andre muligheter

Men at Ukrainas sjanser for kampfly fra Norge nå virker minimale, har ikke nødvendigvis store konsekvenser, ifølge militæreksperten.

– Vestlige kampfly til Ukraina avhenger av en politisk og strategisk beslutning blant donorlandene. Først og fremst USA. Hvis den blir tatt, er det mange muligheter militært sett.

Amerikanskbygde F-16 ble det produsert over 4600 av, til 25 land. Fremdeles er mer enn 3000 F-16 i bruk. F-18 produserte USA rundt 2000 av, hvor rundt halvparten fremdeles er operasjonelle.

Flere av dem, samt andre vestlige kampfly, kan nå bli aktuelle for Ukraina, mener forsvarsanalytiker Solli.

– Flere land er i prosess med modernisere kampflyflåten og fase inn nye fly. Danmark, Polen, Nederland og Belgia skal fase ut sine F-16. Storbritannia og Frankrike skal bytte ut F-18, Typhoon (Eurofighter) og Mirage 2000. Flere nasjoner har ikke besluttet hva som skjer med de brukte kampflyene som blir til overs, sier Per Erik Solli og slår fast:

– Det viktigste er at Ukraina får kampfly, ikke hvilken nasjon de får det fra.