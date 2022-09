Spansk politiker åpner for forbud mot okseløp

Åtte mennesker har så langt mistet livet under årets okseløp-festivaler i Spania. Nå krever flere politikere tiltak.

De tradisjonsrike okseløpene i flere spanske byer er en populær turistattraksjon. Tusenvis av mennesker samles for å se at okser raser gjennom gatene i byene.

Årets tall på dødsfall i forbindelse med okseløpene er derimot makabre.

Nå reagerer spanske politikere og dyrerettighetsforkjempere.

Rekordmessige tall

Denne sommeren har så langt åtte mennesker mistet livet i forbindelse med løpene, og festivalene fortsette ut november.

Mer enn 380 deltakere er blitt skadet.

Myndighetene er nå i tvil om hvilke sikkerhetstiltak de kan iverksette for å hindre flere dødsfall og skader.

– Noen mennesker har mistet frykten for oksen, sier den regionale beredskapssjefen José María Angel til AP News.

Han oppfordrer folk til å være mer forsiktige.

SKADDE: Flere risikerer liv og helse ved å delta i løpene. Her fra festivalen San Fermin i Pamplona i 2019. Foto: Jaime Reina / AFP

Åpen for et forbud

Den regionale visepresidenten i Valencia, Aitana Mas, har gitt uttrykk for at hun er åpen for å diskutere om man skal forby denne typen festivaler.

Hun mener gjeldende lovgivning «ikke er nok».

Tavernes de la Valldigna er blant de få landsbyene som i år valgte å avlyse festivalen. Ordføreren tar nå til orde for dyrs rettigheter.

– Jeg håper avgjørelsen vår bringer debatten lenger ut i gatene og fører til slutten på denne tradisjonen, sier ordfører Sergi González til AP.

Dødsfall er «en del av festivalen»

Alejandro Cano, forsvarspresident for organisasjonen for okseløpene, mener tallene ikke er alarmerende.

Til AP sier Cano at ofrene er «en del av festivalen».

Noen av oksene blir til slutt drept av matadorer i arrangerte forestillinger, men de fleste vender tilbake til gårdene sine.

I år forventes det at omtrent 9000 slike forestillinger skal finne sted frem til slutten av november.

Kjemper for dyrs rettigheter

Den offentlige debatten i Spania er i stor grad preget av de åtte menneskelivene som har gått tapt. Samtidig er det flere aktivister som også fokuserer på dyrs rettigheter.

De ønsker et totalforbud mot arrangementer der dyr brukes til underholdning.

I forbindelse med festivalene kan det bli gjennomført bevisste handlinger mot oksene som skal provosere de til å angripe. Dette er blant det som aktivistene reagerer sterkest på.