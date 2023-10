Souhad aner ikke om familien er i live: – De hadde ikke noe sted å flykte

Mens kampene pågår mellom Israel og Hamas, venter flere palestinere i Norge livstegn fra familiemedlemme på Gazastripen.

En av dem er Souhad Ghazi Al-Aassi, som bor i Bergen.

– Siden lørdag har jeg ikke klart å gjøre noe annet enn å sitte og følge med på nyhetene. Noe forferdelig skjer der, sier han til TV 2.



Ghazi Al-Aassis familie bor i en flyktningleir like utenfor Gaza by. Siden lørdag har det vært svært vanskelig å få tak i dem.

FAMILIE: Bildet viser Souhad og hans famile som bor i Gaza. Foto: Privat

Nå er han aner ikke om de er i live.



– Sist jeg snakket med dem var for to dager siden. I går kveld (10. oktober) fikk jeg bare en melding om at boligen slektningene mine bor i, hadde blitt bombet. Minst 50 døde. Broren min visste ikke hvem de døde var, sier Ghazi Al-Aassi.

Israel startet bombingen etter de omfattende og koordinerte terrorangrepene mot landet som hittil har kostet 1200 israelere livet. I tillegg holdes rundt 150 sivile israelere som gisler på Gazastripen.

Mange drepte

Ifølge helsedepartementet i det palestinske området, er det minst 1055 palestinere drept i israelske angrep mot Gazastripen siden lørdag. 5184 er såret.



Ghazi Al-Aassi kjenner flere av dem.

– Jeg kjenner 22 av de døde. Blant dem er det barn. De var sivile og uskyldige, sier han.

Nå er han redd for familien sin.

Gazastripen er hermetisk lukket. De sivile har ingen steder å flykte. Det bombes overalt.

– Folk sitter utenfor husene sine eller i hagene. De er sivile og de har heller ingen tilfluktsrom, sier Ghazi Al-Aassi.

Ingen mat, vann eller drivstoff

Israel har innført full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne

Heller ikke generatorene som er livsviktige for sykehus og andre institusjoner, får diesel.

Onsdag er Gaza fullstendig uten strøm etter at det eneste kraftverket der gikk tom for drivstoff.

Myndighetene på Gazastripen sier at Gaza står overfor en stor humanitær katastrofe, skriver Al Jazeera.

For palestinere i Gaza betyr dette full stans av kommunikasjon med familiemedlemmer.

– Dette er begynnelsen av enda mer mørkere tider for oss. På grunn av strømmangel var det allerede vanskelig å få høre fra familien. Nå blir det full stans av strøm i tillegg til vann og mat, sier Ghazi Al-Aassi og legger til:



– Hva skal de sivile gjøre? Nå har det blitt sånn at de sitter fast i et område hvor det ikke finnes et trygt sted og venter på å bli bombet. Dette er forferdelig vanskelig.