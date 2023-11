Søstrene Aani (6) og Lara (3) skal til Norge: – Jeg vil leke i snøen

KAIRO (TV 2): Etter dramatiske uker i Gaza setter familien seg i ettermiddag på flyet til Norge. – Jeg har holdt for øynene når bombene har falt, sier Aani (6).

I ettermiddag letter et fullt charterfly fra Kairo med norskpalestinere om bord.



Blant dem er søstrene Aani (6) og Lara Shabat (3), som TV 2 møter før de skal sette seg på bussen til flyplassen.

– Jeg vil leke i snøen, sier Aani på spørsmål om hva hun har lyst til å gjøre når de kommer til Norge.

Jentene har norske pass, men har bodd sammen med foreldrene i Gaza. Nå har moren tatt dem med seg for å bo i Norge.

Faren til jentene har blitt igjen på Gazastripen for å ta hånd om moren sin, som er alvorlig syk.

– Vi håper alt skal bli bra. Vi ber om det hver dag. Våre døtres fremtid vil være i Norge, sier jentenes mor, som også heter Aani.

– Holdt for øynene

De siste ukene har vært dramatiske for familien.

– På kvelden var himmelen helt rød. Jeg spurte mamma hvorfor himmelen var rød, sier Aani.



Det skyldtes bombenedslag og branner.

– Jeg har holdt for øynene når bombene har falt, sier Aani og viser med hendene.

SNART SKOLEJENTE: Aani Shabat skal begynne på skole i Nittedal. Først må hun lære seg norsk, for i Gaza har de snakket engelsk og arabisk. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Moren forteller at jentene har gjemt seg inne på toalettet når de har vært redde.

– Barna spurte hele tiden hva som skjedde, sier mamma Aani Jalal Shabat.

– Ingen steder å leke

Før de kom seg ut fra Gaza hadde ikke familien tilgang på mat, vann eller strøm. De kunne heller ikke bruke telefonene sine eller koble seg til internett.

– Vi hadde ingen steder å leke, og det var ingen butikker å kjøpe mat i, forklarer Aani.

I Norge venter storfamilien med tanter og onkler, som familien har besøkt hvert år. Aani skal begynne på skole i Nittedal.

Hun forteller at hun vil savne mye med Gaza, særlig faren. Men ikke krigen.

– Ventet på dette

På flyet fra Kairo skal også Zaki Kahil fra Mortensrud i Oslo være med. TV 2 har tidligere omtalt at han og kona var på Gazastripen for å besøke familien for første gang siden 2014 da krigen brøt ut.

Hjemme i Norge venter fire barn.

– Jeg har ventet på dette. Nå skal vi tilbake til livet vårt. Til våre rutiner, sier han da TV 2 møter han og kona Rola når de spiser sin siste frokost på hotellet i Kairo.

VENTET: Zaki Kahil gleder seg til å komme tilbake til rutinene i Norge. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Om en ukes tid skal Kahil tilbake på jobb som tekniker i et skadedyrfirma. Kollegene der har samlet inn penger slik at han kan dekke telefonregningen på 30.000 som har bygget seg opp etter krigens utbrudd.

– Gode personer er sånn. Ledelsen og kolleger på min jobb er kjempesnille og veldig arbeidsomme. Det er gode mennesker. De har først og fremst tenkt på at jeg må holde meg i live. Jeg setter veldig pris på hva de har gjort, sier han.