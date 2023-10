Søster i sorg: – Jeg vil alltid vente. Hun lovet å ringe meg

SØRGER: I Ukraina venter Maryna Serhijenko på at urnen til søsteren Kateryna Kozhoma skal komme hjem. Foto: Oleksandr Techynskyi

– Det er vondt å vente, og det vil være vondt for alltid. Jeg vil alltid vente på henne og at hun skal ringe meg, hun lovet å ringe meg, sier Maryna Serhijenko til TV 2.

En klar høstdag kjører den norske veteranen Paul Smines inn foran huset hennes øst for den ukrainske hovedstaden Kyiv i Poltava-regionen.

På sin fjerde tur med nødhjelp til Ukraina har Smines denne gangen med seg en uvanlig, og spesiell last, urnen Marynas søster Kateryna Kozhoma.

HJEMME: Etter måneder med venting er urnen tilbake i hjemlandet. Foto: Oleksandr Techynskyi

Flyktet fra krigen

Kateryna Kozhoma flyktet fra krigen til Bergen sammen med mannen sin og deres to år gamle sønn. Den lille familien plasseres på Magic Hotel som fungerer som midlertidig flyktningmottak.

4. juli blir Kateryna funnet med store skader på hotellet. Hun dør senere samme dag. Kort tid senere blir ektemannen pågrepet. Sønnen blir tatt hånd om av barnevernet.

I løpet av etterforskningen blir det klart at paret var i ferd med å skille seg, og at Kateryna tidligere har anmeldt mannen for vold. I august tilstår mannen å ha påført Kateryna skadene, men sier det ikke var meningen å drepe.

Savner familien

I Ukraina håper storesøsteren til Kataryna at nevøen en gang skal få komme hjem til Ukraina og tilbake til henne.

– Jeg vil veldig gjerne at nevøen min skal bo med oss. Jeg vil ha han nærme meg, han er den eneste slektningen jeg har igjen i verden, sier Serhijenko.

SAVN: Maryna Serhijenko håper også nevøen en dag kan komme hjem til Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi

Savnet etter søsteren er stort.

– Hun elsket livet, hun var blid og god mot alle. Hun var den som var nærmest meg, sier Serhijenko.

Det har tatt lang tid, og det virket lenge svært vanskelig å få søsterens urne hjem til Ukraina.



Uventet hjelp

– Jeg så Maryna i flere nyhetssaker, og ble rørt av historien hennes. Så jeg tok kontakt og sa at jeg skulle ned til Ukraina og kunne ta med urnen, forteller Paul Smines til TV 2.

HELPERS: Paul Smines har vært totalt fire ganger i Ukriana med nødhjelp. Foto: John Kaare Hoversholm

Smines har kjørt flere turer til Ukraina med hjelpeorganisasjonen Helpers, men aldri med denne typen last.

– Jeg syns det er et ærefullt oppdrag, og noe som jeg tar veldig seriøst. Mest kanskje for familien, at de får henne tilbake igjen og får på den måten en avslutning og kan gjennomføre en begravelse, sier Smines.

UVANLIG LAST: Smines har aldri transportert urner til Ukraina, men ser på det som et ærefullt oppdrag. Foto: John Kaare Hoversholm

Etter mange timer på veien, over grenser og gjennom tollstasjoner, kom søsterens urne endelig hjem til Maryna Serhijenko og hjemlandet.

– Hun kom ikke hjem slik jeg håpet, men hun er hjemme og jeg er svært takknemlig for alle som har hjulpet til, sier Serhijenko.

TAKKNEMLIG: Maryna Serhijenko er takknemlig for all hjelp hun har fått for å få søsterens urne hjem. Foto: Oleksandr Techynskyi

Snakket med søsteren samme dag

Maryna hadde ikke sett søsteren på over ett år, men snakket med henne på telefon samme dag som hun døde.

– Hun fortalte at hun skulle møte den tidligere ektemannen, og håpet at han skulle reise til et annet land. Slik ble det ikke, forteller Serhijenko.

Nå vil hun gravlegge søsteren i en liten seremoni.

– Jeg har snakket med tidligere kolleger og venner. Alle vil komme for å ta farvel. Hun var en ekstraordinær person, sier Serhijenko.