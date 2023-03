Søreide: Frykter mer opptøyer

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide tror det vil bli mer bråk i Israel fremover. Hun omtaler splittelsen i Israel som et hardt slag for demokratiet.

Etter omfattende press satte statsminister Benjamin Netanyahu den omstridte reformen på pause i går. Store streiker og demonstrasjoner har i stor grad lammet Israel i ukesvis.

PRESSET: Statsminister Netanyahu satte den omstride reformen på pause. Foto: RONEN ZVULUN

– Vi står ved et farlig veikryss, sa Netanyahu.

Det er Søreide enig i, og mener at det å sette reformen på pause ikke vil hjelpe med det første.

– At vi kan komme til å se mer opptøyer og protester, det tror jeg er nokså åpenbart. Jeg tror ikke denne utsettelsen egentlig endrer noe. Det som i stedet kan komme til å skje, er at flere ytterliggående grupperinger også tar til gatene. Da får man tydeligere konfrontasjoner, ikke bare mellom politi og demonstranter, men også mellom demonstranter, sier Søreide.

BEKYMRET: Tidligere utenriksminister og leder for utenrikskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide (H) frykter flere opptøyer i Israel. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Potensielt ganske farlig

Den skjøre politiske situasjonen bidrar også til uroen. Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har kommet med sterke krav for å støtte en utsettelse av reformen.

– Jeg tror dessverre dette også er et bilde på hvor presset Netanyahu er av blant annet partiet til Ben-Gvir, som stilte krav om å få en egen nasjonal sikkerhetsstyrke under sin kontroll for å støtte utsettelsen. Det er jo også potensielt ganske farlig, sier Søreide.

Reform-forslaget som har skrudd Israel til kokepunktet gir i korte trekk mer makt til politikerne over landets Høyesterett. Blant annet åpnes det for at regjeringen kan utnevne dommer, og at Høyesterett ikke kan gå gjennom lover vedtatt av de folkevalgte i Knesset.

PÅGREPET: Politiet har slått hardt ned på demonstrasjonene. Frykten er nå at det også skal oppstå sammenstøt mellom demonstranter. Foto: AMMAR AWAD

Kjemper mot anklager

– Det siste er spesielt viktig for Netanyahu akkurat nå, fordi han både er under etterforskning og tiltalt for korrupsjon, og han har et ønske om å få til en slags immunitet som er vanskeligere hvis Høyesterett kan gå gjennom lovendringer. Høyesteretts rolle er også viktig fordi Israel ikke har en grunnlov slik vi har, sier Søreide.

Benjamin Netanyahu har vært anklaget for tillitsbrudd, korrupsjon og bestikkelser flere ganger. Selv nekter han for å ha gjort noe galt, og har kjempet mot anklagene på flere fronter.

Søreide tror likevel ikke at statsministerens ønske om å redde seg selv er den eneste årsaken til at reformen er så omstridt.

– Jeg tror vi også skal grave litt dypere i at dette handler om en dyp splittelse i det israelske samfunnet mellom religiøse og sekulære krefter, sier Søreide.

VANNKANONER: Politiet tar i bruk vannkanoner mot demonstranter i Jerusalem. Foto: RONEN ZVULUN

Fem valg på fire år

Da regjeringen til Netanyahu kom sammen i desember i fjor, ble den omtalt som den mest høyrevridde noensinne. Israel var gjennom fem valg i perioden 2018 til 2022, og Netanyahu klarte til slutt å stable et knapt flertall.

Hans eget parti, Likud, regjerer sammen med fem andre partier som alle plasserer seg langt ute på høyresiden og representerer religiøse og konservative verdier.

Politiske beslutninger som blant annet å utvide rettighetene og områdene til bosettere i palestinsk territorium, har ført til demonstrasjoner.