Sør-Afrika anklager Israel for apartheid og folkemord

MASSEGRAV: I blå sekker begraves et stort antall palestinere i massegraver i Rafah på Gaza. Bildet er fra 26. desember. Foto: MAHMUD HAMS /AFP

I høringen om krigen på Gazastripen i den Internasjonale domstolen i Haag (ICJ) torsdag, sier Sør-Afrika at Israel har hensikt om folkemord i angrepene mot Gaza.



Det melder Reuters.

– Gaza har blitt en konsentrasjonsleir, sier den sørafrikanske justisrådgiveren John Dugard i retten.

Utenfor er en stor folkemengde på plass. Med palestinske flagg, plakater og slagord demonstrerer de for å vise sin støtte til Palestina.

Han greier ut om en rekke tilfeller hvor Sør-Afrika har advart Israel om at landets fremferd oppfattes som folkemordaktig. Dugard sier de ikke har fått svar fra Israel.

Påstått folkemord

Sør-Afrika har levert en hasteforespørsel om at domstolen må beordre en umiddelbar stans i kamphandlingene på Gaza. Etter behandlingen av dette, skal retten vurdere Sør-Afrikas påstand om folkemord på Gaza.

Saken er kun den tredje saken med anklager om folkemord i ICJ.



– Israel har hensikt om folkemord mot palestinerne på Gaza, sier den sørafrikanske høyesterettsdommeren Tembeka Ngcukaitobi.

Med viten og vilje har Israel innført ulevelige forhold «uten grunnlag for liv» på Gazastripen», mener Sør-Afrika. De mener Israel utfører handlinger og unnlater å gi rettigheter, med hensikt om folkemord.

Israel har kategorisk avvist anklagene:

– Det er ikke noe større hykleri enn anklagene mot Israel, skrev Israels president Isaac Herzog på X denne uka.

PROTEST: En stor folkemengde har møtt opp utenfor den internasjonale domstolen i Haag torsdag. Foto: Robin Utrecht / ANP / AFP

Israel har møtt opp i rettssaken, til tross for at de tidligere ofte har valgt å være fraværende i internasjonale rettsprosesser og forhandlinger.

Rasende rabbiner: – Misbruker jødedommen

– Fordi jeg er jøde, er jeg her. Fordi jeg er menneske, er jeg så opprørt over å se denne katastrofen påføres det palestinske folk. Fordi vi er jødiske skjemmes vi når dette gjøres i vår navn. Vår religion, den jødiske tro, blir misbrukt for å rettferdiggjøre disse lovbruddene, raser Feldman overfor TV 2.

– Benjamin Netanyahu nekter å følge jødedommen, og misbruker religionen, fortsetter han.



Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Mens rabbiner Feldman snakker med TV 2, kommer ni år gamle Lara Aburokba bort. Hun gir Feldman en blodig dukke.

– Jeg er så glad for at du gir den til meg, og jeg er så trist for å måtte få den, fordi jeg skjønner hva den symboliserer. Dette er det som knuser våre hjerter. Dette er det som gir tårer i våre øyne, sier Feldman til den lille jenta.

Stemmen han sprekker når han forteller at han selv har besøkt Gaza etter at beleiringen av området startet i oktober.

Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

– Dette er grunnen til at jeg er her ute. Vi vil ikke se mer katastrofe. Dette skal ikke skje noe sted, sier rabbineren.

Feldman sier Hamas-angrepene 7. oktober var tragiske, og at hverken han eller de han demonstrerer sammen med støtter noen form for vold.

– Men vi må forstå hvorfor det skjer. Vi står her i Haag mens høringen finner sted. Generalsekretæren i FN sier at angrepene 7. oktober ikke skjedde i et vakuum. Vi må se virkeligheten.



BARN: Søstrene Lara (9) og Sara (2) har familie i Gaza. På plakaten er journalisten Shireen Abuakleh avbildet. Hun ble skutt og drept av israelske styrker under en skuddveksling på Vestbredden. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Lara har møtt opp sammen med sin to år gamle søster Sara og mamma Suad Aburokba.

– Hele familien vår er i Gaza. Folk der lever på gata. Ikke noe mat. Det er ikke sånn det skal være, sier hun på haltende nederlandsk. Hun bor i Belgia og har reist til Haag med hele familien for å demonstrere.

– Ingenting rettferdiggjør volden



Sør-Afrika presiserer at de også fordømmer angrepet hvor Hamas anrep, kidnappet og drepte sivile i Israel 7. oktober i fjor, hvor 1200 personer ble drept – mange av dem sivile.

Men det legitimerer ikke de vedværende israelske angrepene og operasjonene på Gaza, hvor flere enn 23.000 mennesker ifølge palestinske helsemyndigheter har blitt drept. Også her er andelen sivile enorm.

– Ingen angrep, samme hvor alvorlig, kan rettferdiggjøre denne volden, sier den sørafrikanske justisministeren Ronald Lamola ifølge den israelske avisen Haaretz.

KRASS KRITIKK: Sør-Afrikas justisminister Ronald Lamola Foto: REUTERS / THILO SCHMUELGEN

Den sørafrikanske delegasjonen mener også at Israel utsetter det palestinske folk for apartheid.



– Vi er særlig bekymret for Israels diskriminerende lover. Politikk og praksis som blir vedlikeholdt for å vise dominans, og for å utsette det palestinske folk for apartheid, sier Sør-Afrika ambassadør til Nederland, Vusimuzi Madonsela i retten.

Apartheid var navnet på de rasediskrimenerende lovene i Sør-Afrika, som skilte befolkningen basert på etnisk bakgrunn. Ordet kommer fra afrikaans, og betyr «adskillelse».

Sør-Afrikas apartheidregime ble avskaffet etter masseaksjoner og økende internasjonalt press gjennom 80-tallet.