Sonos-høyttaler avslørte drapsmannen til Andrea (21)

DREPT: Andrea DelVesco ble funnet knivdrept i brannruiner i studentleiligheten sin. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Det er grytidlig morgen i et studentboligbygg i Westwood – et nabolag i Los Angeles – mandag 21. september 2015.

Studenten Sarah Muhr bråvåkner av et skrekkelig skrik. Skriket kommer fra underetasjen hvor studievenninnen Andrea DelVesco (21) bor.



Sarah ringer Andrea, men får ikke svar. Deretter ringer hun politiet og forteller om lydene og ber dem komme sporenstreks for å undersøke.

Når politiet ankommer, spaserer de rundt i korridorene og finner ingenting mistenkelig. Ingen nedslåtte dører, ingen lyder. Politiet forlater stedet uten å banke på dører, i god tro om at det var falsk alarm.

PSYKOLOGISTUDENT: Andrea DelVesco var psykologistudent på The University of California (UCLA). Her er hun med moren Leslie. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Samtidig vandrer Sarah engstelig rundt i overetasjen. Like etter politiet har forlatt stedet, hører Sarah et vindu som knuses. Hun løper ut på balkongen, og observerer en mann – med et lyserødt pledd over seg – som løper ut. Hun ser også at det brenner i Andreas leilighet.

Sarah løper ut av leiligheten og tar opp jakten på mannen. Mannen løper til en rød bil og kjører fort av gårde. Sarah rekker ikke å notere registreringsnummeret på bilen, men observerer et klistremerke med greske bokstaver i bakruta.

Så går brannalarmen i leilighetsbygget. Leiligheten til Andrea står nå i full fyr.

Like etter klokken sju om morgenen går brannvesenet inn i leiligheten for å slukke brannen. Når flammene er slukket, ser de den sterkt forbrente kroppen til Andrea på sengen. Hun er død.

ETTER BRANNEN: Leiligheten til Andrea DelVesco var totalskadet etter brannen. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

I løpet av to timer slår branneksperter fast at brannen ble startet med vilje i en søppelbøtte. I brannruinene oppdages et knivsett på kjøkkenbenken – og det mangler én stor kniv.

Obduksjonen på den forbrente kroppen viser at Andrea var død før brannen startet, siden hun ikke hadde inhalert røyk. Rettsmedisineren finner 19 knivstikk, fordelt over hele kroppen.

FRAKTES BORT: Andrea DelVesco fraktes ut på likbåre. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Sonos-spor

I samme tidsrom Andrea ble drept, var det et innbrudd i en leilighet – rett over gaten for Andreas bygg – hvor blant annet en Sonos-høyttaler ble stjålet. Høyttaleren krever en innlogget bruker for at den skal fungere.



Politietterforskerne tar derfor kontakt med Sonos for å sjekke om den stjålne høyttaleren har blitt registrert med en ny e-postadresse de siste dagene. Sonos-systemet viser at høyttaleren har fått en ny «eier», som er bosatt i Fresno, nesten 60 mil fra Westwood.

VIKTIG BEVIS: Sonos-høyttaleren som ble stjålet fra nabobygningen til Andrea DelVesco. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Når politiet oppsøker den nye «eieren» og konfronterer ham om høyttaleren, forteller han at den er lånt fra romkameraten, Alberto Medina (22). Han forklarer videre at Alberto nylig kom hjem med høyttaleren etter å ha besøkt en venn i Westwood-området.

Politiet vet ikke om høyttaleren og drapet er relatert, men innkaller Alberto til avhør.

ALBERTO MEDINA: Sonos-høyttaleren ledet politietterforskerne til 22 år gamle Alberto Medina. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Sprikende forklaringer

I avhøret forteller Alberto at han reiste fra Fresno til Westwood for å besøke en venn, Eric Marquez (22). Når han presses om hvor han fikk Sonos-høyttaleren fra, innrømmer han til slutt at han og Eric brøt seg inn i en leilighet og stjal den.

På spørsmål om drapet og brannen på andre siden av gaten, forteller Alberto at Eric dro til nabobygningen for å ha sex med en ung, blond jente som ble kalt «Andy», kallenavnet til Andrea. Ifølge Alberto kom en andpusten Eric tilbake – etter å ha tilbrakt en stund i leilighetsbygget til Andrea – og insisterte på at de måtte dra hjem.

AVHØR: Alberto Medina (t.h.) i politiavhør. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Politiet blir ikke overbevist av forklaringen, og innkaller Eric til avhør.

Eric forteller en annen historie: Alberto og han var tidligere på kvelden på en Chris Brown-konsert i Staples Center i sentrum av Los Angeles. Etterpå kjørte de rundt i Westwood-området for å finne en fest, men dro i tretiden på natten tilbake til leiligheten hans og sovnet. De våknet ikke før i åttetiden neste morgen, ifølge Eric. Han sier han ikke vet noe om verken innbrudd, drap eller brann.

Politiet har nå to sprikende historier og hendelsesforløp, og de vet ikke om begge eller én av dem lyver.

IKKE KONSEKVENT: Eric Marquez fortalte i politiavhør en helt annen historie enn sin venn Alberto Medina. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Avslørende overvåkingsbilder

Men så får politiet tilgang til overvåkingsbilder fra Erics leilighetsbygg. Der får de fasiten. Bildene viser at Eric og Alberto forlot leiligheten i halv fem-tiden på morgenen. Klokken 07.06 kom de tilbake, og Alberto hadde da et rødt pledd rundt halsen.

OVERVÅKINGSBILDER: Eric Marquez (t.v.) og Alberto Medina. Sistnevnte har det lyserøde pleddet rundt overkroppen. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Når Albertos hjem ransakes, gjør politiet en rekke funn som forsegler saken: I garasjen står en rød bil parkert, med et klistremerke med greske bokstaver i bakruta. Dørhåndtaket på innsiden av bilen har blod på seg, som senere viser seg å tilhøre Andrea.



Inne i boligen finner politiet en sort sekk som inneholder en blodig kniv – som matcher den savnede kniven fra knivsettet til Andrea – og en blodig trøye, som Alberto hadde på seg den kvelden, ifølge overvåkingsbildene. De finner også det lyserøde pleddet, som Alberto stjal fra leiligheten til Andrea.

Må tilbringe resten av livet bak murene

Eric tiltales for hjelp og tilrettelegging for drapet på Andrea, siden han hjalp Alberto med å gjemme og kvitte seg med beviser, samt lyve for politiet. Han erklærer seg skyldig, og dømmes til to år og åtte måneder fengsel.

Alberto tiltales for blant annet drap, brann og innbrudd. Han erklærer seg ikke skyldig før rettssaken.

I rettssaken kommer det frem at Alberto kom seg inn i leiligheten til Andrea via en uløst balkongdør, og at hun var et tilfeldig offer. Han startet deretter brannen i søppelbøtta for å slette spor.

I mai 2018 blir han funnet skyldig, og den 21. september 2018 – nøyaktig tre år etter drapet – mottar han straffen: Livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

Om Alberto ikke hadde stjålet Sonos-høyttaleren fra nabobygget samme kveld, ville drapet mest sannsynlig aldri blitt oppklart.

LIVSTID: Alberto Medina – fotografert i rettssalen i 2018 – ble dømt til livstid i fengsel for drapet på Andrea DelVesco. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Denne historien er hentet fra true crime-serien «Death in the Dorms», som er tilgjengelig på Disney+. Via flere TV 2 Play-abonnement får du tilgang til Disney+. Les mer om det her.