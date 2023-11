Sønn av Hamas-grunnlegger ble Israels viktigste etterretningskilde

SKIFTET SIDE: På midten av 90-tallet konverterte Mosab Hassan Yousef og spionerte på Hamas for den israelske sikkerhetstjenesten. Han mener Hamas må fjernes helt for å frigjøre Palestina. Foto: Twitter

– Vi må frigjøre palestinere og Gazastripen fra Hamas, sa Mosab Hassan Yousef (45) til CNN i forrige uke.

Yousef, som nå bor i USA, har en helt spesiell historie.



– Konspirasjoner

Han er sønn av Sheik Hassan Yousef, som er en av Hamas' grunnleggere. Han har beskrevet miljøet han vokste opp i både i en biografi og dokumentarfilm.

FAR: Sheikh Hassan Yousef er en av grunnleggerne av Hamas. Her taler han i Ramallah på Vestbredden i 2006I Foto: Abbas Momani

– Jeg vokste opp i tro på konspirasjonsteorier. Jeg trodde at Israel, USA og Vesten hater muslimer og at de dag og natt planla hvordan de skulle knuse Islam og den muslimske verden, og holde folk i uvitenhet, sa Yousef under et innlegg på en konferanse i 2015.

– Jeg trodde på denne løgnen, sa han, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Han sa det tok lang tid før han klarte å legge disse tankene bak seg, og se ting klarere.

Ble spion

Yousef var selv aktiv i Hamas på 90-tallet, men i fengsel ble han rekruttert inn i Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet.

– Jeg var i Isralesk fengsel i 27 måneder, og der så jeg hvordan Hamas mishandlet palestinske fanger inne i fengselet. De drepte og torturerte mange hundre fanger. Det var da jeg begynte å stille meg selv spørsmålet over hvordan det ville bli hvis Hamas fikk makten, sier Yousef i et intervju med Piers Morgan i forrige uke.

Han forteller at han spurte sin far om dette, men svarene beroliget ham ikke.

Mellom 1997 og 2007 var han infiltrert i Hamas som spion for sikkerhetstjenesten. Han skal ha vært med på å forhindre en rekke attentat og selvmordsangrep.

30. JUNI 2010: Mosab Hassan Yousef (til høyre) blir omfavnet av tidligere sikkerhetsagent Gonen Ben-Itzhak etter en høring der Yousef fikk innvilget asyl i USA. Foto: Denis Poroy

Faren slo hånden av sønnen i 2010 da Mosab Hassan Yousef innrømmet sin rolle i å avsløre Hamas-aksjoner, og i å få faren arrestert.

Som en som har skiftet side, fungerer Yousefs historie godt i propaganda-øyemed for Israel. Etter Hamas terrorangrep mot Israel 7. oktober har han forsvart Israels kompromissløse måte å angripe Gazastripen på.

A premature ceasefire with Hamas would certainly lead to more violence. pic.twitter.com/oVY71wwoYo — Mosab Hassan Yousef (@MosabHasanYOSEF) November 2, 2023

Hans historie er uansett interessant, da han har hatt et unikt innblikk i Hamas fra innsiden.

– Hamas startet denne krigen, og motivasjonen er penger. Med noen års mellomrom starter de krig, og betaler med barnas blod, sier Jousef til CNN.



Situasjonen i Gaza nå er desperat. Mange tusen sivile er drept, sykehussystemet har kollapset, og befolkningen har ikke noe sted å flykte.

Som i alle kriger er det barna som betaler den høyeste prisen.



– Mer vold

Allikevel advarer Yousef mot å inngå våpenhvile for tidlig i en video han har publisert på sin egen X/Twitter-konto.

– Jeg har sagt at Hamas er en farlig gruppe i 20 år, men ingen har hørt på meg. Jeg har snakket til parlamenter over hele verden, universiteter, synagoger, kirker, media, men jeg ble bare kritisert og kansellert, sier han.



– Det er mange som roper på våpenhvile. Men kampen for å fjerne Hamas er ikke over (...) Fredsbygging kan vi gjøre etter krigen, sier han.

Rammer palestinere

Han kaller Hamas for en barbarisk gruppe som vil ramme alle sivile i regionen, også palestinere.

Yousef har konvertert til kristendommen, og han minner om at Hamas er en religiøs bevegelse, og ikke et politisk parti som det går an å forholde seg pragmatisk til.



– De vil drepe alle som støtter Israel, og etablere en islamsk stat. Men de vil ikke stoppe der. De vil bli globale, hevder han i intervjuet med CNN.



Han mener Hamas vil bli mer og mer voldelige jo mer makt de får, hvis de ikke stanses en gang for alle.