Etter den grusomme skoleskytingen på Columbine High School i Colorado i 1999, har det skjedd minst 356 nye skyteepisoder på skoler i USA.

Det kommer fram i en omfattende undersøkelse fra Washington Post tidligere i år.

Mens de fleste skoleskytingene har fått nasjonal – og ofte internasjonal – pressedekning, har andre gått mer under radaren. Som skoleskytingen på Columbia High School i New York, 9. februar 2004.

Nå forteller mannen som trykket på avtrekkeren den skjebnesvangre dagen, om hvorfor han gjorde det, og hva han vil gjøre for å forebygge lignende hendelser.

Vi advarer om sterke inntrykk, og beskrivelser av selvmordstanker og skoleskyting i denne artikkelen.

– Tok ikke tak i problemene

Jon Romano var som de fleste andre barn i sine første leveår. Han var interessert i sport, venner og leker.

SPORTSINTERESSERT: Jon Romano trivdes med sport i barndommen. Foto: Privat

Han husker en tidlig barndom fylt med glede, nysgjerrighet og en kjærlig familie, før traumatiske ting begynte å skje.

Da han var fire år gammel, forlot faren hans familien.

De neste to årene hevder Romano å ha blitt fysisk misbrukt.

Summen av det hele resulterte i en innesluttet gutt, raskt på vei mot et mørkt indre.

– Jeg trakk meg unna alt og alle, og ble mer usikker på meg selv, forklarer han til TV 2.

TRAKK SEG VEKK: Romano ble innesluttet etter traumatiske hendelser i barndommen. Foto: Privat

Familien hans var støttende i den tunge tiden, og han fikk profesjonell hjelp for å håndtere det som hadde skjedd, men han klarte aldri å åpne seg helt opp.

– Problemene ble liksom skjøvet litt unna. Jeg tok ikke tak i de tyngste problemene slik jeg burde ha gjort.

Ble innlagt på psykiatrisk sykehus

I tenårene ble det verre for Romano.

På nyåret i 2003 hadde han daglige panikkanfall på skolen, skulket mye og strøk i flere fag.

Moren ble bekymret og tok ham med til familiens fastlege. Der fortalte Romano at han slet med selvmordstanker.

– Jeg følte meg fanget, som om jeg ble dratt inn i avgrunnen fordi jeg ikke levde et meningsfylt eller målbevisst liv.

SLET: Romano fortalte at han slet med selvmordstanker. Foto: Privat

En psykiater diagnostiserte ham med klinisk depresjon, som han ifølge legene trolig hadde slitt med i flere år.

Etter noen uker ble han innlagt på et psykiatrisk sykehus, hvor han var i en uke, forteller Romano. Resten av skoleåret fikk han hjemmeundervisning.

Ting begynte å se lysere ut en liten periode. Tenåringen fikk ta opp igjen fagene han strøk i ved et lokalt universitet, og fikk en tilpasset undervisningsplan på Columbia High School da skolen startet igjen etter sommerferien i 2003.

Fikk jakthagle av moren



Morgenen 9. februar 2004 var en vanlig, kjølig mandag i delstaten New York. Moren dro på jobb og ringte 16 år gamle Romano på veien.

«Jada, jeg er våken» skal han ha sagt til moren på andre siden av røret, og forsikret henne om at han var klar for å dra på skolen til første time klokken 10.00.

– Jeg husker det som en hvilken som helst morgen. Jeg dusjet og spiste frokost, sier Romano tli TV 2. Men ingenting var som normalt.

ILLUSTRASJONSFOTO: Det var et våpen av denne typen som ble brukt av Romano i 2004. Foto: Brian Witte / AP Photos

Det ingen visste var at han allerede hadde vært våken lenge, og skrevet et selvmordsbrev.

«Jeg er så redd for fremtiden. Jeg kan gjøre hva jeg vil, men hva om en tulling får tak i et våpen og skyter meg? … Jeg vil ikke spørre om hjelp, for hva om jeg blir bedre?», lyder det i deler av brevet.

Men så tar det en vending. Mot slutten av brevet ramser han opp en rekke mennesker han «hater» ved Columbia High School.

To dager tidligere hadde moren til Romano gått til innkjøp av en 12-kalibers jakthagle til ham. Hun ville gi ham en gave, etter at han hadde ytret et ønske om å jakte med halvbroren sin.

Psykologen hans hadde sagt at det var helt greit med jakt, og bare fint at brødrene kunne ha en felles aktivitet sammen. Det er uvisst om psykologen visste at moren skulle gå til innkjøp av et våpen.

Mandag 9. februar 2004 pakket Romano skolesekken som vanlig, med bøker og skrivesaker. Men han tok også med seg våpenet han hadde fått i gave.

PÅGREPET: Romano føres inn i varetekt ved politistasjonen i East Greenbush i New York. Foto: Capital News 9 via AP Photos

Han forteller at målet var å skade folk denne dagen. Da han ankom skolen, låste han seg inne på et toalett, hvor han ble sittende i 45 minutter.

– Jeg tekstet vennene mine, og advarte dem om det som skulle skje, forklarer han.

Han sier til TV 2 at han kun ville ta livet av seg selv, men da en elev kom inn på badet, tvang Romano ham ut igjen med våpenet.

– Jeg ville egentlig ikke at noen andre skulle dø. Den dagen ville jeg dø selv.



Deretter skjøt han i taket over en gruppe elever – for å skremme dem, ifølge Romano – Alle løp i panikk.

– Målet mitt var å gå inn dit og dø foran folk, slik at de også skulle ha det vondt, slik at de også skulle slite, akkurat som jeg gjorde, forteller han.

Mens Romano beveget seg nedover gangen, kikket inn i klasserommene og rettet hagla mot andre elever og lærere, grep skolens assisterende rektor ham bakfra.

KULEHULL: Merke i taket etter at Romano skjøt for å skremme de andre elevene. Foto: East Greenbush Politi / Handout

Da han ble holdt fast trakk han inn avtrekkeren en gang til. Skuddet traff en lærer i foten. Romano hevder skuddet var et uhell.

Hendelsen tok bare noen få minutter. Heldigvis døde ingen, men som ved de fleste skoleskytinger, ble både lærere og elever traumatisert.

Det preget lokalsamfunnet i årevis.

EVAKUERES: Elever ved Columbia High School busses vekk fra åstedet. Foto: Jim McKnight / AP Photos

– Jeg kan aldri gjøre om på den smerten og de traumene jeg har påført andre, og jeg ber for dem daglig, skyldfølelsen er overveldende, forteller Romano til TV 2.

Ble angrepet med sverd

Mange vil aldri tilgi Jon Romano for det han gjorde for 19 år siden. Det forstår han.

– Målet mitt er ikke tilgivelse for skoleskytingen jeg begikk, for det kan jeg aldri få. Målet mitt er forebygging av flere skoleskytinger. Det er derfor jeg er her, det er derfor jeg deler, forklarer han.

Året etter hendelsen ble han dømt til fengsel i 20 år, med en minstetid på 17 år.

BAK LÅS OG SLÅ: Romano fra innsiden av fengselet. Foto: Privat

I 2020 ble han løslatt, like før han hadde sonet minstetiden.

I fengselet hadde Romano hatt rikelig med tid til å snakke med psykologer, og gjøre en god del selvransakelse.

– Det ble raskt klart for meg at jeg må bruke historien min til å forebygge at noen andre havner på et like mørkt sted, sier han.

De to første årene i frihet, hadde han jevnlig konsultasjoner med politi og skoler om hva som kan foregå i hodet til potensielle skoleskyttere.

I tillegg jobbet han som frivillig ved et senter for hjemløse i Albany i New York. Det skulle nesten ende fatalt; 29. august i fjor ble han utsatt for et brutalt angrep med et sverd, som nesten kostet ham både armene og beina.

HARDT SKADET: Tilstanden til Romano var kritisk i dagene etter angrepet. Foto: Privat

Gjerningspersonen var angivelig en kjenning av politiet, og hadde tidligere benyttet seg av tilbudet for hjemløse.

Han ble siden dømt til fengsel i 25 år for drapsforsøk.

– Jeg er glad for at han må sitte inne lenge, men jeg håper han får den hjelpen han trenger mens han soner, sa Romano til journalister etter rettssaken i februar i år.

Nå sliter han med nerveskader i hendene, og vil aldri være i stand til å bruke dem som vanlig igjen. Men han bærer ikke nag:



– Jeg kan ikke være sint. Jeg vet hva sinne en gang gjorde med meg, forklarer han.

Slaktes på TikTok

I dag er Romano 35 år, og kjenner seg ikke lenger igjen i den 16-åringen som hadde det så vondt tilbake i 2004.

Han har valgt å åpne seg om fortiden sin for å være del av et større oppdrag; Han vil ta del i samtalen om å endre måten samfunnet tenker på folk som sliter med mental helse.

VIKTIG OPPDRAG: Romano mener det er viktig å snakke om mental helse. Foto: Privat

– Mitt fokus er ikke bare å fortsette min egen fysiske og mentale helbredelse, men jeg prøver også å presse fram for å si fra og hjelpe folk med å innse endringen vi trenger for å hjelpe dem som behøver støtte mentalt og følelsesmessig, forklarer han.

Det er svært få, om noen, skoleskyttere i USA som ikke er døde eller i fengsel. Enda mer sjelden er det at de snakker om stigmaet rundt egen mental helse.

– Nå er det ikke bare mental helse som har skylden for grusomhetene vi ser, men det spiller definitivt en rolle og det er noe vi ikke tar tak i, forklarer han.



At han deler historien sin får flere til å se rødt. De siste ukene har profilen hans på TikTok gått viralt, og flere reagerer med sinne:

@youcancallmekait ♬ original sound - you can call me Kait #greenscreen This man should not have a platform. You said that your victims are re traumatized every time theres a mass event. Don’t you think just seeing you is triggering? I don’t believe for a second that you actually want to help. You just want attention. I would have tagged you directly, but you so bravely turned off that setting 😉 #deadkidscantread

– Du sier at ofrene dine blir retraumatisert hver gang det er en masseskyting. Tror du ikke bare det å se deg trigger dem? Jeg tror ikke et sekund på at du faktisk ønsker å hjelpe. Du vil bare ha oppmerksomhet, sier en kvinne på TikTok.



Romano skriver selv i beskrivelsen sin på TikTok at «etter å ha vært en del av problemet, er det på tide å være en del av løsningen».

Han sier til TV 2 at han forstår at å snakke om skoleskyting kan være triggende for flere, og beklager til dem han har såret ved å være synlig på sosiale medier.

– Men til tross for den kritikken jeg nå møter – som jeg må understreke at jeg forstår – så er det flere som kontakter meg for å takke meg, sier han, og fortsetter:

– Noen av dem som takker meg er lærere, foreldre, og studenter. De er frustrert over mangelen på innsats for å endre situasjonen, og de tror virkelig jeg kan være med på å redde liv, avslutter han.