Sønderknust mor: – Han var bare noen meter unna, og jeg hørte ham ikke

Det koker i Memphis og politiet frykter opptøyer etter at en video etter planen skal offentliggjøres ved midnatt, norsk tid.

Avlyste arrangementer

Skolene i byen har innstilt alle idrettsarrangementer og andre etter-skole aktiviteter. Universitetet har bestemt at det skal være fjernundervisning fredag.

Opptakene viser angivelig hvordan Tyre Nichols (27) blir slått av politiet i tre minutter etter å ha blitt stanset for uaktsom kjøring i trafikken.

Videoen slutter etter Nichols roper ut «mamma» tre ganger fulgt av: «Hva har jeg gjort».

Han døde av skadene tre dager senere.

– Uskyldig

– Denne unge mannen var uskyldig. Han gjorde ingenting galt, sier familiens advokat, Antonio Romanucci, fredag.

Han ber den aktuelle politienheten om å bli lagt ned. Han hevder det ikke går an å ha tillitt til dem lenger.

– Enheten er ute på gaten for å blant annet finne ulovlige våpen. For å finne slike ulovlige våpen må de bruke makt mot uskyldige folk. Systemet er korruptert, sier han.

–Ulveflokk

– Denne unge mannen ble per definisjon terrorisert av politiet. De handlet sammen som en ulveflokk for å true og frata grunnlovfestede rettigheter, sier han.

ARRESTERT OG SIKTET: Politibetjentene Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith og Tadarrius Bean er alle siktet for drap

Nichols mor og stefar, Rodney Well var også på pressekonferansen. Stefaren sier at de er fornøyd med siktelsen og de oppfordrer til ro.

– Vær så snill. Demonstrer, men gjør det fredelig, sier stefaren.

Nichols mor, RowVaughn Well, starter sitt innlegg med en beskjed til de fem politibetjentene.

– Skal be for dere

– Dere har gjort skam på deres egne familier. Men jeg skal be for dere og deres familier. For dette skulle ikke ha skjedd. Jeg vil ha rettferdighet for min sønn, sier hun.

– Å vite at barnet mitt ropte på meg uten at jeg kom for å hjelpe, er noe ingen bør oppleve, sier hun gråtkvalt.

– Han ropte på meg bare noen hundre meter unna. Men jeg hørte ham ikke, gråter hun.

Nichols var bare to minutter unna morens hjem da han ble stanset av politiet.

Amerikansk politi blir ofte kritisert både for overdreven voldsbruk og rasisme. I dette tilfellet er alle politibetjentene er svarte, i likhet med offeret.

– Vi applauderer statsadvokaten som har tatt ut siktelse mot disse fem politibetjente sier advokat Ben Crump under pressekonferansen.

– Nå har vi oppskriften

Men han påpeker hvor fort politiet ga politifolkene sparken og siktet dem for drap når de var svarte, sammenlignet med de mange sakene hvor offeret var svart, og politifolkene hvite.

Drapet på Nichols gjør sterkt inntrykk over hele USA. Spesielt i Memphis. Foto: Patrick Lantrip

– Vi står på kravet om likhet for alle. Når vi ser på hvordan disse fem svarte politibetjentene, og ser hvor fort politiet ga dem sparken, og hvor fort det ble tatt ut siktelse mot dem. Da sier vi at dette er slik man skal gå fram neste gang. Uansett om de er svarte eller hvite.

Vil politikulturen til livs

Crump trekker fram flere eksempler på at politiet i Memphis har sviktet svarte.

– Tyre er død fordi politiets praksis har vært for dårlig, sier Crump.Advokaten vil ha den amerikanske politikulturen til livs.

– Det er kulturen som gjør at politiet tror at de kan oppføre seg slik. Uansett hvilken farge politibetjenten er.

Folk møtte mannsterke opp for å minnes Tyre Nichols torsdag. Foto: SCOTT OLSON

Familien har stått på for å få videoen offentliggjort.

En foreløpig obduksjonsrapport konkluderte med at Nichols døde av indre blødninger forårsaket av alvorlig vold.

Alle de fem involverte politibetjentene er avskjediget, og siktet for drap.