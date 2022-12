Alarmen gikk hos mannskapet på fiskebåten litt før klokken 03 natt til onsdag. Kapteinen, som kun omtales som Raymond, våknet brått.

Så gikk han ut for å se hva oppstyret gjaldt.

Han så en kar henge langs kanten av båten.

– Jeg trodde først at det bare var ham. Så fort jeg fikk fiskeutstyret opp, og det tok rundt tre minutter, stanset jeg båten og løp ut. Da så jeg fem personer hengende langs siden av båten min, sier Raymond ifølge Sky News.

Så oppdaget han at det var langt flere. Han talte 45 personer. De fleste klamret seg panisk fast i en oppblåsbar gummibåt som hadde kollapset.

Der og da hadde de kun to alternativer: Enten komme seg over i fiskebåten eller synke til bunns i Den engelske kanal.

– Det var som scener fra en krigsfilm. Det var folk i vannet overalt, skrikende, sier kapteinen.

Skal ha betalt dyrt

Videobilder som Sky News har publisert, viser at båtflyktningene febrilsk forsøker å ta seg over i fiskebåten, mens mannskapet der prøver å dra opp så mange som mulig.

– Gummibåten begynte å drive bort, så jeg kjørte mot den og vi klarte å feste den til siden av båten vår med tau.

De kontaktet den britiske kystvakten, mens de jobbet videre med å redde så mange liv som mulig. Redningsaksjonen varte i to timer.

– Adrenalinet slår inn og hjelper deg med å finne styrken til å få dem i sikkerhet, sier Raymond.

Kapteinen sier til Sky News at flyktningene kom fra Afghanistan, Irak, Senegal og India, og at de fortalte at de hadde betalt fem tusen dollar til en smugler i Frankrike for å få hjelp med å komme seg til Storbritannia.

STOR REDNINGSAKSJON: Nødetatene satte opp et telt ved havnen i Dover, i forbindelse med arbeidet med å redde båtmigrantene. Foto: Gareth Fuller / AP / NTB

Mannskapet jobbet på babord side, men oppdaget etter hvert at det var et tau festet til styrbord side.

– Det neste jeg så, var at dette tauet var festet til en død kropp. En av dem hadde svømt til styrbord side, festet et tau til fiskeutstyret mitt og bundet dette rundt vristen sin.

Totalt klarte de å redde 31 personer. Kystvakten reddet ytterligere tolv. Minst fire personer omkom, men man frykter at flere druknet før noen rakk å hjelpe dem.

Sunak tar grep

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sier ifølge The Times at dette er «et tragisk tap av menneskeliv», samtidig som han hyller redningsarbeiderne.

Sunak lanserte tirsdag en plan for å håndtere migrantkrisen i Storbritannia. Hittil i år har 45.000 mennesker krysset Den engelske kanal i småbåter. Rundt 13.000 av dem er migranter fra Albania.

Alle albanere som har kommet til Storbritannia på denne måten, vil bli deportert, varslet Sunak tirsdag. I tillegg vil myndighetene ansatte flere saksbehandlere, for å redusere etterslepet av ubehandlede asylsøknader, som det er nærmere 150.000 av.