– Som om vi er halvveis døde

For andre dag på rad er den greske hovedstaden omringet av skogbranner. I kampens hete har et eldre ektepar mistet alt til flammene.

En skogbrann nær den greske hovedstaden Aten, har økt i styrke over natten.

Brannen har spredt seg til blant annet kystbyen Kalivia utenfor hovedstaden, noe som mandag tvang folk til å flykte fra hjemmene sine.

Blant disse var ekteparet Giorgos (86) og Anna Nikolaou (89). Det var et sørgelig syn som møtte dem, da de returnerte til huset tirsdag.

Frankrike sender brannmannskap

Over 230 brannmenn, 76 brannbiler, og fem helikoptre er satt i drift på forskjellige steder rundt den greske hovedstaden tirsdag ettermiddag.

RØYK: Et helikopter forsøker å slukke en av de mange brannene i nærheten av Aten. Foto: Petros Giannakouris / AP Photo

– Sivilbeskyttende styrker har kjempet gjennom hele natten.

Det sier en talsmann for det greske brannvesenet på en TV-sending, ifølge Reuters.

SLUKNINGSARBEID: Brannmenn har jobbet gjennom hele natten og dagen. Foto: Giorgos Moutafis / Reuters

Tirsdag kommer det også melding om at Frankrike skal sende både brannmenn og utstyr for å hjelpe i slukningsarbeidet.

En ordfører fortalte gresk fjernsyn at mer enn 2800 hektar land ble gjort til aske langs en kyst der mange har feriehus.

Venter ny europeisk rekord

Et tykt lag med røyk har lagt seg som et teppe over den greske hovedstaden tirsdag kveld.

RØYKLAGT: Store deler av den greske hovedstaden er røyklagt etter brannen. Foto: Aris Messinis / AFP

Brannene skjer akkurat idet landet er i ferd med å komme seg etter sommerens første store hetebølge.

En ny hetebølge er varslet senere denne uken.

SØKER SKYGGE: Turister holder seg i skyggen ved det verdenskjente monumentet, Akropolis. Foto: Petros Giannakouris / AP Photo

Også store deler av Europa opplever nå uvanlig høye temperaturer, og det er ventet at den europeiske varmerekorden slås i løpet av uken.

Den høyeste temperaturen som er mål noensinne i Europa, ble målt på den italienske øya Sicilia i 2021, da kvikksølvet viste hele 48,8 grader.

– Som om vi er halvveis døde

Rekord eller ei – hetebølgen har satt sine glohete spor i Hellas.

Ekteparet Giorgos og Anna er bare to av dem som har mistet alt det siste døgnet.

MISTET ALT: Det er ikke mye igjen av det som i går var hjemmet til ekteparet. Foto: Stelios Misinas / Reuters

Ekteparet i 80-årene returnerer til hjemmet sitt tirsdag morgen, etter at de måtte evakuere mandag kveld.

Sammen med en journalist fra nyhetsbyrået Reuters går Giorgos gjennom det som står igjen etter brannens herjinger.

– Stua var her, kjøkkenet var her, det var her vi satt og spiste, sier han.



Giorgos Nikolaou, 86, reacts as he stands inside his house, damaged by wildfires, in Kalyvia, near Athens, Greece, July 18, 2023. REUTERS/Stelios Misinas TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Stelios Misinas / Reuters

Giorgos og Anna har bodd i huset som de bygget selv, i hele 32 år. Nå står det bare et tomt skall igjen.

Mens han står i det som en gang var stuen og kjøkkenet, peker Giorgos på badebuksen han har på seg.

INGENTING: Girogos har bare klærne han går med igjen. Foto: Stelios Misinas / Reuters

– Jeg har bare denne, og denne T-skjorten, jeg har ikke noe annet, jeg har ikke engang andre sko. Ingenting. Jeg er ferdig, sier han oppgitt.

Samtidig som Giorgos ser over hjemmet sitt, sitter Anna utenfor på en benk.

FORTVILT: Anna sier at det oppleves som helt forferdelig å miste hjemmet sitt. Foto: Stelios Misinas / Reuters

Hun kan ikke kjenne på noe annet enn fortvilelse, forklarer hun.

– Det er helt forferdelig, hvordan kan jeg ellers føle meg? Det er som om vi er halvveis døde, beskriver hun.