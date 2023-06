Solgte hemmeligheter til Moskva i 20 år – ble lurt i felle

SPION: Robert Hanssen jobbet i det amerikanske utenriksdepartementet og som FBI-agent i 27 år. I over to tiår leverte han i hemmelighet sensitiv informasjon til Sovjetunionen - og senere Russland. Foto: Paul J. RICHARDS / AFP

FBI-agenten levde et farefullt dobbeltliv. Han informerte Sovjetunionen om atomteknologi og amerikanske spioner i bytte mot diamanter og kontanter. 5. juni ble han funnet død på cella.

Robert Hanssen beskrives av FBI som en av spionene som har forårsaket mest skade for USA gjennom tidene.

Den tidligere FBI-agenten ble i 2002 dømt til livsvarig fengsel for spionasje til fordel for russerne. Tidligere denne måneden ble han funnet død på cella, 79 år gammel.

FBI-AGENT OG SEKSBARNSFAR: Robert Hanssen anses som en av USAs største landsforrædere. Foto: Reuters

Da Hanssen ble avslørt, hadde han vært dobbeltagent i flere tiår. Han ga hemmelige opplysninger først til Sovjetunionen, og deretter til Russland. Ifølge amerikanske myndigheter har handlingene hans kostet flere liv.

Blant ting han lekket opplysninger om, var amerikanske atomplaner, programvare til å avdekke spionasje, og identitetene til amerikanske kilder i Moskva.

Kontanter og diamanter

Som belønning fikk han penger og diamanter. Han tilsto under rettssaken og unngikk derfor dødsstraff.

BESLAG: Denne bunken med kontanter ble funnet på et av overleveringspunktene Hanssen brukte med sine russiske kontakter. Foto: FBI/Reuters

300 etterforskere måtte til for å få has på dobbeltagenten. Blant dem var det to nøkkelpersoner. De forteller nå til BBC. hvordan de lurte ham i fella.

I desember 2000 satt FBI-agent Richard Garcia på den såkalte «Russland-desken». En kollega kom inn og spurte om han noen gang hadde hørt om «Robert Hanssen».

Garcia svarte som sant var «nei». Så smalt det, og en vanvittig avsløring var under opprulling.

To måneder senere, i februar 2001 ble Hanssen arrestert, og saken sendte sjokkbølger gjennom hele etterretningstjenesten.

Hanssen studerte russisk på universitetet og begynte å jobbe i FBI i 1976. Allerede i 1985, midt under Den kalde krigen, hadde han i all hemmelighet skiftet side.

RUSSERE: Den russiske ambassaden i Washington D.C. i mars 2001. Foto: SHAWN THEW/AFP

Dobbeltagenten solgte nå topp hemmelige dokumenter til Sovjetunionen og avslørte identiteten til hemmelige agenter til KGB. Minst tre amerikanske spioner ble tatt, og to ble henrettet som følge av Hanssens avsløringer, ifølge BBC.

Hanssen fikk utbetalt store summer i kontanter, diamanter og overført på konto. I alt er det snakk om verdier for minst 2,2 millioner dollar.

Grunnen til at Hanssen fikk operere så lenge uten å bli oppdaget, er trolig at han satte sin lit til gammeldagse metoder.

BESLAG: Robert Hanssen droppet denne pakken på et av de faste overleveringsstedene sine - uvitende om at FBI var på sporet av ham. Foto: FBI/Reuters

Han overleverte kun materiale fysisk. Han valgte ulike steder rundt om i forstedene til hjembyen Vienna i Virginia. De ulike droppunktene fikk navn som «Lewis» og «Ellis».

De russiske byråene kjente ikke identiteten hans. De brukte aliaset «Ramon Garcia» (som ikke må forveksles med Richard Garcia - FBI-agenten på russland-desken).

«ELLIS»: Droppunktet «Ellis» lå under denne lille broen i Foxstone Park i nærheten av Vienna, Virginia. Foto: FBI

Hanssen fortsatte som dobbeltagent lenge etter Sovjetunionens fall, og var i kontakt med russerne helt fram til han ble tatt.

Avsløringen

Amerikanske etterretningsorganer hadde i flere år mistenkt at det var en spion blant dem, men han ble ikke avslørt før en russisk dobbeltagent fikk tak i russernes mappe på «Ramon Garcia» i Virginia.

Etterretningstjenesten fikk tak i et opptak av en telefonsamtale Hanssen hadde hatt med sine russiske oppdragsgivere, samt fingeravtrykk på noen søppelposer som ble brukt ved overlevering av dokumenter.

LETER ETTER BEVIS: En FBI-agent leter etter noe under et skur i Robert Hanssens hage i Vienna, Virginia, 21. februar 2001. Foto: Stephen J. Boitano/AP

I november 2000 kjente de identiteten hans, men de trengte flere bevis.

Lokket i felle

FBI klekket ut en plan. De overvåket Hanssen, og opprettet en fiktiv stilling til ham ved FBIs hovedkvarter.

De ville ta ham på fersk gjerning, og det var der Richard Garcia fikk en rolle.



Som en erfaren spaner skulle Richard Garcia være sjefen til Hanssen. Rollen hans skulle være en svært byråkratisk sjef, som irriterte Hanssen.

I RETTEN: Etter avsløringen var et faktum skjedde ting fort. Våren 2001 gikk saken for retten. Robert Hanssen var da 57 år. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

– Han hatet meg. Jeg måtte legge hinder i veien for ham uten at det ble for påfallende, minnes Garcia.

Svært få visste om planen, men Eric O'Neill (26), som hadde hackererfaring, ble rekruttert til å være Hanssen sin administrative sekretær.

– Dette er en av de største tingene jeg har opplevd i mitt liv. Å få være med å felle en av USAs største spioner i så ung alder, sier O'Neill til BBC.

– Stort ego

O'Neill og Hanssen ble godt kjent de følgende ukene. 26-åringen ble til og med Hanssen og familien hans i kirken.

AVSLØRT: Robert Hanssen skal ha spionert for KGB i minst 15 år - trolig enda lenger. Foto: AP Photo/Doug Mills

Han beskriver imidlertid Hanssen som en narsissist med et stort ego, og sterk forkjærlighet til våpen.

– Han ville gjerne være mentor og dele all sin kunnskap med noen, sier O'Neill.

O'Neill samlet bevis i det skjulte. Han gjennomsøkte bilen til Hanssen, og kopierte mobiltelefonen hans mens Hanssen var på skytebanen. Ifølge ham selv var han svært nær på å bli tatt.

SKYLDIG: Seksbarnsfaren risikerte dødsstraff, men fordi han sa seg skyldig og samarbeidet med myndighetene, slapp han unna med livstid i fengsel. Foto: William Hennessy, Jr. via AP

Innen februar 2001, hadde de sikret nok dokumentasjon. 300 agenter var involvert da de klarte å lure Hanssen til en fiktiv overlevering av statshemmeligheter – og tok ham på fersken.

Han ble pågrepet like etter at han hadde lagt fra seg hemmelige dokumenter på droppstedet «Ellis», og var på vei tilbake til bilen.

Han ble tiltalt for spionasje og sa seg skyldig i 15 tiltalepunkter.

Skandale

Saken førte til en ny isfront mellom USA og Russland, og president George W. Bush utviste en rekke russiske diplomater.

UTVISTE DIPLOMATER: President George W. Bush under en pressekonferanse i anledning saken 22. februar 2001. Foto: AP Photo/Joe Marquette

O'Neill skrev bok og holdt en rekke foredrag om saken. Han skal i flere år ha forsøkt å få intervjue Hanssen til boken, uten å lykkes.

Nå, etter Hanssens død, angrer han på at han ikke forsøkte enda hardere.

– Jeg ville spurt ham hvorfor han gjorde det, sier O'Neill.

Personlig har han en teori.

– Han følte seg som Gud, og ville være i stand til å kontrollere hele USA og Russland, sier han.

FAMILIEMANN: Robert Hanssen hadde seks barn og bodde i dette vanlige huset i Vienna, Virginia. Foto: AP Photo/Doug Mills

– Han forårsaket så mye lidelse både for USA og Russland. Mange døde på grunn av informasjonen han delte.

Naturlig død

Hanssen sonet livstidsdommen i et høysikkerhetsfengsel i delstaten Colorado. En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået AP at det antas at han døde av naturlige årsaker.



I 2007 ble det laget en film, Breach, og O'Neills rolle i avsløringen.