Soldatene venter på ordren: – Nå er det ingen nåde

NEGEVØRKENEN, ISRAEL (TV 2): Israelske soldater står klar for å rykke inn på Gazastripen: – Det er vanskelig å vente, sier en ung kommandant.

Den israelske generalen tar fram mobiltelefonen.

Han vil vise fram videoklipp han selv tok etter å ha ankommet festivalområdet som ble angrepet av terrorister sist lørdag.

Brant inne

Videoene er for groteske til å publisere. 30 unge mennesker ligger drept inne i et tilfluktsrom.

GROTESKE BILDER: General Gavram Halili viser fram egne mobilbilder og videoer fra åstedet for festivalterroren. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hamas tok dem, dyttet dem til tilfluktsrommet, skjøt dem og kastet inn en håndgranat, sier general Gavram Halili til TV 2.

Kibbutzen Re'im ligger 5,3 kilometer fra grensen til Gazastripen. På en jordflekk like utenfor byen hadde tusenvis samlet seg for å danse og feste under Nova-festivalen.

Her var det både israelere, arabere og mange tilreisende fra andre land.

Ble omringet og skutt

Festen varte til langt ut på morgenkvisten, da terrorister fra Hamas angrep. Minst 260 ble drept. Mange ble kidnappet.

– De kom. De omringet festdeltakerne. Skjøt dem. Brant dem. De kappet hodet av noen av dem, sier Halili.

KLARE: General Gavram Halili sier soldatene er kampklare. En bakkeinvasjon har de har trent på, og moralen er sterk. Foto: Simen Askjer / TV 2

Elleve dager etter angrepet, har ikke raseriet stilnet.

– Etter dette er det ingen nåde. Ingen nåde, slår generalen fast.

Både han og de andre soldatene TV 2 snakker med er opptatt av at hele verden må se hva som har skjedd, og hva Hamas representerer.

– Dette er ikke menneskelig. De er verre enn dyr. Jeg har ikke ord for hva de er. De er verre enn nazistene, sier generalen.

INVASJONSPLANER: 12. oktober ga IDF ordre om at 1,1 millioner innbyggere i Nord-Gaza, inkludert Gaza by, måtte evakuere mens hæren forberedte en bakkeinvasjon. Foto: Simen Askjer / TV 2

Halili sier opplevelsen vekker et sterkt behov for å forsvare folket, familiene og landet, og ikke minst, hevn:

– De skal få igjen. Kraftig. Vi venter bare på ordren for å gå inn, sier generalen.

De israelske styrkene står klare ved grensen. En bakkeinvasjon er varslet, og forventet, og motivasjonen til de TV 2 snakker med er skyhøy.

– Gjør hva som helst

– Jeg er klar for alt. Jeg tar i mot hvilken ordre som helst. Jeg gjør det. Jeg gjør det for å beskytte mine foreldre, mine venner, alt jeg kjemper for, sier sersjant Evyatar følelsespreget.

SOLDAT: Sersjanten Evyatar sier det er viktig å eliminere trusselen mot Israel. Foto: Simen Askjer / TV 2

21-åringen er selv halvt arabisk, halvt jøde, og han sier det er mange arabere i den israelske hæren som er klare for å kjempe mot Hamas.

– Jeg er her som et bevis på at en jøde og en araber kan leve sammen. Dette er sannheten, sier han.

Kommandant Adam var en av de første soldatene som kom til under terrorangrepet. Han forteller om en kaotisk situasjon.

– Det var mange sivile og mange terrorister. Det var kaotisk. I hver landsby måtte vi kjempe med nye soldater vi ikke visste hvem var. Det var uvanlig.

KOM TIL ÅSTEDET FOR FESTIVALMASSAKREN: Adam var i tjeneste på Vestbredden da de fikk høre om angrepet mot musikkfestivalen i sør. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vanskelig å vente

Han sier soldatene motiverer hverandre for invasjonen. De snakker om terrorangrepet, og klargjør de militære kjøretøyene. De synes det er vanskelig å bare vente på ordren.

– Vi vil bare sette i gang, sier Adam.

VENTETID: Kommandant Adam vil ha hevn, og synes ventetiden er vanskelig. Foto: Simen Askjer / TV 2

Synet av alle de nedslaktede sivile vekket sterke følelser i den unge soldaten.

– Jeg er sint, og vil ha hevn, sier han.

Evyatar sammenligner terrorangrepet mot Israel med det som skjedde under holocaust. Han mener de må eliminere Hamas en gang for alle.

– Når vi sier aldri igjen, så mener vi aldri igjen, sier han.