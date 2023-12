Soldat med nedslående beskjed

KJEMPER: 2024 kan bli et skjebneår for Ukraina i deres kamp mot de russiske invasjonsstyrkene. Foto: ROMAN PILIPEY/AFP

24. februar 2023 markerte Ukraina årsdagen for fullskalainvasjonen, og president Volodymyr Zelenskyj kom med følgende utsagn: «Vi vet at 2023 vil bli året vi seirer!».

Etter to vellykkede motoffensiver høsten 2022, var håpet i Kyiv og blant landets vestlige støttespillere stort om ytterligere suksess i 2023.



Men slik gikk det ikke. Den mye omtalte motoffensiven ga ikke de resultatene man hadde håpet på forhånd.

Ukraina har kun gjenerobret om lag 350 kvadratkilometer siden den lenge varslede offensiven startet i begynnelsen av juni.

FRONTEN: Om du drar pilen til høyre, ser du den beskjedne fremgangen Ukraina har gjort i blått. Dataene er fra 9.-12. desember. Om du drar pilen til venstre ser du situasjonen langs fronten slik den var 1. juni. Kilde: Institute for the Study of War

Tusenvis av soldater har blitt drept og skadet. Store mengder vestlig-donert militærutstyr er ødelagt.

I november uttalte Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj at krigen var blitt fastlåst.

– Det vil trolig ikke bli noe stort og vakkert gjennombrudd, sa Zaluzjnyj i et intervju med magasinet The Economist.



Mangler ressurser

– For ett år siden håpet jeg fortsatt at krigen ville ta slutt i 2023, men nå tror jeg den vil vare veldig lenge, sier en soldat TV 2 har vært i kontakt med.



Soldaten, som ønsker å være anonym, har vært utplassert langs fronten i Donbas siden mai 2022. I sektoren der hans avdeling er utplassert, har det ikke vært store bevegelser siden februar.

– Det er akutt mangel på ressurser, og jeg vet ikke når det vil bli en bedring, forteller soldaten.



TRENGER MER MATERIELL: En ukrainsk soldat TV 2 har vært i kontakt med forteller om akutt mangel på ressurser. Samtidig er støtten til Ukraina dalende i Vesten. Foto: ARIS MESSINIS/AFP

Han forteller at de periodevis prøver å samle nok kraft til å gjennomføre offensive operasjoner, men at russerne oftere går på offensiven.

– De rykker frem mot våre posisjoner til fots, ikke i pansrede kjøretøy. I løpet av dette året har de hatt merkbart mindre pansrede kjøretøy. Når de forsøker å storme våre stillinger gjør de det til fots i grupper på 5-7 soldater, sier soldaten.



Men foreløpig er det ingenting som tilsier at de russiske styrkene vil gi opp.

– Russland virker å være beredt på å fortsatt sende store mengder soldater inn i døden. Jeg tror dette vil fortsette lenge, men vi er klare til å kjempe videre, sier soldaten.



Så hvordan ser situasjonen ut for Ukraina når vi nærmer oss utgangen av 2023? Vi har bedt to eksperter komme med sine vurderinger av situasjonen på slagmarken.

Den mislykkede motoffensiven

President Volodymyr Zelenskyj har erkjent at motoffensiven ikke levde opp til forventningene.



– Vi ønsket oss raskere resultater, og ut fra det perspektivet, oppnådde vi ikke det vi ønsket. Det er et faktum, sa Zelenskyj i et intervju med nyhetsbyrået AP.



EKSPERT: Marina Miron er postdoktor ved King´s College i London. Foto: Privat

I utgangspunktet ble det snakket om en våroffensiv, men det endte med å bli en sommeroffensiv.

– Den ble utsatt og utsatt, og jeg husker at jeg tenkte: «Nå stenger mulighetsvinduet», minnes Marina Miron ved King´s College.



Hun er postdoktor ved Institutt for krigsstudier ved det velrenommerte London-universitetet.

Miron mener man undervurderte det faktum at de russiske styrkene hadde jobbet systematisk med å bygge omfattende forsvarslinjer i flere måneder før den ukrainske motoffensiven.

Hun får støtte fra oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

– Russerne hadde gravd ned mange hundretusen mann. De var, og er, villige til å ta store tap og hadde bygd omfattende forsvarsverk, sier Hågen Karlsen, som jobber som hovedlærer ved Stabsskolen.

I tillegg mener de følgende faktorer bidro til at motoffensiven ikke lyktes for Ukraina:

Manglende luftherredømme

Russiske droner gjorde at ukrainerne ikke kunne jobbe seg gjennom de omfattende russiske forsvarsverkene ubemerket

For lite eller feil opptrening av de ukrainske styrkene

– Brigadene som ble trent opp av Nato rapporterte tilbake at opptreningen var flott, men at den ikke var relevant for hvordan slagmarken i Ukraina så ut. Blant annet fordi de manglet den kraften Nato-landene har, som moderne jagerfly, sier Miron.

– Ukraina har mistet mange menn, og kanskje viktigst; offiserene som skulle lede manglet erfaring. Det å drive slike gjennombruddsoperasjoner med så mange soldater krever lang trening og erfaring fra lederne, sier Hågen Karlsen.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved Stabsskolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Russiske fremskritt



Et av de store slagene i 2023, har vært om byen Bakhmut i Donetsk fylke. Kampene var så harde og varte så lenge at byen fikk tilnavnet «kjøttkvernen».

Først etter ti måneder kunne russerne erklære seier.

Men Ukraina har ikke gitt opp kampen om Bakhmut, og fortsatt raser det harde kamper i og rundt byen.

Nå i høst har russerne satt inn store ressurser på å ta byen Avdijivka litt lenger sør for Bakhmut.

HARDE KAMPER: Dette kartet er fra 12. desember og viser hvordan byen Avdijivka er i ferd med å bli omringet av russiske styrker. Foto: Kilde: Institute for the Study of War

– Russerne har ofret mange menn for en by som ikke er av noe særlig betydning. Det virker som om de har et ønske om enkelte mindre seire i oppkjøringen til det russiske presidentvalget, sier oberstløytnant Hågen Karlsen.

I tillegg har invasjonsmakten gjort flere andre fremstøt, blant annet ved Kupjansk, Svatove og Kreminna.

Miron tror russerne vil fortsette å male på frem mot det russiske presidentvalget 17. mars 2024.

– Jeg tror nøkkelen for Russland nå er å svekke Ukraina ytterligere, ikke bare ta territorium, men å avmilitarisere dem. Vi kan heller ikke utelukke en ny delvis mobilisering etter presidentvalget, sier Miron.

– Jeg vet at folk ikke har lyst til å høre det, men jeg syns det ser mørkt ut for Ukraina akkurat nå.

DREPT: En ukrainsk soldat følges til graven av sine medsoldater. Soldaten ble drept i Zaporizjza fylke i november. Foto: ROMAN PILIPEY/AFP

I tillegg er det faktorer utenfor selve slagmarken som gir russerne en fordel når 2023 nærmer seg slutten.

Blant annet går den russiske krigsindustrien for fullt. I statsbudsjettet for 2024 går det frem at over en tredjedel skal gå til forsvar og sikkerhet.

– De prioriterer de nødvendige ressursene inn i forsvarsindustrien, og der er de i ferd med å få et overtak på Vesten, sier oberstløytnant Hågen Karlsen.



Russland har også inngått samarbeid med Iran og Nord-Korea om leveranser av henholdsvis droner og artillerigranater. Russerne er også i gang med å bygge en fabrikk som skal produsere en variant av de iranske Shahed-dronene i Russland.

– Fordelen med å samarbeide med Iran er at de har vært sanksjonert så lenge, og dronene er derfor enkle å produsere, sier Hågen Karlsen.



SAMARBEID: Russlands president Vladimir Putin tok imot Irans president i Moskva i desember. De to landene har inngått et samarbeid, som blant annet betyr at Russland har fått tilgang på iranske droner. Foto: SERGEI BOBYLYOV/Sputnik/AFP

– Vesten er økonomisk, industrielt og teknologisk overlegne Russland, men ikke når det gjelder politisk vilje, sier han og peker på den neste utfordringen for president Zelenskyj og Ukraina.

Vesten vakler

Da Russland gikk til sin ulovlige og folkerettsstridige angrepskrig mot nabolandet, lovet Vesten å støtte Ukraina så lenge det trengs - «as long as it takes».

Ingen har gitt mer militær støtte til Ukraina enn USA.

Men denne høsten har støtten fra Vesten vært fallende, og en oversikt fra Kiel-instituttet viser at den samlede støtten til Ukraina i høst falt med nesten 90 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I USA blokkerer republikanere i Kongressen en hjelpepakke på 60 mrd.dollar, eller i overkant av 650 mrd. kroner.

ALVORSTYNGET: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reiste til Washington D.C. 12. desember - i et forsøk på å overtale motvillige republikanere i Kongressen. Foto: MANDEL NGAN/AFP

I EU er heller ikke finansieringen av en ny hjelpepakke på 50 mrd. euro over fire år i mål. Ungarn truer dessuten med å blokkere ukrainske medlemskapsforhandlinger med unionen.

– Når det gjelder den politiske krigen, har det vært sådd tvil om Vesten har politisk vilje til å støtte Ukraina lenge og mye nok, sier Geir Hågen Karlsen og fortsetter:



– Dette er noe Russland satser på - og det er svært alvorlig hvis de opplever at de lykkes.



Han advarer de som ser på krigen som en kamp om et stykke land i Øst-Ukraina, og mener de undervurderer de langsiktige og potensielt globale konsekvensene av krigen.

– Vi prater om sikkerheten i Europa i lang tid fremover. Hvis vi sender en beskjed til Russland om at dersom de presser hardt nok på, så kan de lykkes, er det svært dramatisk, sier Hågen Karlsen.

– I bakgrunnen følger dessuten Kina nøye med på det som skjer, legger han til.



MER STØTTE: Ukraina trenger mer militærstøtte fra Vesten, som denne tysk-produserte Leopard-stridsvognen, i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP

Miron mener det vil skade Vestens troverdighet i lang tid dersom Ukraina sviktes.

– Det vil være et hardt tilbakeslag for Vestens troverdighet politisk, diplomatisk, psykologisk og omdømmemessig. Det vil være en katastrofe, sier hun.

Delt om veien videre

De to analytikerne er delt i synet på hva det neste året bringer for Ukraina. Miron mener det må et «mirakel» til for at situasjonen skal bedre seg.

– Ukraina har problemer på mange fronter: Dalende vestlig støtte, politisk uro internt, de mangler våpen og ammunisjon og på sikt vil de få problemer når det gjelder potensial for å mobilisere flere soldater, sier hun.

MINNES DE FALNE: En soldat sørger ved minnestedet for de falne på Uavhengighetsplassen i Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP

Oberstløytnant Hågen Karlsen på sin side velger å være optimist, fordi det ikke er noe annet alternativ.

– Vi må lykkes. Dette handler om politisk vilje. Jeg er ikke umiddelbart bekymret, men det er klart, det kan ikke fortsette slik lenge, sier han.



Dessuten mener oberstløytnanten situasjonen i Russland er mer ustabil enn det man får inntrykk av, og viser til Wagner-opprøret i juni.

Og han peker på den ene fordelen ukrainerne har som ikke russerne kan ta fra dem:

– De slåss for sin og neste generasjons frihet. De har et håp for fremtiden, om fred, frihet og om å bli en del av Vesten. Dét har ikke de russiske soldatene.