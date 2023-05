Søkene etter Ivy (14) og Brittany (16) førte til grufull oppdagelse

Politiet i Oklahoma var på leting etter to savnede tenåringsjenter da de dro innom eiendommen til en dømt seksualforbryter. Der gjorde de et sjokkerende funn.

I den amerikanske delstaten Oklahoma ble 14 år gamle Ivy Webster og 16 år gamle Brittany Brewer meldt savnet mandag morgen.

Tenåringsjentene var sist sett på reisefot sammen med Jesse L. McFadden, en 39 år gammel tidligere dømt seksualforbryter.

TENÅRINGSJENTER: Ivy Webster og Brittany Brewer ble meldt savnet mandag morgen Foto: Okmulgee County Sheriff's Office, GoFundMe

Gjorde grufull oppdagelse

Politiet dro først hjem til McFadden, nær den lille byen Henryetta, uten å finne noen. Men da de dro dit en gang til, fant de spor som ledet dem til en grufull oppdagelse.

På eiendommen til McFadden fant politiet syv lik.

Politiet mener to av likene tilhører de savnede tenåringsjentene. Ett er trolig McFadden selv.

Tirsdag ettermiddag norsk tid skriver nyhetsbyrået AP at 59 år gamle Janette Mayo bekrefter at de fire andre likene er hennes datter, Holly Guess (35), og hennes tre barnebarn som alle er tenåringer.

Tenåringene er Rylee Elizabeth Allen (17), Michael James Mayo (15) og Tiffany Dore Guess (13). Sistnevnte skal ha vært nær venn med Webster og Brewer.

– Våre tanker går til familie, venner, medelever og alle andre. Dette er en tragedie, sier sheriff Eddy Rice i Okmulgee fylke i Oklahoma.

AVSLUTTER SØKET: Sheriff Eddy Rice i Okmulgee County sier de har funnet personene de jaktet på. Foto: KTUL

Avslutter jakten

Sheriffen ville ikke kommentere hvor på eiendommen likene ble oppdaget, hvordan de ble drept, eller hva slags våpen de hadde funnet.

Til tross for at de døde personene ikke er formelt identifisert, har politiet avsluttet jakten på de savnede tenåringene og McFadden.

SEKSUALFORBRYTER: Jesse L. McFadden satt inne for voldtekt. Foto: Oklahoma Sex Offender Registry

– Vi tror at vi har funnet de aktuelle personene. Vi tror ikke det er noen videre trussel mot lokalsamfunnet, sier Rice og legger til at jentenes familier har blitt orientert.



Sjokkert over McFaddens fortid



39 år gamle Jesse L. McFadden ble dømt for voldtekt i 2003 og slapp først ut i 2020.

Mayo sier hun fikk vite om rullebladet hans for et par måneder siden, men datteren hennes ble overbevist om at det hele var løgn.

– Han løy til datteren min. Han overbeviste henne om at alt hadde vært en misforståelse, sier Mayo til AP.

Skulle i retten

Bare timer før likene ble funnet mandag skulle han ha møtt i retten for nye anklager.

Ifølge den lokale tv-kanalen KOKI var McFadden tiltalt for å utveksle nakenbilder og videoer med en mindreårig jente.

Da tv-kanalen snakket med 14 år gamle Ivy Websters familie, ble de sjokkert over å høre om McFaddens fortid.

– Han skulle ikke ha vært på frifot, og det viser at rettssystemet vårt må være strengere, sier Justin Webster.



AVSPERRET: Politiet har sperret av McFaddens eiendom, hvor de syv likene ble funnet. Foto: KTUL

Kom aldri hjem

16-årige Brittany Brewers far sier til KOTV at jentene hadde tilbragt helgen med en venninne i McFaddens bolig, men kom aldri hjem som planlagt på søndag.

Det kommer ikke klart fram om dette var 13 år gamle Tiffany Guess, eller en annen jente.

­– Brittany var en utadvendt person. Hun hadde blitt kåret til Miss Henryetta og skulle delta i den delstatlige missekonkurransen i Tulsa, men nå får hun ikke gjort det fordi hun er død. Hun er borte, sier Nathan Brewer fortvilt.