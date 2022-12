Snart blir flere innbyggere to år yngre

Sør-Korea skal avslutte sin tradisjonelle metode for å telle alder. Dette er en endring som vil fjerne ett eller to år av folks alder på offisielle dokumenter.

Sør-Koreanere regnes som ett år når de blir født, og det legges til et år hver 1. januar.

Det betyr at om en baby blir født på nyttårsaften, blir barnet to år gammelt så snart klokken viser midnatt.

ALDERSYSTEM: Sør-Korea får nytt tallsystem neste år. Foto: ED JONES/AFP

Komplikasjonene slutter ikke der: Det fins et eget system for å beregne alderen på menn som er vernepliktige, og alderen for å drikke alkohol og bruke tobakk.

I dette tilfellet er alderen kalkulert fra null ved fødsel, og ett år blir lagt til første nyttårsdag.

Presidenten i landet har kritisert de ulike metodene for å regne alder.

Forvirringen får sørkoreanerne en slutt på i juni, i hvert fall på offentlige dokumenter, når lover som fastsetter bruk av den internasjonale metoden for å telle alder trer i kraft.

– Jeg husker at folk så rart på meg når de spurte om hvor gammel jeg var, fordi det tok meg så lang tid å svare på. Hvem vil ikke bli et og to år yngre?, sier Jeong Da-eun til The Guradian.

Det er flere teorier om hvorfor systemet er slik. En teori er at man teller måneder babyen er i livmoren og rundet det opp til tolv måneder.

FLERE TEORIER: Det fins flere teorier for hvorfor alderssystemet er slik. Foto: KIM HONG-JI/Reuters

En annen teori er at folk knytter det til et gammelt asiatisk tallsystem som ikke hadde null.

Nasjonalforsamlingen, som godkjente endringen denne uken, sa at det ville løse den sosiale forvirringen forårsaket av den blandede bruken av aldersberegninger.

Mens noen vil fortsette å bruke deres koreanske alder i hverdagen, er det flere som er glad for å bli et par år yngre.