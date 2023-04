INTERVJU: I et intervju med organisasjonen Gulagu.net, publisert på YouTube 17. april, kommer Azamat Uldarov med grusomme detaljer fra tiden som leiesoldat for Wagnergruppen i Ukraina. Foto: Gulagu.net/YouTube

Den tidligere Wagner-soldaten Azamat Uldarov fortalte hvordan de hadde drept sivile og barn i Ukraina på ordre fra gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

Uttalelsene falt under et intervju med menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net. Organisasjonen belyser korrupsjon og tortur i Russland.

Mandag kveld opplyste lederen av Gulagu.net, Vladimir Osetsjkin, at Uldarov hadde blitt pågrepet og tatt inn til avhør i Saratov-regionen i de sørvestlige delene av Russland.

AKTIVIST: Den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin driver organisasjonen Gulagu.net, og befinner seg i eksil. Foto: Joel Saget/AFP

Ifølge Osetsjkin ventet fire Wagner-soldater på Uldarov ved inngangspartiet til etterforskningsavdelingen.

– Azamat Uldarov … ble angrepet av Wagner-soldater, som truet med å drepe ham. De slo ham gjentatte ganger i ansiktet og kroppen foran de ansatte fra innenriksdepartementet, skriver Gulagu.net på sin Telegram-kanal.



Osetsjkin anklager Wagner-soldatene for å forsøke å true et vitne til krigsforbrytelser.

På Gulagu.net sin Telegram-kanal skriver organisasjonen at de mistenker at noen som var involvert i avhørene av Azamat Uldarov «solgte» informasjon om dato, tidspunkt og sted.

– Vi oppfordrer russiske myndigheter til å åpne kriminaletterforskning mot Prigozjin, skriver Gulagu.net, og ber myndighetene ta grep for å beskytte Uldarov.

– Drepte sivile og barn

De to tidligere Wagner-soldatene, Uldarov og Aleksej Savitsjev, snakket i et videointervju med Gulagu.net om hvordan de hadde drept sivile og barn mens de kriget for Wagner-gruppen i byene Soledar og Bakhmut i Ukraina.

Uldarov beskriver blant annet hvordan han skjøt og drepte en fem eller seks år gammel jente.



– Det var en lederavgjørelse. Jeg fikk ikke lov til å slippe noen ut i live, for ordren var å drepe alt som kom min vei, sa han i videoen.

På spørsmål om hvem som hadde gitt ordren, svarte Uldarov at den kom fra «høyeste hold», og nevnte deretter lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin.

Han fortalte videre at motivasjonen til å stå frem med denne informasjonen var å vise verden sannheten.

– Jeg vil ikke ha en krig og et blodbad. Jeg holder en sigarett i denne hånden, den samme hånden jeg brukte for å drepe barn, sa Uldarov i intervjuet.



DREPTE MED SAMME HÅND: Uldarov beskriver hvordan han har drept med samme hånd som han holder sigaretten i. Foto: Gulagu.net/YouTube

Rekrutterte fra fengsler

Wagner-gruppen er en privat russisk hær, bestående av leiesoldater, som kjemper i Ukraina under leder Jevgenij Prigozjin.



Han har rekruttert titusenvis av soldater fra russiske fengsler, med lovnader om både frihet og penger dersom de overlever seks måneder ved fronten i Ukraina.



Både Uldarov og Savitsjev skal ha blitt rekruttert i fengsel.

Kort tid etter intervjuet med Osetsjkin, gikk Uldarov tilbake på det han hadde sagt til Gulagu.net. I et nytt intervju med det russiske nyhetsbyrået RIA-FAN, som skal være tilknyttet Prigozjin, sa Uldarov at han hadde vært full og at han ble presset av Osetsjkin.

Ifølge CNN skrøt Uldarov av Wagner-leder Prigozjin i dette intervjuet.

– Prigozjin er en flink fyr, sa han og ga tommel opp.



– Han reddet livet vårt.



WAGNERLEDER: Jevgenij Prigozjin leder den beryktede private leiesoldat-gruppen, Wagnergruppen. Foto: Concord Press Service

Til CNN har Osetsjkin sagt at han står ved intervjuet han gjorde med de to tidligere Wagner-soldatene. At Uldarov trakk tilbake det han hadde sagt i intervjuet med Gulagu.net mente han beviste hvor raskt stemmer som snakker imot makten, stilnes i Russland.

Ukrainske myndigheter sier de har startet etterforskning av de tidligere leiesoldatenes vitnesbyrd til Gulagu.net, og sier de vil kontrollere opplysningene som kom frem i intervjuet.