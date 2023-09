Snakker du «babyspråk» til hunden din? Dette sier forskerne.

Du har sikkert sett en hundeeier som snakker babyspråk til hunden sin. Eller kanskje du har hund selv, og plutselig er stemmen lysere og tonen mykere og ordene litt ekstra tøysete? Du er ikke alene. Nå har forskere undersøkt hvordan hundene reagerer på stemmer og tonefall i en fMRI-maskin. Resultatet er publisert i forskningstidsskriftet Communications Biology / Nature.

Foretrekker kvinnestemmer

Forskerteamet som arbeider med kognitiv nevrovitenskap, trente opp hunder til å ligge stille i en MR-maskin. Mens hunden lå rolig spilte de av forskjellige stemmer i opptak: Stemmer som snakket til voksne, til spedbarn og til hunder. De vekslet mellom mannlige og kvinnelige stemmer.

VOFF: Snakker du til meg? Og hvordan tror du det er best å gjøre det? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hunder av åtte forskjellige raser i alderen to til ti år viste høyere aktivitet i den delen av hjernen som aktiveres av lyd når de hørte opptakene der personen snakket til babyer eller hunder. I tillegg viste resultatene økt aktivitet når hunden hørte kvinnestemmer.

Hjerneområdet som lyser opp mest på måleinstrumentene når hunden hører en kvinnestemme som snakker babyspråk, er det samme området som nevrovitenskapen ser aktiveres hos babyer.

For den vitenskapelig interesserte: Det dreier seg om en sekundær del av hundens auditive cortex, i tillegg til et område mellom tinninglappen og frontallappen som kalles Sylvian gyrus.

BABYSPRÅK: Tonefallet vi bruker til babyene er bra for utviklingen og aktiviteten i en bestemt del av hjernen, det har forskningen mer belegg for. Men er det samme fenomen, eller er grunnen en helt annen? Foto: Frank May / NTB / Illustrasjonsfoto, modellklarert

Flere nevrovitenskapelige studier av babyer har vist at en lignende del av hjernen lyser opp hos spedbarn når de lytter til «babyspråk». Studiene tyder på at babyspråket er veldig bra for barns utvikling og aktivering av denne delen av hjernen. Når det gjelder hunder er det altfor tidlig for nevrovitenskapen å konkludere med akkurat hvor mye dette utretter for hunden.

Annerledes hos ulver

Forskeren Anna Gábor, som har ledet prosjektet, sier til Science Alert det er flere mulige forklaring på babyspråk-fenomenet.

Det er mulig at lydfølsomhet blant pattedyr er gammel og universell. Kanskje reagerer alle mer positivt på lysere og mykere lyder.

JAKT: I noen situasjoner passer babyspråk til hunden bedre enn i andre situasjoner. Men det er mulig at babysnakk til hunden stimulerer og utvikler en del av hjernen som hunden har god bruk for på jakt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En annen mulig forklaring er at mennesker har valgt å avle fram hunder som reagerer slik på stemmer. Det er gjort noen eksperimenter som tyder på at ulver foretrekker tale med lavere toner, mens hunder foretrekker lysere toner. Det er ganske vrient å få til eksperimenter som kommer fram til et tydelig resultat på dette området, og ingen forskere har hittil forsøkt å lære ulver å ligge stille i en fMRI-maskin slik at de kan studere hjernen mens de lytter til stemmer.

Hunder lar seg begeistre

Det er store individuelle forskjeller på hunder, og det har mye å si hvem hunder en knyttet til. Forskerne understreker at de har langt ingen før de fullt ut forstår hundehjernen, og vi trenger ikke gå til forskningen for å se at hunder kan la seg begeistre av de merkeligste ting.

TV 2 har ikke forsket på området, men vi glemmer aldri Eva, som viste en begeistring for Farmen Kjendis som vi aldri har sett maken til.