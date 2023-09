Små landsbyer overlatt til seg selv etter skjelvet i Marokko

TUNG JOBB: Et redningsteam i arbeid med å grave ut en død kvinne fra ruinene i byen Imi N'tala utenfor Marrakech tirsdag. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP / NTB

Ifølge det statseide nyhetsbyrået MAP besøkte kongen områder som ble rammet av skjelvet tirsdag.

Kongehuset i landet har også publisert bilder som viser Mohammed IV mens han donerer blod og besøker skadde på et sykehus i storbyen Marrakech, rundt sju mil fra skjelvområdet.

Myndighetene i landet oppjusterte tirsdag antallet bekreftede døde til 2901. De fleste av disse har allerede fått en begravelse. Over 5500 personer er registrert skadd, ifølge innenriksdepartementet.

KONGELIG BESØK: Kong Mohammed VI besøkte tirsdag jordskjelvofre på sykehuset som bærer hans navn, i Marrakech. Foto: Kongehuset i Marokko via AP / NTB

Stor frustrasjon

Redningsarbeidet pågår fortsatt, men veiene inn til flere av de rammede områdene er fortsatt blokkert av jordmasser. Beboere i mange ødelagte fjellområder uttrykker sin frustrasjon over at hjelpen fra myndighetene uteblir.

Mehdi Ait Bouyali (24) er en av de mange som har flyttet ut i telt etter skjelvet og bor på veien mellom Marrakech og noen av de rammede områdene. Han forteller til Reuters at de har mottatt mat og tepper fra forbipasserende, men ingenting fra myndighetene.

– Landsbyene i dalen er glemt. Vi trenger all form for hjelp, som telt, sier han i kritikk mot myndighetenes innsats.

Står i beredskap

Redningsarbeidere fra Spania, Storbritannia og Qatar deltar i leteaksjonene i Marokko. Landet har også takket ja til hjelp fra De forente arabiske emirater. Samtidig sier både Italia, Belgia, Frankrike og Tyskland at de foreløpig ikke har fått svar på sine forespørsler om å bidra.

Hamid Ait Bouyali (40) er også fortvilet over myndighetene.

– Myndighetene konsentrerer seg om de større samfunnene og ikke de øde landsbyene som er mest rammet. Det fins landsbyer som fortsatt har døde begravet under ruinene, sier han til Reuters.

I mange områder er også strøm og telefondekning nede, og folk har måttet lete på egen hånd i ruinene etter sine døde familiemedlemmer.

Bryllupsgjester klarte seg

Privatpersoner har også bidratt med det de kan, og har organisert distribusjon av vann, mat og varme klær.

Et lyspunkt i katastrofen er å finne i landsbyen Kettou. Her rammet jordskjelvet kraftig, men takket være en bryllupsfest befant mange beboere seg utendørs for å høre musikk og danse da skjelvet inntraff. Det reddet livene deres.