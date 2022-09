«Slutt» for ikonisk Hollywood-stemme

«Darth Vader» pensjonerer seg. Kunstig intelligens skal sørge for at stemmen lever videre.

Det er lite innen filmuniverset som er mer ikonisk enn den dype og autoritære røsten til «Star Wars»-skurken Darth Vader.

Selv om rollen har blitt gestaltet av en rekke skuespillere gjennom årene, har stemmen alltid vært den samme.

Helt siden den første «Star Wars»-filmen i 1977 har skuespiller James Earl Jones (91) gitt stemmen til «Star Wars»-skurken Darth Vader.

Etter sju offisielle filmer og en rekke andre opptredener, sier Hollywood-veteranen farvel til rollen.

VADER-STEMMEN: James Earl Jones har gitt stemmen til Darth Vader i flere tiår. Foto: Michael Zorn/Invision/AP/NTB

Kunstig intelligens

Men selv om mannen bak stemmen henger opp kappen og legger hjelmen på hylla for godt, betyr ikke det slutten på den ikoniske stemmen.

Stemmen skal nemlig leve videre takket være kunstig intelligens, melder Vanity Fair.

Ved hjelp av arkivopptak fra Jones' karriere, og råd fra skuespilleren, har et gründer-firma fra Ukraina klart å gjenskape den ikoniske stemmen.

Den kunstige intelligensen har nok informasjon om stemmen til at den kan lage nye replikker uten videre hjelp fra Jones.

Se hva firmaet Respeecher kan gjøre med kunstig intelligens i videoen nedenfor.

Allerede tatt i bruk

Respeecher, som fortsatt holder til og jobber fra Ukraina, har allerede vist hva de er gode for.

Til tross for å ha blitt kreditert for rollen så sent som i år, har ikke James Earl Jones spilt inn replikker for Darth Vader siden 2019.

I TV-serien «Obi-Wan Kenobi», som hadde premiere i mai, var det den kunstige intelligensen som sørget for Darth Vader sine replikker.

Målet var å gjenskape Jones sin rolle, slik den hørtes ut på 1970-tallet.

Darth Vader er heller ikke den første i Hollywood som har fått kunstig stemmebehandling.

I en av sommerens storfilmer, «Top Gun: Maverick», har skuespiller Val Kilmer, som lider av strupekreft, fått hjelp av kunstig intelligens. Det melder Techcrunch.

Den samme teknologien ble brukt for å gjenskape stemmen til Luke Skywalker i «Star Wars»-serien «The Book of Boba Fett», ifølge CNN.