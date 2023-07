Sliter med flere uregjerlige passasjerer

Oppsvinget i slike episoder skjer mens flyindustrien er på vei tilbake etter pandemien. I år venter de 4,35 milliarder passasjerer, noe som nesten er rekord.

Ifølge flyindustriens organisasjon IATA var det én episode med uregjerlige passasjerer for hver 568. flygning i 2022, mot én for hver 835. flygning året før.

– Selv om antall uregjerlige passasjerer først falt etter at munnbindpålegget ble fjernet på de fleste flygninger, begynte antallet å stige igjen i 2022. Økningen i forhold til 2021 var på 37 prosent, ifølge IATA.

De vanligste hendelsene dreier seg om passasjerer som røyker i kabinen eller på toalettet, nekter å bruke sikkerhetsbeltet, nekter å respektere begrensningene og plasseringen av kabinbagasje og drikker egen alkohol.

ØKER: Det blir stadig flere tilfeller av uregjerlige flypassasjerer etter en midlertidig nedgang etter pandemien. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Voldelige tilfeller øker

Voldelig aggresjon er sjelden, bare ett tilfelle for hver 17.200. flygning i 2022, men det er likevel en økning på 61 prosent fra året før.

I USA økte antall voldelige hendelser med tigangen fra 2017 til 2022 til 6000 i året. I mange av disse konfrontasjonene var årsaken påbud om munnbind.

– Det var en vanvittig periode, folk gjorde mye sprøtt, sier JetBlue-sjef Robin Hayes og merker seg at antallet voldelige episoder har sunket kraftig siden munnbindpåbudet ble borte, men fortsatt er litt høyere enn i 2019.

Millioner i bøter

Men det amerikanske luftfartstilsynet FAAs statistikk viser at det i første halvår i år var dobbelt så mange tilfeller som i fjor, trass i strenge reaksjoner mot uregjerlige passasjerer. I fjor ble det gitt bøter for 8,4 millioner dollar (85 millioner kroner), og i noen tilfeller ble det tatt ut tiltale for lovbrudd.

I Europa har antall tilfeller gått ned siden før pandemien, men det har vært en vekst i alvorlige hendelser, sier European Aviation Safety Agency (Easa).

Bak hendelsene ligger gjerne stress i forbindelse med reisen, mindre personlig rom på trange fly, røykeforbud og misbruk av alkohol.

En flyvert på Air Caraibes sier at han en gang beslagla 31 flasker alkoholholdig drikke under ombordstigning.

Flere sinte passasjerer

– Vi ser mange flere sinte passasjerer, og det stemmer med det politiet sier om samfunnet generelt, sier sikkerhetssjefen i Easa, John Franklin.

Vektere i sivil er ofte med på fly langs ruter der det hyppig er registrert problemer, men for det meste er det kabinpersonalet som må ta seg av problempassasjerene.

De har psykologisk opplæring i å trappe ned utfordrende situasjoner og er også trent i selvforsvar.

Hvis dialog og advarsler ikke fører fram, er flyene utstyrt med plasthåndjern som brukes til å låse uregjerlige passasjerer fast i setet. I siste instans kan kapteinen lande på nærmeste flyplass og be alle passasjerene gå av.

OFTERE: Både i Europa og Nord-Amerika skjer det stadig oftere episoder med uregjerlige flypassasjerer. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Økt straff

Noen land har økt straffen for uregjerlig oppførsel på fly, blant dem Frankrike. Der kan man få en bot på 10.000 euro for ikke å adlyde kabinpersonalets ordre, dobbelt så mye for gjengangere. Boten for å sette flyets sikkerhet i fare kan komme opp i 75.000 euro, fire års flyforbud og fem års fengsel.

IATA ønsker endringer i reglene som ville gjøre det lettere å reagere mot syndere på internasjonale flygninger.

I dag er det loven i landet der flyet er registrert, som gjelder. Det betyr at myndighetene i landet der flyet lander, ikke har myndighet til å straffeforfølge uregjerlige passasjerer.