Slik var ferieturen for OceanGate-passasjerene

UNDER VANN: Bildet viser Titan på vei ned i havdypet ved en tidligere anledning. Titan var 6,5 meter lang og hadde plass til fem passasjerer. Foto: HANDOUT / OceanGate Expeditions

Tidsplanen for turen avslører hvordan reisen for de som hadde råd til en ekspedisjon med Titan var. – Har ikke lenger en forretningsmodell, mener professor.

Søndag 16. juni mistet undervannsfartøyet Titan kontakt med moderskipet etter et dykk til vrakrestene av Titanic i Atlanterhavet.

Titanic ligger på 3800 meters dyp.

22. juni ble det bekreftet at Titan var funnet på havets bunn like ved Titanic. De fem menneskene om bord døde etter at undervannsfartøyet imploderte, deriblant OceanGate-sjef Stockton Rush.

TUR: På nettsidene til OceanGate ligger fremdeles all informasjon om turene ute. Foto: Skjemdump / TV 2

Selskapet OceanGate har i flere år drevet turisme ned til Titanic.

De har tatt 2,5 millioner norske kroner per passasjer, og ifølge deres nettsider har alle ekspedisjoner et forskningsformål i tillegg til å oppfylle deltakernes drøm om å få se Titanic med egne øyne.

Turer kansellert

Øverst på sine nettsider skriver OceanGate mandag at alle ekspedisjoner og turer er kansellert inntil videre.

– Jeg tror ikke OceanGate kommer til å kunne fortsette med slike ekspedisjoner etter denne tragedien. De har mistet sin daglige leder, i tillegg til at all tillit er borte. Jeg tror ikke de har en forretningsmodell lenger, rett og slett, sier professor Asgeir Sørensen ved Institutt for marin teknikk ved NTNU til TV 2.

Likevel ligger nettsiden urørt, og beskriver både hvordan turen til havets dyp, samt planene framover, opprinnelig var lagt opp.

Det ligger fremdeles ute tidsplan for turer, og det står at selskapet planlegger nye turer med Titan sommeren 2024. De har lagt opp til en tur både 12–20. juni og 21–29 juli.

Men ifølge professoren er det bare å glemme nye turer med OceanGate.

– Grunnen til at de fremdeles tilbyr turer på sin nettside er nok fordi selskapet fremdeles er i en sjokktilstand. Den er nok ikke oppdatert, sier han.

For den nette sum av 2,5 millioner kunne kundene hos OceanGate altså få et dykk til Titanic, overnatting underveis på turen, all nødvendig trening og utstyr, samt mat mens de var om bord.

Hele reisen varte åtte dager, med start i St. John´s i Canada, der deltakerne gikk om bord i moderskipet som skulle ta dem ut til dykkeområdet.

Turen var videre lagt opp på følgende vis:

Dag to på turen foregikk til sjøs, der deltakerne ble kjent med hverandre og crewet, samt fikk nødvendig opplæring.

Dag tre til syv var satt av til selve dykket, der fem og fem fikk hver sin dag hvor de dykker ned. De dagene deltakerne ikke dykket, kunne de bistå crewet med diverse oppgaver. Det beskrives som at «dager du ikke dykker, er minst like hektiske som de dagene du dykker.»

SKJERMDUMPER: Disse bildene viser beskrivelsen av turen, samt planlagte datoer for 2024, på OceanGate sine nettsider.

Dag åtte skulle dykkene være ferdige, og ferden gikk tilbake mot St. John´s, hvor reisen ble avsluttet.

– Sviktet på alt

TV 2 har sendt en henvendelse til OceanGate med spørsmål om fremtidsplaner. Den er foreløpig ikke besvart.

Hendelsen er under etterforskning av kanadisk politi.

Sørensen tror Titan-hendelsen betyr slutten for denne typen turer.

– Denne typen aktører bør ta læring av det som har skjedd. OceanGate sviktet på alle punkt, både når det gjelder sikkerhetsrutiner, selve konstruksjonen og designet. De var ikke i nærheten av det regimet som trengs for å utføre noe sånt, sier han.

Søndag kom The New York Times med nye avsløringer, der de hevder at de fleste dykkene med Titan ikke endte opp der de skulle.

– De fleste av turene endte ikke med utsikt over Titanic på nært hold. Flere «Titan»-oppdrag ble avbrutt enn de som ble gjennomført, skriver avisen, og legger til at det ofte skyldtes problemer med ubåten.

Det er lite som kan sammenlignes med Titanic-ekspedisjonen, sier professoren, da må man begynne å bevege seg ut i rommet.

– Jeg kan ikke komme på noen aktører eller ekspedisjoner som er sammenlignbare med det Ocean Gate har gjort her. Jeg forstår nysgjerrigheten og ønsket om å gjøre noe sånt, i hvert fall fra et forskningsperspektiv, men dette bør utføres av roboter, ikke mennesker, sier han.