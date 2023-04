Slik var dramaet i retten

MANHATTAN(TV2): En advarsel fra dommeren, Secret Service-agenter og et totalforbud mot bruk av elektronisk utstyr. TV2 var i salen da Donald Trump ble tiltalt i New York.

Litt før klokken halv tre lokal tid ankom en tydelig frustrert Donald Trump rettssalen på Manhattan. Uten håndjern, slik det var varslet på forhånd.

Sjelden har det vært et større politioppbud inne i en rettssal i New York. Det var seks politibetjenter på hver sin side av midtgangen som skjermet Trump i det han kom inn i salen, og neste like mange som sto vakt på hver sin side av salen.

POLITI: Det var et strengt vakthold da Trump møtte opp i rettssalen denne uken. Foto: POOL

Secret Service hadde også en tung tilstedeværelse, en klar påminnelse om at USA aldri har sett noe lignende som en eks-president som blir stilt for retten.

Fem fotografer fikk lov til å gå frem for å ta de få bildene av Trump som har gått verden rundt. Det var den ene håndsrekningen pressen hadde fått fra dommer Juan Merchan.

Beskjeden til TV2 og de andre fremmøtte journalistene for resten av rettsmøtet var klokkeklar: ingen kameraer, ingen laptoper og mobilen skulle være skrudd av. En journalist ble bedt om å legge sin Apple Watch i lommen.

For anledningen var hele 15. etasje i rettsbygningen stengt av, og flere av de ansatte var blitt sendt hjem.

Men selv fra 15. etasje kunne man høre ropene fra de høylytte demonstrantene som hadde møtt opp i parken tvers over gaten. Noen av dem var der for å støtte Trump, andre for å feire at han var blitt tiltalt.

DEMONSTRANTER: Både Trumps tilhengere og politiske motstandere hadde samlet seg utenfor domstolen på Manhattan på tirsdag. Foto: Mary Altaffer

Statsadvokat Alvin Bragg ankom nesten 20 minutter før Trump. På sin pressekonferanse etter rettsmøtet sa han at New York verken kan eller vil «normalisere kriminell atferd.» Men i rettssalen sa han ingenting. Han inntok sin plass på første rad og lot medarbeiderne lede an.

Bragg er under sterkt press, ikke bare fra Trump og hans tilhengere, men også fra flere Trump-kritikere som mener «hysj-pengesaken» ikke er alvorlig nok til å få Trump dømt.

Nekter straffeskyld

Under rettsmøtet ble det kjent at Trump er tiltalt på 34 punkter, deriblant for å «forfalske forretningsdokumenter.»

Statsadvokaten i New York beskylder Trump for å ha betalt pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar via sin daværende advokat Michael Cohen for at historien om deres utenomekteskapelige forhold ikke skulle bli offentlig før presidentvalget i 2016.

Trump skal ha betalt tilbake Michael Cohen i månedlige avdrag, som senere ble forsøkt skjult som advokatutgifter.

Dommer Juan Merchan spurte Trump hvordan han stilte seg til anklagene.

– Ikke skyldig, sa eks-presidenten.

Trump sa svært lite under rettsmøtet, og snakket heller ikke med pressen på vei inn eller ut av retten.

I forkant av tiltalen hadde Trump gått til angrep på statsadvokaten på sosiale medier. Han hadde blant annet varslet om «død og ødeleggelse» hvis han ble tiltalt og delt bilder av seg selv med et balltre ved siden av et bilde av Bragg.

Aktor ga dommeren kopier av Trumps utsagn, som han kalte «uansvarlige innlegg på sosiale medier.»

Trumps nyutnevnte advokat Todd Blanche tok sin klient i forsvar.

– Dette er et uttrykk for frustrasjon, sa han.

SOSIALE MEDIER: Donald Trump har kommet med flere utsagn mot statsadvokat Alvin Bragg på sosiale medier. Foto: BRENDAN MCDERMID

Blanche påpekte at statsadvokatens viktigste vitne, Michael Cohen, gjentatte ganger har uttalt seg til pressen om saken og at Trump både har ytringsfrihet og et ønske om å forsvare seg.

Men det imponerte ikke dommeren.

– Jeg tror problemet her har å gjøre med retorikken, sa Merchan.

Dommeren kom også med en advarsel til Trump.

– Jeg vil be om at alle involverte i saken avstår fra å komme med utsagn som kan hisse opp til vold, sa han, og ba samtidig aktor om å sørge for at deres vitner også roer ned ordbruken.

Så holdt han opp bunken med Trumps utsagn på sosiale medier som han hadde fått fra aktor.

– Hvis jeg får overlevert noe slikt igjen så vil jeg ta en nærmere kikk på det, sa han.

STATSADVOKAT: Alvin Bragg ble valgt som statsadvokat på Manhattan i 2021. Nå har han tatt ut tiltale mot eks-president Donald Trump. Foto: BRENDAN MCDERMID

Republikansk primærvalg

Aktor sa de ønsker at rettssaken mot Trump skal starte i januar 2024. Trumps advokater sa de vil trenge mer tid og ba om at rettssaken heller burde starte senere på våren.

Uansett hva dommeren kommer frem til så ser det ut som at en rettssak vil kollidere med det republikanske primærvalget der Trump er favoritt. Tiltalen ser faktisk ut til å ha styrket posisjonen hans i partiet, ifølge de siste målingene.

Etter en snau time var seansen ferdig og Trump forlot salen. Pressen ble beordret til å bli sittende igjen i noen minutter til. I det dørene ble åpnet og hele tiltalen ble kjent for omverdenen var Trump allerede i bilkortesjen på vei vekk fra rettshuset.

Kun timer senere sto han foran tv-kameraene på hjemstedet Mar-a-Lago i Florida og langet ut mot anklagene.

– Dette er en fornærmelse mot landet vårt. Og hele verden ler av oss, sa Trump.