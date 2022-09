Slik unngår russerne å bli sendt i krigen

Umiddelbart etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde delvis mobilisering av reservestyrkene, begynte russiske menn flukten ut av landet.

Unge menn flykter i hopetall for å forhindre å bli sendt ut som soldater.

Siden krigen startet skal 400.000 russere ha flyktet til Georgia, hvor TV 2s reporter Mariel Mellingen nå befinner seg.

Her får ikke russerne noen særlig varm velkomst, fordi 20 prosent av Georgia er okkupert av nettopp Russland. Mange er derfor misfornøyd med den nye bølgen av russere som kommer hit etter mobiliseringsordren.

Bar med visumordning

Trykket på grensen er enormt om dagen, fordi russere ikke trenger visum for å dra over grensen her. Men det er det mange som ønsker å endre.

DRA HJEM: Mange georgiere liker ikke at det kommer så mange russere til landet nå. Foto: Mariel Mellingen/TV 2

Bankene i Georgia krever at russere som vil åpne konto må skrive under på at de er mot Putin og politikken han fører, mens utesteder nekter å slippe inn russere.

TV 2 har blant annet besøkt en bar som har innført visumordning, noe flere i Georgia tar til orde for at hele landet bør gjøre.

Panikk, kaos og fortvilelse

Rundt 35.000 russere har per nå slått seg ned i Georgia, og ferske tall viser at det er opprettet 7.500 bedrifter av russere i Georgia siden krigen startet.

Russere TV 2 har snakket med i Georgia forteller om panikk, desperasjon, kaos og fortvilelse i hjemlandet.

De forteller om venner og bekjente som er livredde for å bli sendt i krigen. Og de som blir sendt av gårde er ikke forberedt eller trent til å kjempe i en krig.

LANGE KØER: Det er svært lange køer på grensen mellom Russland og Georgia av desperate russere som flykter fra landet. Foto: AFP

Fyllekjører for å slippe unna

Det betyr at de som har mulighet og penger forlater Russland nå, men det er det ikke alle som har.

Russiske menn diskuterer nå ulike måter for å ikke bli sendt ut i krigen. I ulike chattegrupper diskuteres det at man kan fyllekjøre og dermed bli sendt på tvungen rusrehabilitering. Det snakkes også om at man kan forsøke å bli innlagt på psykiatrisk avdeling for å slippe å bli innkalt.

Men russerne øyner nå et håp om at Putins mobiliseringsordre kan bli et vendepunkt i krigen.

Flere eksil-russerne TV 2 har snakket med sier at de håper at det som nå skjer med mobiliseringsorden kan bli et vendepunkt for krigen, Putin og Russland.

Dette fordi ordren ser ut til å være såpass upopulær blant den russiske befolkningen at de har et lite håp om at det kan kanskje føre til en endring for Russland framover.