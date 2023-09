Slik tror de terror-rømlingen lever utenfor fengselet

I rundt tre døgn har Daniel Khalife (21) vært på rømmen fra Wandsworth-fengselet i London.

Det har blitt gjort observasjoner, men Khalife er ennå ikke funnet.



21-åringen er siktet for å ha spionert for fiendtlige makter og for å ha planlagt falsk bombeterror. Nå er han altså på rømmen, og kan i teorien befinne seg «hvor som helst». Hvor lenge Khalife kan holde ut, er en annen sak, mener eksperter.

Mat, drikke og psyke

Dersom Khalife fremdeles oppholder seg i London, vil tilgangen på mat og drikke være 21-åringens minste problem, mener psykolog Sarita Robinson.

ETTERSØKT: En uoffisiell plakat hengt opp i London henspiller til westernfilmer, med bilde av etterlyste Daniel Abed Khalife. Dusøren er ikke reell. Foto: Foto: REUTERS/Anna Gordon

Forutsatt at rømlingen fremdeles er i London eller har reist til en annen stor by i England, vil drikkevann være lett å få tak i - ettersom gatekjøkken og offentlige fontener er mange.

Psykologen tror at psyken til den unge mannen er det som kan komme til å sette han ut av spill.

De psykiske utfordringene ved å være gjenstand for en landsomfattende klappjakt kan bli for store, spår hun overfor Sky News.

Adrenalinet kan avsløre

– Du kan overleve tre uker uten mat og tre dager uten vann. Men, han trenger dette for å holde hjernen i gang, sier psykolog Robinson.

Er kroppen tappet for næring, kan adrenalinet slå enda hardere ut og føre til at han gjør feil som avslører hvor han befinner seg, spår hun.

FENGSEL: Det er fra dette fengselet at Khalife har flyktet fra. Foto: Yui Mok / AP

– Psykologisk sett er dette litt av en utfordring. Det høye nivået adrenalin, å være på vakt hele tiden, og økningen i angst som følger med... Du kan være mer uforsiktig når du er stresset. En enkel glipp kan skje veldig lett, fortsetter psykologen.

Frykter vold

Til tross for at den unge fangen tidligere har blitt klassifisert som «lav risiko» for offentligheten, oppfordrer politiet om å holde seg unna og å være på vakt.

Psykolog Robinson mener en bør ha i bakhodet at 21-åringen sannsynligvis har et økt nivå av testosteron, noe som igjen kan øke tilbøyeligheten for vold.

– Frykt får folk til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort, sier Nick Yarris til Sky News. Han er dømt og senere frikjent for et drap han aldri begikk. Da Yarris sonet dommen sin, flyktet han fra fengsel og overlevde i 25 dager på flukt i USA.

– Jeg skadet folk da jeg rømte. Han er i en situasjon der han tror han kan bli skutt ned når som helst, så han står i fare for å skade noen i desperasjon.

Kledd i kokkeklær

Politiet mener at Khalife rømte fra fengselet ved å klamre seg fast til understellet på en leveringsbil onsdag. Bilen hadde levert matvarer til kjøkkenet i fengselen, hvor han også jobbet.

Politiet mener han er kledd i en kokkeuniform, som han skal ha hatt på seg da han flyktet fra fengselet.

KOKKEKLÆR: Politiet har frigitt bilder av klærne Khalife flyktet i onsdag. Foto: Politiet

Politiet har fått inn over 100 tips, og tilbyr over 260.000 kroner i dusør for informasjon som leder til en pågripelse av Daniel Khalife.

Tjenestemenn har tidligere uttalt at de tror flukten til 21-åringen sannsynligvis har vært planlagt. Om det kan være snakk om samarbeid med ansatte i fengselet eller andre innsatte, er et ubesvart spørsmål.

– Men å ha hjelp ville ha redusert angstnivået hans. Sosial støtte og trygghet vil kunne gjøre det vanskeligere for ham å feile. Det vil kunne gjøre det vanskeligere for politiet å finne ham, generelt fordi han vil ha flere alternativer, sier psykolog Robinson overfor mediehuset Sky News.