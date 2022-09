Slik svarer Durek på kreftspørsmålet i Tyrkia

Da Durek Verrett bodde i Tyrkia, fortalte han tyrkiske medier at han har reddet folk fra kreft, og vekket folk fra koma. Nå hevder han at han er feiltolket.

INTERVJUET: Sjaman Durek Verret og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Først drømte Sjaman Durek om grunnleggeren av den tyrkiske republikken, Atatürk.

En uke senere satt han på et fly til Istanbul. Dette ble starten på Durek Verretts nye liv i Tyrkia i 2014.

Det sier Verrett selv i et intervju med avisen Vatan i Tyrkia, hvor han skulle leve i flere år før han ble kjent i Norge.

– For farlig

– Alt startet da jeg så Atatürk i drømmen min. En ung og velutdannet mann med en hatt kom bort til meg. Han sa: «Du må reise til Tyrkia, fordi tyrkere har dype røtter. Du må minne dem på de røttene», fortalte Durek Verrett i 2016.

LEDER: Mustafa Kemal, også kalt Ataturk, grunnla det moderne verdslige Tyrkia. Her er Ataturk (t.v.) fotografert sammen med britiske kong Edward på kongens yacht i 1936. Foto: (NTB-arkivfoto)

Mustafa Kemal Atatürk grunnla den tyrkiske republikken etter første verdenskrig. Han ble hedret av den tyrkiske nasjonalforsamlingen med navnet Atatürk, Tyrkernes far, i 1934.

I intervjuet med den tyrkiske avisen fortsetter Verret å fortelle om drømmen sin.

«Jeg kan ikke reise til Tyrkia, fordi det er veldig farlig» sa jeg. Deretter fortsatte han «Nei, jeg vil bane vei». Så spurte jeg hvem han er. «Mitt navn er Kemal», svarte han og fortsatte:

«Du må minne tyrkere på deres styrke. Vi var veldig sterke, men vi har glemt våre styrker. Hvis tyrkere innser sine styrker, kommer Tyrkia til å bli verdens sentrum» sa han.

Tok en uke

Ifølge intervjuet fikk Sjaman Durek, to dager senere, en telefon fra en venninne. «Jeg så deg i drømmen min, du må komme hit», sa hun til Verrett.

En uke senere tok Verrett fly til Istanbul. Det forteller han som et svar på et spørsmål om hvorfor han skrev boken sin, Uyanış (Oppvåkning).

«Oppvåkning; en sjaman på tyrkisk jord» er en bok som Verrett skrev for Tyrkia.

I intervjuet forteller Durek videre at han bestemte seg for å skrive denne boken, fordi han hadde lyst til å oppfylle Atatürks ønske.

– Den indre stemmen sa til meg at jeg burde skrive en bok, fortsetter han.

Tyrkiske røtter

I intervjuet avslører Sjaman Durek at han har tyrkiske røtter.

– Jeg fikk vite at faren til søsteren min er tyrkisk. Moren min hadde et forhold med en tyrker for lenge siden, men hun hadde ikke sagt dette til oss. Dette fikk vi vite for noen måneder siden, sa Verrett den gang.

SAMMEN: Prinsesse Märtha og Durek Verrett holdte workshop i København i 2019. Foto: Lise Åserud

– Det var Gud

I 2014 svarte Sjaman Durek på spørsmål fra avisen Milliyet, på hvorfor han bestemte seg for å komme til Tyrkia.

– Jeg er her fordi Gud sa at jeg burde komme hit, svarte han.

På et spørsmål om hvorfor en person trenger en sjaman, svarte Verrett slik:

– Folk går til en sjaman når det er en blokkering i helbredelsessystemet deres, når de har problemer med helse, familie, mentale eller åndelige problemer. Sjamaner var de første forskerne, de første legene og de første terapeutene.

Kreft

Intervjuet fortsatte slik:

– Hvordan håndterer du helsesituasjoner?

– Vi snakker med personens sjel og finner ut av problemet. Vi forstår om pasienten ønsker å bli helbredet eller ikke. De kan være syke av å sette sin egen sjel gjennom en transformasjon. Noen blir kanskje ikke kurert fordi de vil at sjelen deres skal modnes.

– Andre lærer av det og blir bedre. Jeg hjelper dem gjennom lærdommen, men jeg er ikke healeren. En person helbreder seg selv, Gud helbreder personen.

– Er det alvorlige sykdommer som du har helbredet?

– Jeg har reddet folk fra kreft, og vekket folk fra koma.

Intervjuet fortsatte med følgende spørsmål:

– Hvorfor kan vi ikke snakke med vår egen sjel?

– Du kan snakke, men de fleste vil ikke høre hva du har å si. Konflikten kommer ut slik; du vil bli noe. Men Gud har en enklere og bedre plan for deg. For du er ikke vant til det, fordi du ikke føler at det er din mening, fordi du ikke er enig i det, du blokkerer dette og gjør dine egne ting.

Sjaman Durek Verret og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Når TV 2 tar kontakt med Durek Verrett om hans uttalelser i tyrkiske medier, er ordlyden en helt annen.

– Slik som jeg sa i intervjuet med Milliyet fra 2014, er jeg ikke en healer. En person helbreder seg selv, Gud helbreder personen, svarer Durek og fortsetter:

– Jeg ble stilt spørsmål om jeg har helbredet noen, og svarte at det er folk jeg har reddet fra kreft. Hva jeg mener med dette er ikke at jeg har helbredet folk fra kreft. Det betyr at jeg har hjulpet dem etter cellegiftbehandlingen, som for eksempel smertebehandling også videre.

– Feiltolket

Durek Verrett har fått kritikk i Norge for hans rolle som sjaman og hans meninger i den forbindelse. Blant annet vekket hans uttalelser om spirituell helbredelse og at «mange sexpartnere etterlater et avtrykk i kvinners vagina» sterke reaksjoner.

Durek Verrett mener flere av hans utsagn er feiltolket i Norge. En av dem er å kurere kreft.

I et intervju med TV 2 understreker Verrett at han ikke kan kurere kreft.

Verrett sier i et annet intervju med TV 2 at han opplever å ikke bli forstått i Norge, fordi det blir kulturkollisjon.

– Det kan aldri holdes noen form for samtale før vi i det minste anerkjenner at vi kommer fra to ulike spektre. To ulike kulturer som tenker på to ulike måter, sier Verrett til TV 2.