Slik skjedde den russiske «renselsen»: – Vi skal drepe

MASSEDRAP: Politiet jobber med å identifisere sivile som ble drept under den russiske okkupasjonen av Butsja.(AP Photo/Rodrigo Abd, File) Foto: Rodrigo Abd

Yablunska gate 144 var arnestedet for massakren som sjokkerte verden.

Klokken er 7:27 om morgenen 4. mars. Russiske soldater tar en hette over hodet på en ukrainsk mann og fører ham inn i sitt nye hovedkvarter.

Denne mannen omtales av de som etterforsker krigsforbrytelser som «case nummer 1».

CASE 1: Klokken 07:27 den 3. mars føres den første mannen inn i russernes nyetablerte hovedkvarter i Butsja Foto: Ukrainske myndigheter via AP

To minutter senere fanger videokameraer opp kneblet roping på gaten, og påfølgende kommando fra russerne: «Snakk! Snakk for helvete!»

Halvannen time senere viser overvåkingskamera at ni menn blitt ført inn i huset. Det var del av det som på de russiske soldatene i telefonsamtaler omtalte som «zachistka». – renselsen.

PÅGREPET: Russiske soldater fører ni menn til sitt nye hovedkvarter i Butsja 4. mars. Foto: Ukrainske mydigheter via AP

De ble alle torturert og drept.

Etter å ha feilet i å ta hovedstaden Kyiv, beleiret de russiske styrkene i stedet småbyer utenfor hovedstaden. Blant annet Butsja. I Yablunska etablerte russerne etter av sine hovedkvarter 3. mars.

Nyhetsbyrået AP har gått gjennom hundrevis av timer med overvåkingsbilder og opptak av telefonsamtaler som dokumenterer hva som skjedde de neste ukene.

I nesten fire uker herjet russerne i den okkuperte byen. Etter de trakk seg ut fant man flere hundre døde ukrainere. Foto: Rodrigo Abd

Mer enn 450 menn, kvinner og barn ble drept. Og drapene virker tilfeldige. Døde ble etterlatt i gatene, eller gravd ned i grunne massegraver. De fleste hadde tegn på en voldelig død, noen hadde blitt torturert.

En 3D-grafikk over byen viser omfanget på massedrapene.

Her blir det markert hvor man har funnet døde, basert på data fra Talionis Group - en ukrainsk etterforskningsgruppe:

En av dem som ble tatt 4. mars var 20 år gamle Dmytro Chaplyhin. Alle kalte ham Dima.

Russiske soldater tok seg inn hjemme hos ham og fant bilder av russiske tanks på telefonen hans. Dermed ble han anklaget for å dele informasjon med ukrainske myndigheter.

Bestemoren hans, Natalia Vlasenko, tryglet dem på sine knær om å la barnebarnet være.

DREPT: Dima (20) var en av de ni mennene som ble pågrepet av russere 4. mars. Foto: Vlasenko/AP

– Gud, jeg tryglet dem om å ikke røre ham. Men de pekte en rifle mot meg og sa at de kunne ta ham på den enkle måten, eller den vanskelige, forteller hun til AP.

Dima ville beskytte bestemoren, så han gikk med på å bli med russerne og forsikret bestemoren om at ville komme tilbake.

Det gjorde han aldri.

DYP SORG: En nabo trøster Natalia Vlasenko. I tillegg til å miste barnebarnet Dima, ble også ektemannen Pavlo drept av russerne. Foto: Vadim Ghirda

«Zachistka»-strategien var å nøytralisere ethvert forsøk på motstand og terrorisere sivile. De som ikke ble godkjent gjennom filtreringen, ble torturert og henrettet.

Spilte død

Taxisjåfør Ivan Skyba var en av ni menn som ble pågrepet 4. mars. De holdt vakt ved et ukrainsk kontrollpunkt da russerne kom, og gjemte seg i et hus like ved.

De russiske soldatene fant dem og tok både vaktene og huseieren med seg. Skyba forteller at de ble slått og torturert. En av de pågrepne snakket og ble spart, men resten ble tatt med rundt hushjørnet. Der lå det allerede ett lik.

SPILTE DØD: Ivan Skyba jobbet som frivillig ved en ukrainsk kontrollpost i krigens første dager da han ble tatt. Han ble torturert og forsøkt henrettet, men overlevde fordi han spilte død. Foto: Erika Kinetz

To soldater begynte å skyte. Skyba kjente en ilende smerte i siden, og falt ned. Han ble liggende og late som han var død.

– Jeg rørte meg ikke, for det hadde betydd at jeg hadde fått en kule i hodet, sier Skyba til AP.

Det viste seg at han var skutt gjennom magen. Skyba kom seg etter hvert unna, men ble pågrepet igjen hjemme hos seg selv. Han ble ikke gjenkjent, og russerne trodde da at han var en skadet sivil, og ga ham medisinsk hjelp.

Brutal general

Ukrainske etterforskere hevder de som sto bak volden i Yablunska 144 var soldater fra 76. luftbårne divisjon som ledes av general Sergei Tsjubarykin, og over han igjen, Alexander Tsjaiko.

BEFALET: Alexander Tsjaiko (til høyre) anses som den ansvarlige generalen for Butsja-massakren. Foto: AP

Tsjaiko er kjent for sin brutalitet da han var kommandant for tropper i Syria.

«Renselsen» fortsatte. Russiske soldater drepte an mass - ofte i fylla.

Etter de russiske styrkene trakk seg ut fra Butsja 31. mars, lå det igjen en rekke spor etter grusomhetene som var begått.

Ukrainsk politi fant nesten 40 lik langs Yablunska gate. Blant dem var Dima.

BAKBUNDET: Flere av likene ble funnet bakbundet som dette. Russiske soldater jaktet på personer som var ført opp på lister av den russiske etterretningstjenesten. Foto: Vadim Ghirda

Massadrapene var imidlertid begått over hele den lille byen.

Telefonbevis

Opptak av telefonsamtaler mellom russiske soldater og deres familier og venner hjemme, er også bevis på det som skjedde. Her innrømmer mange av dem det de har vært med på å drepe sivile.

Telefonsamtaleopptakene er verifisert av Dossier Center i London.

«Gjem våpnene fra meg. Jeg holder på å bli gal. Jeg har drept så mange sivile allerede», sier en russisk soldat til kona 21. mars.

En annen sier de har fått ordre om å skyte alle - også sivile.

De innbyggerne som ikke klarte å flykte, gjemte seg i kjellere og tilfluktsrom i over tre uker.

Det er funnet flere massegraver og åsteder for tortur i Ukraina. Det ligger et enormt arbeid i å grave opp, identifisere og etterforske skjebnen til de døde i massegravene i Butsja og Izium.

Russland hevder påstandene om massegraver i Izium er iscenesatt og løgn.