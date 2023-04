Slik skal russere mobiliseres til krigen: – Elektronisk Gulag

Russlands president Vladimir Putin signerte i forrige uke en lov som vil gjøre gjøre det langt enklere for myndighetene å mobilisere og innkalle vernepliktige. Dette er konsekvensene.

President Vladimir Putin under et møte med russiske mobiliserte soldater i oktober.

– Dette er en dødsdom for det man en gang kalte rettsstat, sier Russland-kjenner, Inna Sangadzhieva, fra Den norske Helsingforskomité.

Loven gjør det mulig å sende ut elektroniske innkallelser til fremtidige soldater. Den skal også gjøre det vanskeligere å unngå å bli innkalt.

Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité

– Hele loven dreier seg om å etablere en oversikt over alle menn mellom 18-64 år. Alle som kan mobiliseres. Oversikten inneholder persondata fra blant annet helsemyndigheter, banker og universiteter.

Den elektroniske mobiliseringen gjør det umulig å gjemme seg når vervekontorene tar kontakt.

– Tidligere måtte man få en vernepliktsinnkalling personlig. Nå trenger man ikke lenger levere denne fysisk, men den kan sendes per digipost. Etter syv dager er den gyldig uansett om du har åpnet brevet eller ikke, forklarer Sangadzhieva.

– Elektronisk Gulag

Hvis man uteblir 20 dager etter pålagt mobilisering, har myndighetene en rekke sanksjonsmuligheter.

Man kan for eksempel bli fratatt sertifikatet, nektet å ta opp lån, kjøpe eiendom eller reise utenlands.

Nærmere to millioner sovjetere døde i tvangsarbeidsleire under diktator Joseph Stalin i årene 1937–38. Disse arbeidsleirene ble kalt Gulag.

Sangadzhieva trekker parallellen og kaller den elektroniske mobiliseringen og straffen for å ikke møte opp for «elektronisk Gulag».

Denne bosetningen i Sibir var engang en Gulag - altså en fangeleir med tvangsarbeid.

Kilde til korrupsjon

Russland-eksperten påpeker at disse nye lovene på mange måter ikke gjelder for maktinnhaverne selv, eller deres barn.

– Dette åpner for massiv korrupsjon. Det vil være mange gråsoner man kan betale seg ut av, men dette gjelder bare de med midler. Vanlige russere slipper ikke unna.

Russland mobiliserte 300.000 menn i fjor for å styrke den såkalte militære spesialoperasjonen i Ukraina. Ukrainas forsvarsminister har uttalt at han mener det reelle tallet er nærmere 500.000.

Mobiliseringsordren førte til hundretusenvis av russiske menn flyttet utenlands for å unngå å bli innkalt til krigen i Ukraina.

Forenkling av mobiliseringen i Russland, gir president Vladimir Putin nye muligheter for rask og effektiv mobilisering.

– De vil få muligheten til å stoppe folk på grensen, da de kan koble registeret til grensekontrollen, uttalte oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2 fredag.

Signeringen satte i gang spekulasjoner om at myndighetene planla en større umiddelbar mobilisering, men dette avvises av oberst Andrej Biryukov i Den russiske hæren, skriver Reuters.

Maktapparatet strammer grepet i Russland.

Han hevder det ikke finnes planer om å innkalle flere enn de 147.000 som skal kalles inn til pliktig førstegangstjeneste denne våren.

Sangadzhieva mener det er vanskelig å vite hva Putin tenker å gjøre med den nye ordningen. Hun mener det meste vi ser i Russland i dag må ses i lys av at det er presidentvalg til neste år.

– Vil slite ut Vesten

– Jeg tenker at Putin ikke har noen plan - annet enn å bli sittende med makten. Han har ingen kritikere rundt seg, og ingen kritisk sans. Hans mål er bare å gjøre krigen så lang som mulig. Slite ut Vesten. Og kanskje også påvirke land som Kina og Tyrkia til å gjøre verden klar for en slags fredsavtale, sier Sangadzhieva.

Hun mener det er tre ting vi må observere framover:

1. Hvor mye vestlig hjelp får Ukraina?

2. Hvordan går det med russisk økonomi?

– Sanksjoner, inflasjon og vanlige russeres økonomi. Pengesekken er fremdeles veldig stor og fattige regioner loves masse penger hvis man er lojal - men hvor lenge vil det vare?

3. Hvor mye vil den russiske befolkning tåle?

– Russland er som en trykkoker som blir varmere for hver dag. Det kan eksplodere når som helst, utløses av hva som helst, hvor som helst, sier Sangadzhieva.

Høstens mobilisering forårsaket demonstrasjoner i Russland.

Hun påpeker at russere har frykt for regimet og at de har hatt det siden Stalins tid. Nå er det russiske samfunnet tilbake til tre pilarer: Vold, propaganda og økonomi.

– Det er ingen legitimitet lenger, sier hun.