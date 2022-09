Slik reagerer russerne på Putins mobilisering

For første gang nærmer krigen seg den russiske middelklassen. President Vladimir Putins kunngjøring om en delvis mobilisering innebærer at 300.000 reservister kan kalles inn til tjeneste.

Onsdag kveld er det demonstrasjoner i over 30 russiske byer. Så langt har nesten tusen personer blitt arrestert etter å ha trosset forbudet mot å demonstrere, melder Reuters.

– Jeg nekter å dø for Putin, roper en demonstrant i byen Novosibrisk, melder Reuters.

Sky News har en reporter i Moskva. Hun forteller til kanalen at politiet oppfører seg svært brutalt.

Det demonstreres mot Putins mobilseringsplaner i flere russiske byer onsdag kveld. Politiet har møtt mannsterke opp og mange blir arrestert. FOTO: Reuters

Det kommer meldinger om at politiet bruker vold, og at politi og sikkerhetsstyrker er overbelastet. Demonstrantene skysses bort i busser.

På gaten i Moskva tidligere i dag kom det imidlertid blandede reaksjoner på utviklingen.

BEKYMRET: Denis sier han ikke ønsker å forlate kone og barn i tilfelle innkalling til militæret. Foto: Reuters.

Bekymringer

– Man blir alltid bekymret i tider som dette. Man har kone og barn, og tenker på dem. Jeg ønsker ikke å forlate dem hvis noe skjer, sier Denis til Reuters.

Andre forsøker å ikke la bekymringen ta overhånd:

UNNGÅR TANKEN: Alexandr mener det beste er å la være å tenke på situasjonen. Foto: Reuters

– For å være ærlig, hvis du tenker på hele denne situasjonen... Man har det bedre hvis man ikke tenker på det. Hvis man tenker for mye på det og lar det trykke en ned, så kommer det ikke noe godt utav det, sier Alexandr.

UBEKYMRET: Anatoly er ikke med i reservestyrken og mener derfor at han ikke trenger bekymre seg. Foto: Reuters

Ingen av de intervjuede ønsker å få etternavnet sitt publisert.

– Jeg er ikke del av reservestyrken, så jeg bekymrer meg ikke over det, sier Anatoly.

Propagandaapparatet til russiske myndigheter er enormt. På nyhetssendingene får russerne høre at nazizter og rasister må bekjempes i Ukraina, og at det er Nato som er den aggressive part, og at atomtrusselen kommer fra vest.

TV 2 har snakket med russere som forteller at frykten er stor i befolkningen. De frykter atomkrig, og de frykter at nære og kjære må reise til krigen. Hva de uttaler offentlig er gjerne mer diskret.

DEMONSTRERER: Mange russere har deltatt på ulovlige demonstrasjoner i flere russiske byer onsdag. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER

Man kan straffes både med bøter og fengsel for å kritisere hæren, eller demonstrere mot Putin.

Selv om mange russere er motstandere mot krigen, og følger med opposisjonen gjennom andre kanaler, blir de aller fleste kun utsatt for narrative som Russiske myndigheter ønsker de skal få gjennom de statkontrollerte mediene.

Støtter krigen

STØTTER FOLKEAVSTEMNINGER: Tatiana mener det er en god løsning å holde folkeavstemning i Donetsk hvor hun har slekt. Foto: Reuters

Reuters møter også de som støtter krigen og mener det vil bli bedre for ukrainerne hvis de fire okkuperte fylkene blir del av Russland.

– Broren min bor i Ukraina, og opplever alt på nært hold. Jeg har slekt i flere byer i Donetsk. Jeg mener der er normalt å holde en slik folkeavstemning, sier Tatiana.

LOGISK: Alexandr mener det er logisk at de okkuperte områdene vil bli russiske. Foto: Reuters

– Jeg mener det er på overtid. Folk orker ikke å leve med bombarde-mentene lenger. De vil leve med verdighet. Det er grunnen til at de vil bli reddet ved å innlemmes i Russland. Det er logisk, sier Alexandr.

Fordømmes

Folkeavstemningene er ikke legitime, og fordømmes av vestlige land.

Agendaen bak disse folkeavstemningene er å innlemme de okkuperte delene av fylkene i Russland, for så å kunne hevde at Ukraina angriper Russland, og dermed ha ha intern politisk legitimitet for å sende ned de nyrekrutterte reservestyrkene.

Befolkningene i de fire ukrainske fylkene Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja er drevet på flukt. De som har blitt igjen har levd under okkupasjon, vold og trusler - eller de er separatister som allerede har mottatt russiske pass.

Det kan også erklæres formell krig - og ikke bare en «militær spesialoperasjon», som nå. Det vil gi de russiske styrkene mer fleksibilitet, men vil også øke motstanden i det russiske folket.

Navalnyj raser

Fremdeles står den fengslede opposisjonspolitikeren og regimekritikeren Aleksej Navalnyj sterkt hos mange russere. Han sier i en video fra fengselscellen at den varslede «delvise mobiliseringen» i Russland vil føre til enorm tragedie.

– Dette vil føre til enorm tragedie, til en enorm mengde dødsfall. For å beholde sin personlige makt invaderte Putin et naboland, drepte folkene der og sender nå en enorm mengde russiske borgere inn i denne krigen, sa Navalnyj i en video fra fengselet.

LANGER UT: Navalnyj uttaler seg om mobiliseringen i en video fra cellen sin. Foto: Skjermdump via Reuters

Den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, sier mobiliseringen dreier seg om folk med militær erfaring, eller ekspertise som hæren trenger. Han avviser at studenter og unge vernepliktige nå vil bli sendt i krigen.

Vladimir Putins delvise mobilisering viser tydelig at de russiske styrkene mangler soldater, ifølge både forskere og vestlige politikere.

De russiske styrkene er under hardt press i Ukraina, og dette siste utspillet tolkes av mange som en desperat handling.

Eksperter sår tvil om hvor enkelt det blir å samle 300.000 reservister, og vedtaket kommer trolig til å skape politisk motstand, når sønner, ektemenn og brødre blir kommandert ut i krig.