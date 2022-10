Slik reagerer britiske medier på et varslet Boris-comeback

Boris' støttespillere anklages for løgn når de sier at den tidligere statsministeren har nok støtte til å stille til partiledervalg.

LEDERKAMP: Rishi Sunak og Boris Johnson under en debatt i mars i år. Montasje: AFP Foto: Alberto Pezzali og Ben Stanstall/ AFP

Lørdag hastet tidligere statsminister Boris Johnson hjem fra ferie i Karibia sammen med familien. Trolig får å rekke hjem i tide til å skaffe seg nok støtte forut for det kommende partiledervalget denne uka.

En kandidat må ha støtte fra minst 100 konservative parlamentarikere for å få lov til å stille, og dette må være klart innen mandag.

Så langt er det bekreftet at Rishi Sunak, som tapte lederkampen mot Liz Truss for bare halvannen måned siden, har fått nok stemmer til å delta.

Han kunngjør at han stiller som kandidat til å bli ny toryleder og britisk statsminister

Beskyldes for løgn

Lørdag meldte både BBC, Sky News og flere andre medier at også Boris Johnson hadde disse 100 nødvendige stemmene.

Søndag er ikke like mange sikre på dette.

Avisen The Mirror beskylder sågar teamet rundt Boris Johnson for å lyge om at de har den nødvendige støtten.

«Sludder», «bare søppel» og «åpenbart tøv» skrev den britiske rikskringkastingens politiske redaktør, Chris Mason, om den angivelige støtten til Johnson lørdag ettermiddag.

127 torymedlemmer har offentlig gått ut og støttet Rishi Sunak, mens «bare» 53 har gått ut med sin støtte til Johnson offentlig.

– En splittende kandidat

Det kan imidlertid være mange strategiske grunner til at medlemmer ikke vil gå ut offentlig med sin støtte til den tidligere statsminsteren.

– Det er mange i medlemsmassen som støtter Boris Johnson, men han er også en splittende kandidat, og som mange av avisene skriver i dag, er det som om de går tilbake i tid, og at det vil være en katastrofe for partiet, sier storbritanniaekspert, Erik Mustad, til TV 2.

– Det vil splitte partiet enda mer enn det er splittet nå, sier han.

«Døden for partiet»

Avisen The Observer skriver at Johnsons comeback kan bety «døden for partiet».

– Det er nok mange i Det konservative partiet som er enig i det, sier Mustad.

The Mirror siterer Labour-lederen på at «Toryene ikke engang klarer å styre seg selv». Keir Starmer har gått kraftig ut og krevd nyvalg.

– Boris Johson vil være en garantert katastrofe, sier Nord-Irland-ministeren Steve Baker som tidligere alltid har støttet Johnson. Nå stiller han seg bak Sunak.

Det konservative partiet har 357 parlamentarikere i Underhuset. Så langt støtter 127 Sunak, 53 Johnson og 23 Penny Mordaunt.

Penny Mordaunt er parlamentarisk leder for toryene, og hun ble oppfattet som en potensiell lederkandidat da hun uttalte seg på statsminister Liz Truss sine vegne i parlamentet mens Truss oppsiktsvekkende kom en time for sent til sin egen grilling.

Ennå er det 154 som ikke har tonet flagg, ifølge Sky News.

Kanalens politiske korrespondent, Ali Fortescue, mener hun ser tegn til at konservative parlamentsmedlemmer samler seg for å hindre Johnsons returmuligheter.

Ifølge britiske medier har Johnson overfor politiske allierte ytret et klart ønske om å gjeninnta partilederrollen og dermed statsministerkontoret i London.

Sunak og Johnson møttes i London lørdag for å diskutere lederspørsmålet i Det konservative partiet, ifølge britiske medier. Hva de har diskutert er imidlertid ukjent.

Kort prosess

Liz Truss trakk seg som statsminister etter kun seks uker i lederstolen, og en ydmykende erfaring rikere.

Det konservative partiets 1922-komité, som organiserer ledervalget, har satt strenge regler for det som skal bli en kort prosess. Fristen for å nominere kandidater er klokken 14 mandag.

Hvem som går av med seieren, skal deretter avgjøres av partimedlemmene i en nettbasert avstemning i løpet av uken.

Planen er å presentere den nye lederen fredag 28. oktober.

Ved forrige korsvei, da valget sto mellom Sunak og Truss, var det som kjent Sunak som trakk det korteste strået. Hvis situasjonen er slik det rapporteres lørdag, kan det hende at slaget neste uke står mellom Sunak og Johnson.