Slik reagerer britene på skandale-dokumentaren

I de tre siste episodene går paret lenger i å trekke inn medlemmer av kongefamilien som del av problemet som gjorde at de til slutt trakk seg ut av sine kongelige plikter og flyttet til USA.

De trekker fram lekkede historier, løgn og høylytt krangling med storebror og kronarving William. Harry anklager også avisen Daily Mail for en spontanabort Meghan hadde.

TV 2s kongehusekspert og historiker, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, påpeker at anklagene mangler substans.

Kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud Hansen, kommenterer dokumentaren (Harry og Meghan) på Netflix om det britiske kongehuset. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Noe av problemet er at det mangler kjøtt på beinet. Vi får høre at «han skrek til meg», men hva skrek han? De hevder at «de løy», men hva løy de om?, sier Schulsrud-Hansen, til TV 2.

Han mener angrepet på kongehuset kan styrke den eldgamle institusjonen i det lange løp.

Se Schulsrud-Hansens analyse øverst i saken.

– Tjener penger på bekostning av familien

Mens noen mener avdøde prinsesse Diana ville vært stolt av sønnen som tar til motmæle mot måten han og Meghan har vært behandlet på, er folk på gaten i London hovedsakelig negative til dokumentaren.

Julian Michalski er svært kritisk til dokumentaren og mener det er et rent PR-stunt.

– Jeg synes det er skammelig og et PR-stunt. Han burde hatt mer respekt for familien sin. Hvis han ville gå burde han gått stille, sier ingeniør Julian Michalski til Reuters.

En universitetsprofessor er enig.

– Jeg beklager, men jeg ser bare på dette som en måte å tjene penger på. Og det på bekostning av familien, sier Serena Sohrab.

Serena Sohrab mener prinsen og hertuginnen tjener penger på familiens bekostnikng. Foto: Reuters

– Storm i et vannglass

Andre er mindre interessert og forventer at dette, som alle tidligere skandaler, vil blåse fort over.

– Jeg tror ikke dette har noen betydning for monarkiet. De er langt unna og har tatt avstand til monarkiet, så dette vil ikke ha noen innvirkning på kongehuset, sier den pensjonerte smykkehandleren, Michael Wellington (73).

– Det er storm i et vannglass, sier teknologidirektør Tarek Hilal (45).

Urja Lakhani er usikker på om hun vil se de tre siste episodene.

En filosofistudent sier hun er usikker på om hun orker å se de tre siste episodene.

– Det ser ikke bra ut for kongehuset etter dronningens død. Men jeg er ikke så interessert i å høre om dynamikken mellom Harry og William, sier Urja Lakhani (25).

Ingen kommentar fra de kongelige

Kongehuset er, som alltid. taus om anklagene. Kong Charles fortsetter sitt planlagte program og onsdag skal han og flere familiemedlemmer til Westminster Abbey for å overvære en julekonsert.

Ifølge britiske medier kommer ikke kongen til å se serien der hans yngste sønn hevder at medlemmer av kongefamilien var opprørt og sjalu over Meghans popularitet.

Paret mener Meghan ble «matet til ulvene» blant annet fordi hun gjorde en bedre jobb enn de som var født til å gjøre den.

– Smertefullt for Charles

Britiske kongehuseksperter mener dokumentaren er ødeleggende for monarkiet, og trolig også smertefullt for kong Charles.

– Det er tragisk at forholdet mellom brødrene har blitt så skadelidende. De pleide å være så nær hverandre, sier forfatteren som skrev boken om prinsenes mor, Diana, Claudia Joseph, til Reuters.

Hun tror imidlertid at folk ikke kommer til å forandre mening om Harry og Meghan.

– De som likte dem før vil fremdeles like dem, og de som var kritiske før, vil fremdeles være kritiske, sier hun