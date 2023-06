Slik overlevde barna

40 dager etter at flyet styrtet, ble fire barn funnet i live i jungelen i Colombia natt til lørdag. Deres kunnskap om jungelen gjorde at de klarte å overleve.

Et fly styrtet i Colombia 1. mai. Tre voksne ble funnet omkommet, deriblant flygeren og barnas mor, men ingen av de fire barna ble funnet i eller ved vraket.

Barna har vandret i jungelen i over en måned alene.

Overlevde på mel og vann

De fire barna skal ha spist tre kilo med et grovt kassavamel, ifølge talsperson, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

– Flere dager etter krasjet spiste de melet som de hadde båret på, men de gikk tom for mat og bestemte seg for å se etter et sted de kunne holde seg i live, sier Suárez.



De var underernærte da de ble funnet.

– De var underernærte, men ved full bevissthet da vi fant dem, sier han.

OVERLEVDE: Barna overlevde en flystyrt og 40 dager alene i jungelen. Foto: Colombia's Armed Force Press Office via AP

Familiebakgrunn var avgjørende

– Med deres urbefolkningsbakgrunn hadde de en viss immunitet mot sykdommer i jungelen, i tillegg til å ha kunnskap om selve jungelen, sier Suárez.

– De visste hva de skulle spise og hva de ikke skulle spise, i tillegg til å finne vann som holdt dem i live, noe som ikke ville vært mulig dersom de ikke var vant til den typen omgivelser, forteller han videre.



HELSESJEKK: Medlemmer av den colombianske hæren som sjekker et av de fire barna. Foto: PRENSA PRESIDENCIAL/ Colombian Presidency / AFP

De fire barna, 13 år gamle Lesly Jacobombaire Mucutuy, 9 år gamle Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 4 år gamle Tien Ranoque Mucutuy og 1 år gamle Cristin Ranoque Mucutuy som feiret sin første bursdag i jungelen, er for tiden på et militærsykehus i den colombianske hovedstaden Bogotá.

Etter de ble funnet på lørdag ble de fraktet til hovedstaden, med luftambulanse fløyet av det colombianske luftforsvaret.

Foreløpige medisinske rapporter sier at barna er dehydrerte og fortsatt ikke kan spise mat, men er friske og utenfor fare.

SYKEHUS: Presidenten Gustavo Petro hilser på en sykepleier mens han besøker de fire barna på sykehus. Foto: PRENSA PRESIDENCIAL/Colombian Presidency/AFP

– Det som kreves nå er å stabilisere helsetilstanden deres, sa den colombianske forsvarsministeren Ivan Velasquez til journalister som var samlet utenfor sykehuset.



De ble funnet i et område uten store trær.



En firbeint hjelper ble helt

Den belgiske gjeterhunden ved navn Wilson, som tilhørte spesialstyrkene, er nå savnet.

Hunden kan ha blitt avgjørende for å finne de fire barna.



BEHANDLING: En av barna som for tiden får behandling på sykehus. Foto: COLOMBIAN PRESIDENCY/Reuters

Hunden hadde forsvunnet 18. mai, ifølge Suárez.

– Barna fortalte oss at de tilbrakte tre eller fire dager med Wilson og at de syns han var ganske mager, la han til.

Hunden etterlot seg spor som til slutt gjorde at letemannskapene fant barna, men hunden har ikke kommet tilbake.



BESTEFAR: Bestefaren til barna er lykkelig over at barnebarna er i live. Foto: LUISA GONZALEZ/Reuters

Omfattende redningsarbeid

Letemannskap og familiemedlemmer av barna hadde alltid håp om at barna var i live.



Colombias luftvåpen kastet rundt 10 000 flygeblader på spansk og på et urbefolkningsspråk fra helikoptre som instruerte barna hvordan de skulle overleve.



Redningsarbeidere slapp også rundt 100 pakker som inneholdt mat og vann, ned i ulike områder av jungelen.

Flyet var av typen Cessna C206. Piloten sendte nødmelding om motorproblemer før flyet styrtet.

Barna er fra urbefolkningsgruppen Huitoto, som er kjent for å leve i pakt med naturen.