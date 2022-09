Slik oppstod Irans moralpoliti: – Kvinners rettigheter ble reversert

Fredag 16. september døde 22 år gamle Mahsa Amini. Den unge kvinnen hadde blitt arrestert av iransk moralpoliti etter et familiebesøk i landet.

Årsaken til arrestasjonen var brudd på landets regler for hvordan hijab skal brukes, og Aminis familie fikk beskjed om at hun skulle løslates etter å ha fått opplæring i korrekt bruk av plagget.

Men 22-åringen ble aldri løslatt.

DØDE: Masah Amini døde etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti. Folk over hele verden har tatt til gatene for å protestere mot hendelsen. Foto: Stephanie Keith / Getty Images / AFP

I stedet ble hun fraktet til sykehus i koma, med brudd og blødninger i hodet, som tydet på harde slag. Det skriver The Guardian.

Hendelsen har utløst massedemonstrasjoner i Iran, og flere kvinner har klippet håret og tatt av seg hijaben i protest.

PROTEST: En iransk flyktning i Hellas klipper av seg håret under en demonstrasjon i Athen etter Mahsa Aminis død. Foto: Louisa Goulimaki / AFP

– Handler om frivillig valg

Flere titalls personer har dødd i demonstrasjonene mot det iranske moralpolitiet, og flere hundre er skadd – og det er ikke første gang iranerne demonstrerer for frihet og likestilling.

– Dette er noe deler av den iranske befolkningen har jobbet målrettet for i lang, lang tid, forteller professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Marianne Hafnor Bøe.

KONTROLL: Professor i religionsvitenskap, Marianne Hafnor Bøe, forteller at moralpolitiet i Iran sørger for kontroll av innbyggernes klesplagg og oppførsel. Foto: Privat

Hun forsker blant annet på kjønn, religion, feminisme og Islam, og har fulgt situasjonen i Iran tett.

– Protestene handler ikke om å være for eller imot islam eller hijab, det handler om at det å bruke hijab skal være et frivillig valg, forklarer Bøe.

Trange jeans, sminke og hårgelé

I Iran er det det såkalte moralpolitiet som skal sørge for at folk går anstendig kledd. Styrkene har som formål å kontrollere hvordan befolkningen kler seg og å «beskytte» mot vestlig påvirkning.

– De kontrollerer hvor mye hår som vises, hvor trang kåpe kvinnene går med og hvor mye sminke de har på seg, forteller Bøe.

Men det er ikke bare kvinner som sjekkes av moralpolitiet. Også unge menn utsettes for kontroller, og moralpolitiet ser om de for eksempel har for trange jeans eller bruker for mye hårgelé.

KONTROLL: En iransk kvinne kledd i sterke farger må fremvise ID-papirer under en kontroll av moralpolitiet i Teheran i 2008. Foto: Reuters / Stringer

Det sjekkes også hvem som omgås hvem, og at anstendig moralsk oppførsel blir opprettholdt.

– De kan ha jevnlige kontroller i bygatene hvor de stopper folk, og ofte gir de korreks. De kan også gi bøter, og i ytterste konsekvens kan man få fengselsstraff, forteller Bøe.

Fysiske avstraffelser og vold er imidlertid ikke blant de offisielle straffereaksjonene i den iranske straffeloven, som det antas at Mahsa Amini ble utsatt for.

– Men så vet vi at politiet likevel kan ha stått bak den typen behandling, selv om det ikke egentlig er en del av oppdraget, sier professoren.

Støttet revolusjonen

Moralpolitiets regler i Iran har imidlertid ikke alltid eksistert. Før den iranske revolusjonen i 1979, da ayatollah Khomeini kom til makten, fantes ingen kleskoder.

Før maktskiftet var det stor misnøye i samfunnet, og shahen av Iran, som styrte landet på den tiden, ble beskyldt for menneskerettighetsbrudd.

POPGRUPPE: En iransk popgruppe i 1974, fem år før revolusjonen. Foto: Wikimedia Commons

– Det kulminerte i det som kalles den iranske revolusjonen, som resulterte i opprettelsen av den islamske republikken i 1979, forteller Bøe.

Professoren har snakket med flere iranske kvinner som støttet revolusjonen, før de skjønte omfanget og hva det ville innebære.

FØR REVOLUSJONEN: Kvinnelige, iranske parliamentsmedlemmer på 70-tallet. Foto: Wikimedia Commons

– Det var spesielt kvinner som opplevde at endringene rammet dem i særlig stor grad. Mange av rettighetene kvinner hadde fått de siste ti årene før, ble reversert, sier Bøe.

Plutselig hadde ikke lenger kvinner grunnleggende rett til å ta ut skilsmisse. Kvinner mistet muligheten til å ta flere ulike typer arbeid, og ekteskapsalderen for jenter ble sunket til ni år.

1970: Gatelangs i Iran, ni år før revolusjonen. Foto: Roy Essoyan / AP

Senere ble det også innført påbud om bruk av hijab.

– Kvinner var nok de som opplevde i størst grad at innføringen av en islamske republikken endret livene deres, forteller professoren.

I EKSIL: Den iranske artisten Nooshafarin dro til California i eksil etter den iranske revolusjonen i 1979. Foto: Wikimedia Commons

Én ting er annerledes

Også i 2009 var det voldsomme demonstrasjoner i Iran, og folk tok til gatene i demokratiprotester.

– Det som skjedde da var at de ble møtt med en brutalitet fra iranske styresmakter, som slo ned på alle protester. Aktivistene som var involvert ble enten fengslet eller gikk i eksil, sier Bøe.

OTTAWA: Det har i flere dager pågått store protester over hele verden. Her fra Ottawa i Canada. Foto: Justin Tang / The Canadian Press

Bøe understreker at iranske styresmakter tidligere har vist at de slår hardt ned på slike protester, og at det godt kan skje nå også.

Men én ting er annerledes nå.

– Det er første gang påbudet om bruk av hijab tenner gnisten i de store protestene, så det er nytt, forteller hun.