Slik ønsker Putin å ta kontroll

Russlands krigføring mot Ukraina har ført til en intern konflikt i Russland. Nå ønsker Putin å sette et endelig punktum for Wagner-gruppen.

– Vi må gjøre det så raskt som mulig, sier Russlands president Vladimir Putin, ifølge den russiske nettavisen Meduza.

Det han snakker om er planen om å få kontroll over den pågående konflikten mellom Wagner og landets forsvarsdepartement.

Forsvarsdepartementet i Russland vil nå at private militære grupper inngår en kontrakt med dem innen 1. juli.

KONFLIKT: Russlands president Vladimir Putin hat tatt side i den pågående konflikten mellom Wagner og forsvarsministeren. Foto: Mikhail Klimentyev

– Dette er den eneste måten å sikre sosiale garantier for leiesoldater. Hvis ikke de private har en kontrakt med staten, har de heller ingen form for juridiske sosiale garantier, sier Putin, ifølge Meduza.

Wagner er Russlands største leiesoldat gruppe. Ifølge Wagner-sjefen, Jevgenij Prigozjin, er det uaktuelt å inngå en avtale med forsvarsdepartementet.

Nytt nivå i konflikten



Dette er et nytt nivå i konflikten mellom Wagner og den russiske forsvarsledelsen.

Det sier Russland-kjenner Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité.

– Det vi har sett i det siste er at forsvarsdepartementet forsøker å ta over en del av rollen som Wagner har fått, sier Sangadzhieva.

RUSSLAND KJENNER: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Uttaler seg om Putin og hans innerste krets. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Til TV 2 forklarer Sangadzhieva hvorfor det er konflikt mellom Wagner og landets forsvarsdepartementet.

– Wagner er en privat militær gruppe, og det er i prinsippet forbudt i Russland. De har fått en stor rolle i krigen og det er det flere grunner til, forteller hun.

– Russland trengte Wagner

Krigen gikk ikke etter planen i begynnelsen da russere ikke ønsket å ta del i konflikten. Russland trengte flere profesjonelle soldater, det hadde Wagner-gruppen.

– Wagner tok på seg denne rollen og deltok i krigen. Formelt ble dette sett på som problematisk for forsvarsdepartementet, fordi de måtte forholde seg til en gruppe som per definisjon er illegal, sier Sangadzhieva.

Ifølge Sangadzhieva er rekrutteringen av innsatte i fengsler en av flere grunner til konflikten. Forsvaret slet med mobiliseringen, mens rekrutteringen til Wagner-gruppen fungerte bedre. De rekrutterte med trusler, tvang og fysisk vold.

– I praksis betød det at monopol på «legitimert vold» ble delegert til en privat gruppe. Dette måtte det russiske forsvaret gjøre noe med gjennom å ta over denne funksjonen.

Prigozjin er ikke fornøyd med å ha blitt fratatt denne rekrutteringsmuligheten, ifølge Sangadzhieva.

– Prigozjin ønsket ikke å bli fratatt denne retten uten kamp. Han påstår at de var først og best, mens forsvarsdepartementet ikke fungerte som det skulle, sier hun.

Fakta om Wagner-gruppen: * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Eksperter TV 2 har snakket med mener det er snakk om at 40.000 innsatte er rekruttert fra russiske fengsler alene. * Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. * USA har erklært Wagner-gruppen for en kriminell organisasjon.

– Militærkupp



Sangadzhieva mener at Wagner-sjefen ønsker å påvirke i krigen og beholde den selvstendige rollen.

– Etter krigen har Wagner-sjefen begynt å fremstille seg mer som militær konkurrent til forsvarsdepartementet. I tillegg har han uttalt seg negativt om forsvarsministeren. Dette ble akseptert fordi Putin trengte Prigozjin. Hans styrke er hans måte å håndtere ting på en voldelig måte, sier hun og fortsetter:

– Putins måte å styre maktsystemet på har vært å balansere ulike grupperinger, legale og illegale. Det er for stor risiko å gi makt og legitimitet til kun en gruppe, for da kan de overta hele makten ved for eksempel et militærkupp.

– Det tror jeg er grunnen til hvorfor Prigozjin og andre grupperinger har blitt en motvekt til forsvarsdepartementet, sier hun.



– Trenger fortsatt kanonføder

Nå har Putin tatt side med forsvarsministeren. Likevel setter ikke dette et punktum for Wagner-gruppen i Russland, fordi krigen ikke har tatt slutt, ifølge Sangadzhieva.

KOKK: Jevgenij Prigozjin er russisk oligark som tidligere var Putins catering-sjef, og fikk dermed tilnavnet «Putins kokk». Foto: Misha Japaridze

– Det er litt vanskelig å si noe om hva fremtiden bringer, men det virker som at staten ønsker å få Wagner til å bli en del av staten, fordi det fortsatt er mangel på soldater, mangel på kanonføde i krigen, sier hun og legger til:

– Prigozjin er et slags maskineri og de produserer soldater fortere så lenge det finnes penger.

– De jævlene



Wagner sjefen, Prigozjin, har kritisert det russiske forsvarsdepartementet offentlig flere ganger.

Spesielt i de første månedene av 2023, anklaget han flere ganger forsvarsdepartementet for å nekte å sende ammunisjon til Wagner gruppen i Ukraina.



I en video skriker og anklager Wagner-sjefen russiske myndigheter.

– Nå hør her! De jævlene gir oss ikke ammunisjon. Vi har lite ammunisjon, sier han.