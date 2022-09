Slik markerer verdens aviser dronningens dødsfall

Det er ingen tvil om hvilken sak som preger forsidene på verdens aviser fredag, første dag etter dronning Elizabeths død.

I aviser verden over er det dødsfallet som preger forsidene.

De britiske avisene Daily Star, Mirror, Financial Times og The Times er blant dem som kjører et stort bilde av dronningen på forsiden.

Teksten som preger forsidene varierer.

Daily Star skriver «You did your duty, Ma´am», altså «du har gjort din plikt, frue » .

SVART-HVITT: Daily Express bruker et bilde i svart-hvitt av dronningen på forsiden, med teksten "vår kjære dronning er død" Foto: Faksimile

The Mirror skriver bare «Thank you.»

Den første amerikanske avisen ut var Times. De har et bilde av en stående dronning Elizabeth som strekker seg over hele forsiden.

Også her hjemme har Aftenpostens forside et stort bilde av dronningen på forsiden.

HJERTEKNUST: "Våre hjerter er knust" skriver Daily Mail. De har valgt å bruke et bilde av en langt yngre dronning Elizabeth på sin forside fredag. Foto: Faksimile

Dronning Elizabeth døde torsdag, etter å ha sittet som regjerende monark i over 70 år. Hun er den monarken i Storbritannias historie som har sittet lengst.

DRONNINGEN: Med tittelen "Dronningen" og årene hun levde, 1926-2022, har amerikanske Times viet hele forsiden til dronning Elizabeth. Foto: Faksimile

Tross debatt om kongehuset og skandaler innad i familien, var dronningen populær til det siste.

Det viser også avisforsidene denne fredagen.