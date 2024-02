Slik kan Taylor Swift påvirke det amerikanske valget

VIKTIG STEMME: Taylor Swift på scenen under hennes «Eras Tour», her i Arlington, Texas, i mars i fjor. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Hun er et globalt fenomen. Dollarmilliardær. I byene der hun spiller konsert, får økonomien en solid boost. Hun ble kåret til «Person of the Year» av Time Magazine i fjor.

Superstjernen Taylor Swift trenger ingen videre introduksjon.

The New York Times meldte mandag at Swift er den stjernen Biden-kampanjen mest ønsker seg støtte fra.

Swift har ikke gått offentlig ut og gitt sin støtte til Biden i forkant av presidentvalget, slik hun gjorde i 2020. Dersom hun skulle ende med å støtte Demokratene, står Donald Trumps allierte klare til å erklære «hellig krig» mot superstjernen.

Det skriver Rolling Stone, som også har snakket med kilder som hevder at Donald Trump privat har påstått at han er «mer populær» enn Swift og at han har mer lojale fans enn henne.

SUPERPAR: Taylor Swift sammen med kjæresten Travis Kelce. Foto: PATRICK SMITH/GETTY IMAGES

Konspirasjonsteoriene om artisten, og særlig forholdet til fotballkjæresten Travis Kelce, florerer allerede blant Trumps «Make America Great Again» (MAGA)-tilhengere.

Fox News-programleder Jesse Waters har anklaget Swift for å være en «psyop» - en «psykologisk operasjon» med mål om å påvirke befolkningen.

En av hans kolleger i Fox News, Jeanine Pirro, ga Swift følgende beskjed: «Hold deg unna politikk - vi vil ikke se deg der!»

Judge Jeanine Pirro on Taylor Swift: "So don’t get involved, don’t get involved in politics! We don’t want to see you there!" pic.twitter.com/oXlbTLesiq — Justin Baragona (@justinbaragona) January 29, 2024

Viktig velgergruppe

TV 2s USA-kommentator, Eirik Bergesen, tror ikke angrepene på Swift vil slå positivt ut for Trump og hans støttespillere.

– Det at de har gått så langt, tror jeg er veldig uheldig, for dette vil føre til reaksjoner blant fansen hennes, sier Bergesen.



– Jeg tror dette kan slå veldig hardt tilbake på dem selv.

En kartlegging fra selskapet Morning Consult har sett nærmere på demografien blant Swifts fanskare, såkalte «Swifties». Disse består i første rekke av hvite kvinner, mange fra millenniumsgenerasjonen, ifølge selskapet.

DEDIKERT: Taylor Swift-fansen, også kjent som Swifties, er svært lojale til sitt store idol. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Dette er en attraktiv velgergruppe, både for Demokratene og Republikanerne.

– Trump er helt avhengig av å utvide basen sin utover MAGA. Det er det som vil gjøre at han vinner. Han tapte jo sist valg, og må antageligvis få flere stemmer enn da om han skal greie å vinne igjen, sier Bergesen.

Han peker på at selv om Trump-basen har vist seg svært lojal over tid, har Taylor Swift, om mulig, en enda mer lojal fanbase i de såkalte «swiftiene».

Et eksempel på det så man i september i fjor. På sin Instagram-profil oppfordret Swift sine 272 millioner følgere om å registrere seg som velgere.

Etterpå rapporterte nettsiden Vote.org om en økning på 1226 prosent i antall velger-registreringer i timen etter at Swift hadde postet innlegget sitt.

BIDEN VS. TRUMP: Foreløpig tyder alt på at det amerikanske presidentvalget i 2024 blir en reprise av valget i 2020. Foto: John Locher / AP / NTB

Bergesen peker på at særlig Biden er avhengig av høy valgdeltagelse for å vinne valget, og syns ikke det er rart at kampanjen hans ønsker seg Swift på laget.



– Grunnen til at Biden gjør det så dårlig på målinger nå, er blant annet at unge mennesker sitter på gjerdet, sier Bergesen og fortsetter:



– Mens Trump er et one-man-band, der ingen andre skal overskygge ham, er Biden, med sin svekkede energi, avhengig av at andre kan stå sammen med ham på den scenen. Det er ikke unaturlig at det kan være popkulturelle stjerner.



EKSPERT: Eirik Bergesen er TV 2s USA-kommentator. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Unik appell

Men kan virkelig superstjernen gi Biden den boosten han trenger?

California-guvernør Gavin Newson mener det.

Newsom har kommet med offentlige oppfordringer til Swift om å promotere Demokratene, og har sagt at Swift vil «ha svært stor påvirkningskraft på det amerikanske presidentvalget i 2024».

Bergesen tror også Swift har kraft til å påvirke.

– Ja, hun kan absolutt det. Begge de to siste valgene har vært veldig jevne, der det har skilt 30.000-70.000 stemmer i noen få vippestater, så det er klart slike ting har noe å si.

– Swift har en helt unik appell i USA. Hun har holdt på i 17 år, og det er ofte slik at mødre og døtre går på konsertene hennes sammen. Det betyr at hun når veldig bredt, over flere generasjoner, sier Bergesen.